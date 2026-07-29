Vacunos: demanda selectiva y precios en baja en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con una oferta de 5496 vacunos, ingresados en 171 camiones jaula. Pese a los ingresos limitados, los operadores de compra ejercieron demanda selectiva y las ventas tuvieron poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda de ayer en casi todas las categorías y clasificaciones. El Índice General bajó un 9,47% al pasar de $4010,586 a $3630,927, mientras que el Índice Novillo perdió un 2,31% al pasar de $4479,617 a los $4375,947.

Los novillos, con 951 cabezas, representaron el 17,36% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4750 con 433, 492 y con 496 kg; $4700 con 441, 471 y con 480 kg, y $4500 con 529 y con 590 kg. Por las mejores vacas se pagó $4100 con 485 y con 526 kg; $3720 con 535 kg, y $3600 con 440 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5300 con 336 kg; $5200 con 333 kg, y $5100 con 373 y con 395 kg, y en vaquillonas, $5300 con 295 y con 308 kg; $4850 con 361 kg, y $4600 con 399 kg.

El detalle de venta fue 951 novillos; 831 novillitos; 1154 vaquillonas; 1937 vacas; 358 conservas, y 247 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3630,927, mientras que el peso promedio general resultó de 449 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4375,947. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4375,950. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4403,336. Detalle de venta: 951 novillos; 831 novillitos; 1154 vaquillonas; 1937 vacas; 358 conservas, y 247 toros. Base 10 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (270) El Farol tr. 10, 625 kg a $2700; Est. El 30 de Diciembre vq. 13, 364 a 4000; 14, 342 a 4200; 15, 309 a 4500; Escobar de Campomar n. 41, 448 a 4600; Migue v. 13, 447 a 3000; 20, 519 a 3100; 21, 478 a 3200; Moromendi n. 10, 482 a 4300; 12, 503 a 4600; Urruti n. 24, 452 a 4600; nt. 15, 425 a 4700. Aguirre Urreta Jorge SA: (28) Las Bravas vq. 11, 327 a 2400. Balcarce y Cía. SRL: (62) Puntana n. 29, 452 a 3550; 33, 470 a 3700. Blanco Daniel y Cía. SA: (236) Badie v. 15, 528 a 3600; Di Fiore nt. 12, 373 a 5100; Ambrosino e Hijos nt. 37, 402 a 4900; Kjolhede nt. 11, 373 a 5100; Langueyu nt. 16, 336 a 5300; vq. 12, 360 a 4800; 38, 301 a 5300; Lardoueyt n. 23, 590 a 4500. Brandemann Consignataria SRL: (256) Don Horacio de López vq. 14, 385 a 4550; 27, 337 a 4800; Montepardo Agrop. v. 14, 559 a 3600; Plini vq. 12, 410 a 2400; 11, 345 a 4700; Cereigido v. 19, 617 a 2500.

Casa Usandizaga SA: (164) Ganadera La Providencia v. 32, 534 a 2800; 22, 546 a 2900; Maillos vq. 11, 393 a 2400; Meregoni tr. 10, 626 a 2950. Colombo y Colombo SA: (93) Falco v. 10, 430 a 2900; vq. 12, 350 a 4800; 12, 287 a 5200; Florelli e Hijos v. 30, 474 a 3600. Colombo y Magliano SA: (230) Alvaros Hnos. vq. 27, 354 a 2720; 11, 391 a 2850; Carne Hereford nt. 26, 366 a 5000; vq. 12, 381 a 4820; 11, 321 a 4980; Fauci vq. 11, 369 a 2500; Julianelli v. 26, 474 a 3550. Consignataria Melicurá SA: (251) Almarmat n. 36, 475 a 4500; Di Paula nt. 16, 341 a 5100; vq. 12, 330 a 4900; Est. El Hervidero n. 19, 471 a 4700; vq. 10, 400 a 2800; Las Copas del 30 v. 14, 474 a 2750; 14, 540 a 3100; Martínez v. 12, 438 a 2700; Pastores nt. 13, 447 a 4400; 31, 409 a 4900; Tambo Norte vq. 11, 332 a 2300; v. 10, 449 a 2400. Crespo y Rodríguez SA: (122) Aguaribay n. 11, 457 a 4600; nt. 27, 441 a 4700; vq. 11, 351 a 4700; Dioica nt. 13, 428 a 3900; Salgado nt. 13, 413 a 3800; vq. 14, 420 a 2900; 11, 445 a 3000.

Dotras. Ganly SRL: (309) El Tintirineo n. 14, 492 a 4750; Ganadera Mapa n. 46, 465 a 4700; vq. 20, 377 a 4600; Hernández v. 12, 507 a 3000; Iglesias nt. 10, 400 a 4850; J.B.A. v. 13, 477 a 3500; 16, 474 a 3700; vq. 11, 402 a 4000; La Gran Bonita nt. 22, 397 a 4000; 14, 395 a 5100; Nieva nt. 17, 380 a 5000; Poehls n. 37, 475 a 4350; Portu v. 24, 440 a 2000; vq. 12, 400 a 3000. Ganadera Salliqueló SA: (75) Ana María n. 21, 436 a 4100; Mazzino n. 19, 468 a 4000; Caporali nt. 10, 648 a 4100; 25, 517 a 4200. Gananor Pujol SA: (186) Amengual vq. 20, 289 a 4600; Barberón n. 14, 496 a 4750; Las Víboras nt. 10, 530 a 3200; n. 14, 439 a 4000; nt. 12, 430 a 4850; Olaviaga e Hijos nt. 21, 360 a 5050; 15, 333 a 5200. Gogorza y Cía. SRL: (66) Olariaga v. 11, 512 a 3400; 17, 489 a 3600; Schwindt v. 10, 508 a 3500.

