Vacunos: demanda selectiva en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este martes, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con una oferta de 9639 vacunos, ingresados en 287 camiones jaula. Los compradores ejercieron demanda selectiva, las ventas tuvieron poca competencia por parte de los operadores de compra, quienes reaccionaron de acuerdo a la terminación y calidad de cada lote. El Índice General bajó un 9,01% al pasar de $3386,138 a $3081,344, mientras que el Índice Novillo ganó un 0,73% al pasar de $4211,453 a los $4242,232.

Los novillos, con 1171 cabezas, representaron el 12,27% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4700 con 453 y con 454 kg; $4600 con 485 kg, y $4300 con 545 kg. Por las mejores vacas se pagó $4300 con 438 kg; $3870 con 536 kg, y $3600 con 581 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5250 con 333 kg; $5200 con 375 kg, y $5000 con 396 kg, y en vaquillonas, $5660 con 299 kg; $4970 con 354 kg, y $4600 con 403 kg.

El detalle de venta fue 1170 novillos; 942 novillitos; 1461 vaquillonas; 3920 vacas; 1777 conservas, y 272 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3081,344, mientras que el peso promedio general resultó de 446 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4242,232. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4242,235. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4270,965. Detalle de venta: 1170 novillos; 942 novillitos; 1461 vaquillonas; 3920 vacas; 1777 conservas, y 272 toros. Base 18 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (180) Los Canticos vq. 27, 369 kg a $2300; Nafi v. 18, 536 a 3100; Willis vq. 23, 355 a 1800. Asoc. de Coop. Argentinas: (97) Campo Roas v. 26, 493 a 2700. Balcarce y Cía. SRL: (130) La Yapa vq. 19, 392 a 2250; v. 18, 442 a 2450; Puntana vq. 24, 343 a 3100. Blanco Daniel y Cía. SA: (72) Grupo D y V vq. 60, 392 a 4500. Brandemann Consignataria SRL: (238) Agrop. Mayaco vq. 23, 425 a 1500. Brazzola y Cía. SRL: (33) Giner v. 31, 470 a 2300.

Campos y Ganados SA: (101) Adamini n. 37, 453 a 4600. Casa Usandizaga SA: (174) Amondarain v. 18, 582 a 2100; Maillos vq. 23, 361 a 2150. Colombo y Colombo SA: (289) Aguilar v. 23, 450 a 1900; Cía. Agrop. La Media Luna v. 18, 487 a 3000; El Progreso de Rawson v. 22, 522 a 3100; La Justiciera vq. 29, 394 a 1900. Colombo y Magliano SA: (492) El Recado vq. 42, 331 a 5300; 20, 341 a 5400; 20, 299 a 5660; Est. El Porvenir nt. 19, 384 a 4800; 21, 402 a 4820; La Manea v. 33, 524 a 3200; Mentasty n. 34, 547 a 4300; Zamema vq. 21, 373 a 2000. Consignataria Blanes SRL: (42) García nt. 19, 396 a 5000.

Consignataria Melicurá SA: (333) El Broquel nt. 42, 351 a 4100; Baya Casal vq. 20, 357 a 2200; Picotto vq. 18, 415 a 2200. Crespo y Rodríguez SA: (161) Agropecuaria Puesto Uno n. 26, 458 a 4550; Aguaribay n. 24, 501 a 4550; vq. 40, 397 a 4650; Carclase vq. 18, 356 a 3500. Dotras, Ganly SRL: (296) Bermudez vq. 22, 414 a 1800; Est. San Javier de Rauch nt. 43, 385 a 5000; Ganadera Mapa n. 23, 470 a 4400; vq. 20, 392 a 4300; 26, 378 a 4400; Miguens v. 19, 453 a 1800; Monte Ovejero v. 21, 569 a 2500. Ferias Agroazul SA: (67) Revelli vq. 44, 433 a 3750. Gahan y Cía. SA: (148) Est. San Javier de Rauch nt. 26, 384 a 5000. Gananor Pujol SA: (357) Entre Tierras v. 22, 436 a 2200; Estancia Ebh v. 21, 530 a 2000; L.L. vq. 149, 391 a 2000; La Mancha Verde vq. 18, 450 a 4250. Goenaga Biaus SRL: (48) García v. 22, 516 a 2500.

Harrington y Lafuente SA: (112) Roncati n. 26, 467 a 4000; Zumag vq. 28, 402 a 1600. Heguy Hnos. y Cía. SA: (74) Los Yuyos nt. 40, 413 a 4000. Irey Izcurdia y Cía. SA: (247) Agritam vq. 18, 408 a 4200; Etcheto vq. 18, 338 a 1800; La Maporita v. 21, 572 a 3000. Iriarte Villanueva Enrique SA: (141) Crilime vq. 20, 337 a 4600; La Monona Agropecuaria n. 38, 446 a 4400. Jáuregui Lorda SRL: (194) Escobar de Campomar n. 39, 475 a 4500. Lanusse-Santillán y Cía. SA: (188) Lanusse nt. 31, 425 a 4500. Lartirigoyen & Oromí SA: (104) La Cristina nt. 25, 420 a 4000.

Llorente-Durañona SA: (105) Sarasola v. 35, 485 a 3000. Madelan SA: (342) Brunso vq. 22, 411 a 2000; La Chingola v. 18, 473 a 2620; 33, 514 a 2800; Marlo Pora vq. 28, 401 a 4050; Montegorbea vq. 18, 400 a 2300; v. 33, 487 a 3000. Martín G. Lalor SA: (421) Ciancaglini vq. 35, 501 a 4200; Gialonardo nt. 35, 425 a 4700; Lalor n. 35, 465 a 4400; Lomendia v. 23, 575 a 3200; Nelson Hermanos v. 26, 436 a 2400. Monasterio Tattersall SA: (580) Lindor vq. 20, 363 a 2000; Supremo nt. 19, 388 a 4700; Tattersall Argentino vq. 34, 400 a 4300. Pedro Genta y Cía. SA: (151) Lomendia vq. 36, 368 a 4600; Los Elu vq. 22, 349 a 2000.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (693) Chiesino vq. 18, 356 a 4870; El Bornizo n. 25, 444 a 4250; El Bornizo n. 31, 443 a 4250; Iribarne v. 38, 524 a 3100; Escobar de Campomar n. 26, 478 a 4500; Parcela v. 19, 557 a 2900; Posavina n. 105, 460 a 4600; Puntana vq. 24, 395 a 3600; 33, 396 a 3750; 78, 364 a 3800; San Michele Arcangelo vq. 27, 389 a 2370. Santamarina e Hijos SA: (115) Hijos de Barreto v. 27, 514 a 2100; Ortiz Basualdo nt. 21, 411 a 4600. S. L. Ledesma y Cía. SA: (58) La Oración Rural vq. 18, 321 a 2050. Wallace Hermanos SA: (162) Establecimientos 8 de Mayo nt. 45, 401 a 4800; Paturlanne vq. 20, 422 a 3850.

Otras consignaciones: Aguirre Urreta Jorge SA (32); Casa Massola SA (40); Consignataria Nieva y Cía. SA (29); Ganadera Salliqueló SA (32); Gogorza y Cía. SRL (37); Gregorio Aberasturi SRL (61); Mendizábal A. J. y Cía. SA (202); Nieva H. y Asociados SRL (90); Umc SA (4).