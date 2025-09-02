Vacunos: escasa oferta y precios con alzas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Con una entrada de 3207 cabezas, se pagó $3400 por novillos; el Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3230,896
- 7 minutos de lectura'
La operatoria semanal del Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas comenzó hoy, martes, con un ingreso de 3207 animales, descargados de 81 camiones. Los operadores de compra ejercieron competencia y otorgaron valores con ganancias para todas las categorías y clasificaciones expuestas.
El Índice General tuvo una suba respecto al viernes del 8,22%, al pasar de 2640,412 a 2857,360 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 6,38%, tras variar de 3037,148 a 3230,896 pesos por kilo.
Se alcanzaron los siguientes registros destacados: novillos $3400 por 4 lotes de 431 a 492 kg; vacas se pagó $2920 con 490 kg; $2800 con 432 kg; en novillitos, $3500 con 326 y con 361 kg; $3450 con 406 kg, y vaquillonas, $3500 con 303 kg, y $3300 con 371 kg.
El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $2857,360, mientras que el peso promedio general resultó de 423 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3230,896. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3230,896. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3218,839. Detalle de venta: 417 novillos; 952 novillitos; 553 vaquillonas; 1090 vacas; 116 conservas, y 72 toros. Base 5 cabezas.
Asoc. de Coop. Argentinas: (120) A.C.A. nt. 18, 394 kg a $3390; 91, 377 a 3400; vq. 11, 371 a 3300. Balcarce y Cía. SRL: (54) San José de la Colonia vq. 5, 345 a 2000; v. 31, 480 a 2200; 16, 426 a 2400. Blanco Daniel y Cía. SA: (253) Agropecuaria Las Marías nt. 50, 394 a 3350; vq. 12, 340 a 3400; Ambrosino e Hijos nt. 60, 430 a 3400; Greifemberg vq. 9, 387 a 3200; Materiales Bassi vq. 22, 409 a 2300; v. 10, 454 a 2550; Potrero Norte vq. 11, 379 a 3100; 18, 343 a 3400; Rizzi n. 7, 479 a 3400; vq. 9, 400 a 3100; Usandizaga nt. 9, 432 a 3300; 17, 350 a 3450; v. 5, 466 a 2700; 9, 260 a 3400.
Casa Usandizaga SA: (119) Castellini v. 7, 486 a 2000; El Adobal de la Sección vq. 8, 381 a 2000; El Zoilo de Morea vq. 13, 424 a 2000; 10, 383 a 2250; Maillos vq. 10, 324 a 2000; 9, 389 a 2150; v. 10, 450 a 2400; 13, 446 a 2550; 10, 528 a 2700; 11, 543 a 2750. Colombo y Colombo SA: (16) San José Chico vq. 13, 295 a 3350. Colombo y Magliano SA: (177) Arrachea Hnos. tr. 14, 727 a 2660; Arrechea v. 10, 510 a 2700; 7, 514 a 2710; 11, 550 a 2760; Fielder nt. 11, 311 a 3370; vq. 18, 296 a 3400; La Mati vq. 14, 403 a 2530; 18, 423 a 2570; v. 11, 480 a 2710; 12, 420 a 2720; Nazar Anchorena nt. 15, 313 a 3310; vq. 33, 300 a 3030.
Consignataria Melicurá SA: (109) El Broquel nt. 17, 340 a 2960; 51, 352 a 3000; 17, 355 a 3040; Pastores v. 10, 464 a 2570; 12, 518 a 2690. Crespo y Rodríguez SA: (198) Drabble v. 23, 499 a 2300; 14, 449 a 2400; vq. 14, 409 a 2630; 15, 395 a 2650; 16, 352 a 2750; Valle vq. 9, 399 a 2300; v. 45, 497 a 2700; Salgado nt. 28, 443 a 2300; vq. 17, 399 a 2100; 16, 353 a 2300. Dotras, Ganly SRL: (88) Ganadera Mapa nt. 46, 394 a 3300; Santa Rosa del Monte nt. 14, 428 a 3250; 14, 413 a 3300; 14, 360 a 3400. Heguy Hnos. y Cía. SA: (65) Duhalde v. 15, 523 a 2700; Gherghi v. 6, 480 a 2000; La Mati vq. 5, 380 a 2200; 13, 416 a 2350; v. 11, 446 a 2500; 5, 406 a 2700. Hourcade Albelo y Cía. SA: (20) Beloso vq. 8, 307 a 2000; 9, 401 a 2400. Irey Izcurdia y Cía. SA: (71) Fioriolli v. 8, 430 a 2350; Fioriolli A. vq. 7, 414 a 2500; Roselli v. 8, 566 a 2420; 5, 522 a 2550; Tambomac vq. 10, 353 a 2000; 14, 389 a 2200; v. 11, 436 a 2300. Iriarte Villanueva Enrique SA: (80) Bernardi n. 16, 434 a 3400; Bernardi n. 41, 431 a 3400; Lanzillotta n. 5, 526 a 3300. Jáuregui Lorda SRL: (82) Tognalli v. 10, 459 a 2200; 19, 546 a 2300; 5, 372 a 2400; 20, 652 a 2550; 17, 449 a 2650.
Lartirigoyen & Oromí SA: (50) Ponzio vq. 23, 322 a 2900; Sociedad Anónima de Cuatro vq. 21, 312 a 3000. Llorente-Durañona SA: (83) Cabaña Don Tomás nt. 43, 406 a 3450; Intrépida n. 35, 481 a 3000. Madelan SA: (96) Dosio nt. 9, 367 a 3050; 14, 351 a 3350; vq. 12, 352 a 3250; 11, 320 a 3350; Jurado vq. 19, 332 a 1950; 17, 373 a 2350. Martín G. Lalor SA: (298) Don Rulo nt. 6, 408 a 2870; El Combate nt. 31, 371 a 3400; 68, 342 a 3450; Gaggiotti nt. 15, 390 a 3350; 23, 340 a 3420; Grasselli v. 10, 543 a 2600; 22, 490 a 2700; Herraiz v. 13, 461 a 2670; 15, 509 a 2700; Obligado v. 9, 502 a 2600; 10, 464 a 2670; 14, 520 a 2720; Pradines v. 6, 495 a 2000; Vitali nt. 5, 357 a 3300; vq. 29, 389 a 2570. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (125) Calvo vq. 22, 308 a 3100; Del Carretto vq. 15, 404 a 2100; v. 8, 443 a 2230; vq. 15, 395 a 2260; Mic Agropecuaria nt. 24, 316 a 2900; vq. 21, 306 a 2800; 20, 339 a 2900.
Monasterio Tattersall SA: (284) Álvaro vq. 23, 334 a 1900; 9, 407 a 2000; Estab. Ganadero San Antonio v. 12, 506 a 2700; 13, 478 a 2750; 11, 432 a 2800; Exportlan n. 25, 450 a 2900; nt. 13, 427 a 3300; La Vasca nt. 17, 340 a 3500; v. 8, 490 a 2920; vq. 13, 345 a 3300; 11, 311 a 3400; 11, 304 a 3450; Maschio nt. 16, 438 a 3250; 8, 413 a 3320; 16, 404 a 3350; Ponto v. 7, 597 a 2200; 10, 571 a 2300; 9, 511 a 2350; 7, 542 a 2400; Tattersall Argentino vq. 15, 321 a 3300; 25, 295 a 3400. