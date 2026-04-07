Vacunos: comienzo de semana con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este martes, en el inicio de la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas, hubo un ingreso de 6215 animales, descargados de 164 camiones. Las ventas se realizaron con interés por parte de los operadores del abasto y de la industria local para los lotes especiales de vacas y haciendas livianas; mientras que la venta de los lotes generales resultó más trabajosa. El Índice General registró una suba respecto al cierre anterior del 5,56%, al pasar de 3471,788 a 3664,944 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 1,96%, tras variar de 4284,859 a 4200,702 pesos por kilo.

Los novillos, con 1064 cabezas, representaron el 17,16% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4900 con 439 kg; $4650 con 507 kg, y $4600 con 465, 494 y con 521 kg. Por las mejores vacas se pagó $4600 con 456 kg; $4400 con 485 kg, y $4040 con 506 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5500 con 319 kg; $5260 con 363 kg, y $5200 con 391 kg, y en vaquillonas, $5250 con 293 y con 312 kg; $5170 con 359 kg, y $4800 con 404 kg.

El detalle de venta fue 1064 novillos; 1265 novillitos; 1191 vaquillonas; 2025 vacas; 505 conservas, y 149 toros ESV

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3664,944, mientras que el peso promedio general resultó de 428 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4200,702. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4200,708 El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4266,147. Detalle de venta: 1064 novillos; 1265 novillitos; 1191 vaquillonas; 2025 vacas; 505 conservas, y 149 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (131) Vela vq. 24, 382 kg a $2000; 28, 415 a 2350. Aguirre Urreta Jorge SA: (112) Mariejhara vq. 15, 388 a 2300; San Gabriel vq. 23, 413 a 2600. Asoc. de Coop. Argentinas: (186) Asoc. de Cooperativas nt. 36, 393 a 5050; 51, 357 a 5150; Dalceggio v. 26, 434 a 2900. Balcarce y Cía. SRL: (133) La Yapa vq. 17, 426 a 2800; Peluffo n. 66, 482 a 3600. Blanco Daniel y Cía. SA: (397) Amera nt. 24, 424 a 4700; El Rastro nt. 21, 412 a 4600; vq. 21, 380 a 4400; Iturralde y Etchepare vq. 70, 343 a 4800; Maisonnave vq. 26, 388 a 3700; Minujin nt. 19, 432 a 4700; Suc. Badie n. 26, 507 a 4600; Wisky nt. 30, 423 a 4800. Brandemann Consignataria SRL: (54) Agrop. Mayaco vq. 20, 326 a 5100; 15, 293 a 5250.

Campos y Ganados SA: (104) González vq. 50, 304 a 5200; Mónaco n. 15, 439 a 4900; nt. 17, 349 a 5250. Casa Usandizaga SA: (106) Borda vq. 17, 398 a 2300; Lian vq. 19, 391 a 2200; v. 15, 458 a 2450. Colombo y Colombo SA: (142) Agropecuaria Cattalano v. 20, 550 a 3500; Estab. 21 de Febrero vq. 22, 411 a 1950; Rincón de la Laguna n. 36, 490 a 4600. Colombo y Magliano SA: (198) Álvaro nt. 26, 363 a 5260; Estb. Ganadero San Antonio nt. 16, 400 a 5000; Kechu Lamngen n. 28, 451 a 4780; Lovizio vq. 17, 391 a 4700; 15, 362 a 4900. Dotras, Ganly SRL: (118) Est. San Javier de Rauch nt. 18, 412 a 4300; 66, 384 a 4400. Ferias Agroazul SA: (121) Suc. Uthurralt v. 43, 453 a 2200.

Gahan y Cía. SA: (190) Agrop. Celta n. 31, 495 a 4600; nt. 29, 483 a 4600; Cría Martín vq. 20, 341 a 4400; 15, 320 a 4500; Est. San Javier de Rauch nt. 18, 399 a 4000; 23, 410 a 4200; 17, 406 a 4300; 19, 372 a 4400. Ganadera Salliqueló SA: (73) Ganadera Salliqueló vq. 18, 387 a 3700; Taverna n. 54, 512 a 3500. Gananor Pujol SA: (63) Zc Proyectos vq. 34, 334 a 4100. Goenaga Biaus SRL: (98) Laguna del Doce vq. 18, 392 a 2000; Nibepo Aike v. 29, 493 a 2300. Gogorza y Cía. SRL: (127) Gogorza nt. 15, 393 a 4000; 17, 391 a 4300; Gran Trébol n. 38, 536 a 4000; vq. 23, 427 a 3000. Harrington y Lafuente SA: (231) Iribarne v. 43, 435 a 3300; 23, 501 a 3500; Las Tijeras vq. 15, 282 a 1700. Heguy Hnos. y Cía. SA: (78) Duhalde vq. 28, 299 a 5200. Irey Izcurdia y Cía. SA: (115) Hyxazas vq. 29, 385 a 3740; 15, 347 a 4000.

Iriarte Villanueva Enrique SA: (85) Campos vq. 42, 354 a 4900; Crilime vq. 15, 326 a 4650. Jáuregui Lorda SRL: (122) Boucinha n. 20, 546 a 3850; Cabaña El Respiro n. 16, 455 a 4400; nt. 16, 425 a 4500; Buck n. 17, 474 a 4300; 19, 438 a 4400. Lartirigoyen & Oromí SA: (90) García del Solar nt. 16, 423 a 4900; 17, 397 a 5050; vq. 21, 312 a 5250. Llorente-Durañona SA: (87) De Lasa nt. 15, 392 a 4300. Martín G. Lalor SA: (194) Da-Nes nt. 15, 400 a 5100; 27, 348 a 5400; 67, 319 a 5500; El Combate v. 23, 446 a 2850; 15, 467 a 3040; vq. 16, 409 a 4280. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (170) Arotcarena nt. 16, 324 a 4600; Beheran Hnos. nt. 15, 442 a 4650.

Monasterio Tattersall SA: (728) Algarra Hnos. nt. 26, 428 a 4100; 17, 407 a 4400; vq. 29, 369 a 4900; 26, 359 a 5000; 15, 352 a 5100; Camaesfe vq. 34, 346 a 2100; Campomax n. 23, 437 a 3500; Carretero nt. 15, 432 a 4650; Carretero H. n. 23, 455 a 4600; Est. Agrop. La Reserva v. 28, 520 a 3500; Exportlan n. 34, 482 a 4600; Los Míos n. 30, 541 a 4000; Martin n. 37, 520 a 4000; Mugnaga vq. 16, 415 a 2500; Sillero nt. 17, 326 a 5330; 38, 313 a 5350; Urcola vq. 19, 408 a 3000; v. 43, 461 a 3400; 16, 556 a 3600; Eckert nt. 16, 392 a 2800; 17, 308 a 4700. Nieva H. y Asociados SRL: (50) Mogni vq. 50, 337 a 5000. Pedro Genta y Cía. SA: (185) Bernardi n. 16, 490 a 4450; 16, 454 a 4550; Esposito vq. 18, 314 a 2100; Hijos de Bruno vq. 16, 401 a 4400; Pefaure v. 16, 518 a 2200.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (662) Córdoba n. 30, 500 a 4600; García vq. 17, 344 a 5000; Iruanyak vq. 128, 341 a 5170; Josimax n. 37, 474 a 4250; La Querencia de Arata Hnos. vq. 16, 404 a 4800; 27, 371 a 4900; Monvale n. 58, 511 a 4250; v. 15, 593 a 3000; vq. 15, 546 a 3900; Surangus v. 15, 430 a 2600; Tapalgro vq. 17, 452 a 4500; 15, 456 a 4600; Urcola v. 18, 479 a 3300; Vía Sevilla vq. 66, 393 a 2200. S. L. Ledesma y Cía. SA: (209) Grial Agropecuaria nt. 17, 410 a 3650; 26, 372 a 3850; Irulegui v. 15, 495 a 3100; Manazzoni n. 27, 445 a 3600; nt. 17, 415 a 3700; Vanzato vq. 15, 395 a 1900. Wallace Hermanos SA: (335) Cyr en Tapalque vq. 16, 430 a 2500; 30, 458 a 2700; Dolce vq. 17, 372 a 2000; Garavento vq. 47, 360 a 2350; Juraj n. 29, 460 a 4500; Messler n. 22, 453 a 4500; tr. 16, 444 a 4300; Ruquet nt. 19, 392 a 4900; Suc. Pecorena n. 18, 470 a 4000; nt. 16, 380 a 4500.

Otras consignaciones: Consignataria Blanes SRL (3); Consignataria Melicurá SA (64); Crespo y Rodríguez SA (33); Gregorio Aberasturi SRL (7); Hourcade Albelo y Cía. SA (45); Lanusse-Santillán y Cía. SA (68); Madelan SA (8); Santamarina e Hijos SA (92); Umc SA (33).