Harrington y Lafuente SA: (132) Don Jonas vq. 12, 415 a 1800; Haras El Bagual nt. 20, 399 a 4300; Mammoliti v. 10, 477 a 2900; La Serranía vq. 13, 362 a 1700; Escobar de Campomar v. 12, 517 a 3200. Heguy Hnos. y Cía. SA: (73) Atalaya v. 44, 470 a 2400; 16, 559 a 2500. Irey Izcurdia y Cía. SA: (268) Canido vq. 15, 413 a 2350; v. 15, 473 a 2900; 10, 532 a 3100; 10, 518 a 3200; 27, 526 a 3300; 11, 586 a 3400; 13, 578 a 3670; Parissia vq. 28, 328 a 4900; 13, 321 a 5000; 17, 302 a 5200. Jáuregui Lorda SRL: (112) El Madrigal tr. 10, 494 a 3500; Empresa Sposito vq. 19, 379 a 3970; Mazajucu v. 12, 498 a 2400; 12, 570 a 2500.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (98) Magagnini nt. 11, 317 a 4000; vq. 23, 287 a 4000; Marsico y Arata Agropecuaria v. 14, 615 a 3200. Lartirigoyen & Oromí SA: (69) Puesto El Cinco vq. 13, 425 a 4400; 12, 399 a 4600; 15, 361 a 4850. Llorente-Durañona SA: (105) De Uribe Echevarría v. 16, 579 a 3300; Nuestro Orgullo vq. 14, 378 a 4200; Rubio Aguirre n. 33, 482 a 4600; Vitale García n. 10, 490 a 3600. Madelan SA: (200) Asoc. Coop. de la Estac. n. 14, 462 a 4600; 13, 449 a 4650; Dagnino nt. 11, 338 a 5000; Ochoa Hnos. v. 27, 449 a 2520; Parra v. 13, 454 a 2800; San Pedro Agropecuaria n. 20, 451 a 4650; 20, 433 a 4750. Martín G. Lalor SA: (176) Álvarez nt. 14, 318 a 4200; vq. 10, 291 a 4200; Ártica vq. 50, 361 a 4000; Gorza vq. 10, 343 a 4800; Raúl nt. 14, 358 a 4200; vq. 10, 309 a 4100. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (37) Decusatis v. 11, 539 a 2700.

Monasterio Tattersall SA: (571) Bacas nt. 12, 457 a 4500; Bespa v. 12, 501 a 3400; vq. 13, 324 a 5050; Cien Olmos vq. 18, 381 a 4650; 16, 360 a 4700; 11, 325 a 4800; Est. La Carucha n. 13, 471 a 4000; nt. 15, 414 a 4000; vq. 14, 429 a 3800; Establecimiento Don José nt. 13, 408 a 4550; Garciarena n. 13, 438 a 4600; nt. 20, 410 a 4600; Higueras nt. 11, 411 a 5000; Innovaciones Tecnológicas Agro n. 10, 473 a 4450; 11, 436 a 4700; nt. 11, 496 a 4450; 18, 449 a 4600; Invagro vq. 16, 364 a 1700; La Isgra nt. 10, 401 a 5100; vq. 13, 322 a 5100; Larraza n. 14, 591 a 4000; Lindor v. 13, 447 a 2800; 14, 431 a 3000; 11, 472 a 3200; Novak v. 11, 505 a 2400. Pedro Genta y Cía. SA: (34) Prat vq. 12, 429 a 2700.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (546) Armentera vq. 30, 413 a 4000; 34, 365 a 4200; Arrachea Hnos. n. 10, 571 a 4000; 10, 539 a 4220; Consignataria Jp v. 10, 553 a 3500; 13, 517 a 3650; 12, 513 a 3700; Del Carre nt. 10, 314 a 4050; Don Jacinto v. 18, 726 a 3170; El Bornizo vq. 34, 470 a 3600; 16, 459 a 3700; 32, 456 a 3800; Est. La Llovizna vq. 17, 526 a 4100; Est. Tres Bonetes n. 35, 498 a 4500; Grassetti n. 12, 454 a 4570; v. 15, 535 a 3720; La Nostalgia v. 11, 592 a 2700; 10, 499 a 3000; Puntana n. 25, 458 a 3950; 26, 448 a 4000; vq. 10, 336 a 4100; 13, 322 a 4300; 47, 292 a 4500; Soler Prats tr. 11, 752 a 3000; Zingira v. 11, 510 a 2750; 12, 615 a 2900. Santamarina e Hijos SA: (43) El Diamante v. 38, 580 a 3650.

Otras consignaciones: Campos y Ganados SA (20); Ferias Agroazul SA (28); Iriarte Villanueva Enrique SA (20); S. L. Ledesma y Cía. SA (26); Umc SA (26); Wallace Hermanos SA (31)