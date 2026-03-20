“Necesitamos ayuda”: un reconocido influencer del agro denunció la desaparición de 190 animales de un campo familiar

Con un video grabado a campo, entre la angustia y la incredulidad, Bruno Riboldi, conocido en redes como “la joya agro” y con más de 2,3 millones de seguidores en Instagram, hizo un pedido urgente: denunció que a su familia le desaparecieron 190 animales en un establecimiento ubicado en Santa Teresa, en el sur de Santa Fe.

“Nos desaparecieron 190 animales, en serio, necesitamos ayuda con mi familia”, dijo en una publicación que rápidamente se viralizó entre productores y usuarios del sector agropecuario. El influencer, que ganó notoriedad por mostrar el día a día del campo en redes sociales, utilizó su alcance para intentar dar con el paradero de la hacienda.

Bruno Riboldi, conocido en redes como “la joya agro” del agro denunció la desaparición de 190 animales de un campo familiar

Según detalló, se trata de “100 machos entre novillos y novillitos y 90 vaquillonas” que estaban en un campo de la zona. En el video, se lo ve recorriendo el lugar junto a su familia, mientras explica que ya intervienen fuerzas de seguridad. “Está la patrulla rural, Los Pumas de Santa Teresa también recorriendo toda la zona, viendo dónde pueden estar”, relató.

También aportó datos para la identificación de los animales. “Todos los animales están marcados con esta marca”, señaló, y agregó que cuentan con identificación: “Tienen la caravana amarilla que arriba dice SU 363, que es el número de mi empresa”.

En el video refleja la angustia del momento. Mientras recorre el campo y muestra el lugar, insiste en pedir ayuda: “Cualquier información nos ayuda un montón”. En otro tramo del video, visiblemente afectado, incluso sin poder contener la emoción, repite: “No lo puedo creer, en serio no lo puedo creer. Estamos buscando por todos lados”.

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