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Vacunos: demanda selectiva y precios en baja en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Con una entrada de 5496 cabezas, se pagó $4750 por novillos; el Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4375,947

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Pese a los ingresos limitados, los operadores de compra ejercieron demanda selectiva y las ventas tuvieron poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda de ayer en casi todas las categorías y clasificaciones
Pese a los ingresos limitados, los operadores de compra ejercieron demanda selectiva y las ventas tuvieron poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda de ayer en casi todas las categorías y clasificaciones

Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con una oferta de 5496 vacunos, ingresados en 171 camiones jaula. Pese a los ingresos limitados, los operadores de compra ejercieron demanda selectiva y las ventas tuvieron poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda de ayer en casi todas las categorías y clasificaciones. El Índice General bajó un 9,47% al pasar de $4010,586 a $3630,927, mientras que el Índice Novillo perdió un 2,31% al pasar de $4479,617 a los $4375,947.

Los novillos, con 951 cabezas, representaron el 17,36% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4750 con 433, 492 y con 496 kg; $4700 con 441, 471 y con 480 kg, y $4500 con 529 y con 590 kg. Por las mejores vacas se pagó $4100 con 485 y con 526 kg; $3720 con 535 kg, y $3600 con 440 kilos.

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Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5300 con 336 kg; $5200 con 333 kg, y $5100 con 373 y con 395 kg, y en vaquillonas, $5300 con 295 y con 308 kg; $4850 con 361 kg, y $4600 con 399 kg.

El detalle de venta fue 951 novillos; 831 novillitos; 1154 vaquillonas; 1937 vacas; 358 conservas, y 247 toros
El detalle de venta fue 951 novillos; 831 novillitos; 1154 vaquillonas; 1937 vacas; 358 conservas, y 247 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3630,927, mientras que el peso promedio general resultó de 449 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4375,947. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4375,950. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4403,336. Detalle de venta: 951 novillos; 831 novillitos; 1154 vaquillonas; 1937 vacas; 358 conservas, y 247 toros. Base 10 cabezas.

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Álzaga Unzué y Cía. SA: (270) El Farol tr. 10, 625 kg a $2700; Est. El 30 de Diciembre vq. 13, 364 a 4000; 14, 342 a 4200; 15, 309 a 4500; Escobar de Campomar n. 41, 448 a 4600; Migue v. 13, 447 a 3000; 20, 519 a 3100; 21, 478 a 3200; Moromendi n. 10, 482 a 4300; 12, 503 a 4600; Urruti n. 24, 452 a 4600; nt. 15, 425 a 4700. Aguirre Urreta Jorge SA: (28) Las Bravas vq. 11, 327 a 2400. Balcarce y Cía. SRL: (62) Puntana n. 29, 452 a 3550; 33, 470 a 3700. Blanco Daniel y Cía. SA: (236) Badie v. 15, 528 a 3600; Di Fiore nt. 12, 373 a 5100; Ambrosino e Hijos nt. 37, 402 a 4900; Kjolhede nt. 11, 373 a 5100; Langueyu nt. 16, 336 a 5300; vq. 12, 360 a 4800; 38, 301 a 5300; Lardoueyt n. 23, 590 a 4500. Brandemann Consignataria SRL: (256) Don Horacio de López vq. 14, 385 a 4550; 27, 337 a 4800; Montepardo Agrop. v. 14, 559 a 3600; Plini vq. 12, 410 a 2400; 11, 345 a 4700; Cereigido v. 19, 617 a 2500.

Casa Usandizaga SA: (164) Ganadera La Providencia v. 32, 534 a 2800; 22, 546 a 2900; Maillos vq. 11, 393 a 2400; Meregoni tr. 10, 626 a 2950. Colombo y Colombo SA: (93) Falco v. 10, 430 a 2900; vq. 12, 350 a 4800; 12, 287 a 5200; Florelli e Hijos v. 30, 474 a 3600. Colombo y Magliano SA: (230) Alvaros Hnos. vq. 27, 354 a 2720; 11, 391 a 2850; Carne Hereford nt. 26, 366 a 5000; vq. 12, 381 a 4820; 11, 321 a 4980; Fauci vq. 11, 369 a 2500; Julianelli v. 26, 474 a 3550. Consignataria Melicurá SA: (251) Almarmat n. 36, 475 a 4500; Di Paula nt. 16, 341 a 5100; vq. 12, 330 a 4900; Est. El Hervidero n. 19, 471 a 4700; vq. 10, 400 a 2800; Las Copas del 30 v. 14, 474 a 2750; 14, 540 a 3100; Martínez v. 12, 438 a 2700; Pastores nt. 13, 447 a 4400; 31, 409 a 4900; Tambo Norte vq. 11, 332 a 2300; v. 10, 449 a 2400. Crespo y Rodríguez SA: (122) Aguaribay n. 11, 457 a 4600; nt. 27, 441 a 4700; vq. 11, 351 a 4700; Dioica nt. 13, 428 a 3900; Salgado nt. 13, 413 a 3800; vq. 14, 420 a 2900; 11, 445 a 3000.

Dotras. Ganly SRL: (309) El Tintirineo n. 14, 492 a 4750; Ganadera Mapa n. 46, 465 a 4700; vq. 20, 377 a 4600; Hernández v. 12, 507 a 3000; Iglesias nt. 10, 400 a 4850; J.B.A. v. 13, 477 a 3500; 16, 474 a 3700; vq. 11, 402 a 4000; La Gran Bonita nt. 22, 397 a 4000; 14, 395 a 5100; Nieva nt. 17, 380 a 5000; Poehls n. 37, 475 a 4350; Portu v. 24, 440 a 2000; vq. 12, 400 a 3000. Ganadera Salliqueló SA: (75) Ana María n. 21, 436 a 4100; Mazzino n. 19, 468 a 4000; Caporali nt. 10, 648 a 4100; 25, 517 a 4200. Gananor Pujol SA: (186) Amengual vq. 20, 289 a 4600; Barberón n. 14, 496 a 4750; Las Víboras nt. 10, 530 a 3200; n. 14, 439 a 4000; nt. 12, 430 a 4850; Olaviaga e Hijos nt. 21, 360 a 5050; 15, 333 a 5200. Gogorza y Cía. SRL: (66) Olariaga v. 11, 512 a 3400; 17, 489 a 3600; Schwindt v. 10, 508 a 3500.

Harrington y Lafuente SA: (132) Don Jonas vq. 12, 415 a 1800; Haras El Bagual nt. 20, 399 a 4300; Mammoliti v. 10, 477 a 2900; La Serranía vq. 13, 362 a 1700; Escobar de Campomar v. 12, 517 a 3200. Heguy Hnos. y Cía. SA: (73) Atalaya v. 44, 470 a 2400; 16, 559 a 2500. Irey Izcurdia y Cía. SA: (268) Canido vq. 15, 413 a 2350; v. 15, 473 a 2900; 10, 532 a 3100; 10, 518 a 3200; 27, 526 a 3300; 11, 586 a 3400; 13, 578 a 3670; Parissia vq. 28, 328 a 4900; 13, 321 a 5000; 17, 302 a 5200. Jáuregui Lorda SRL: (112) El Madrigal tr. 10, 494 a 3500; Empresa Sposito vq. 19, 379 a 3970; Mazajucu v. 12, 498 a 2400; 12, 570 a 2500.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (98) Magagnini nt. 11, 317 a 4000; vq. 23, 287 a 4000; Marsico y Arata Agropecuaria v. 14, 615 a 3200. Lartirigoyen & Oromí SA: (69) Puesto El Cinco vq. 13, 425 a 4400; 12, 399 a 4600; 15, 361 a 4850. Llorente-Durañona SA: (105) De Uribe Echevarría v. 16, 579 a 3300; Nuestro Orgullo vq. 14, 378 a 4200; Rubio Aguirre n. 33, 482 a 4600; Vitale García n. 10, 490 a 3600. Madelan SA: (200) Asoc. Coop. de la Estac. n. 14, 462 a 4600; 13, 449 a 4650; Dagnino nt. 11, 338 a 5000; Ochoa Hnos. v. 27, 449 a 2520; Parra v. 13, 454 a 2800; San Pedro Agropecuaria n. 20, 451 a 4650; 20, 433 a 4750. Martín G. Lalor SA: (176) Álvarez nt. 14, 318 a 4200; vq. 10, 291 a 4200; Ártica vq. 50, 361 a 4000; Gorza vq. 10, 343 a 4800; Raúl nt. 14, 358 a 4200; vq. 10, 309 a 4100. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (37) Decusatis v. 11, 539 a 2700.

Monasterio Tattersall SA: (571) Bacas nt. 12, 457 a 4500; Bespa v. 12, 501 a 3400; vq. 13, 324 a 5050; Cien Olmos vq. 18, 381 a 4650; 16, 360 a 4700; 11, 325 a 4800; Est. La Carucha n. 13, 471 a 4000; nt. 15, 414 a 4000; vq. 14, 429 a 3800; Establecimiento Don José nt. 13, 408 a 4550; Garciarena n. 13, 438 a 4600; nt. 20, 410 a 4600; Higueras nt. 11, 411 a 5000; Innovaciones Tecnológicas Agro n. 10, 473 a 4450; 11, 436 a 4700; nt. 11, 496 a 4450; 18, 449 a 4600; Invagro vq. 16, 364 a 1700; La Isgra nt. 10, 401 a 5100; vq. 13, 322 a 5100; Larraza n. 14, 591 a 4000; Lindor v. 13, 447 a 2800; 14, 431 a 3000; 11, 472 a 3200; Novak v. 11, 505 a 2400. Pedro Genta y Cía. SA: (34) Prat vq. 12, 429 a 2700.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (546) Armentera vq. 30, 413 a 4000; 34, 365 a 4200; Arrachea Hnos. n. 10, 571 a 4000; 10, 539 a 4220; Consignataria Jp v. 10, 553 a 3500; 13, 517 a 3650; 12, 513 a 3700; Del Carre nt. 10, 314 a 4050; Don Jacinto v. 18, 726 a 3170; El Bornizo vq. 34, 470 a 3600; 16, 459 a 3700; 32, 456 a 3800; Est. La Llovizna vq. 17, 526 a 4100; Est. Tres Bonetes n. 35, 498 a 4500; Grassetti n. 12, 454 a 4570; v. 15, 535 a 3720; La Nostalgia v. 11, 592 a 2700; 10, 499 a 3000; Puntana n. 25, 458 a 3950; 26, 448 a 4000; vq. 10, 336 a 4100; 13, 322 a 4300; 47, 292 a 4500; Soler Prats tr. 11, 752 a 3000; Zingira v. 11, 510 a 2750; 12, 615 a 2900. Santamarina e Hijos SA: (43) El Diamante v. 38, 580 a 3650.

Otras consignaciones: Campos y Ganados SA (20); Ferias Agroazul SA (28); Iriarte Villanueva Enrique SA (20); S. L. Ledesma y Cía. SA (26); Umc SA (26); Wallace Hermanos SA (31)

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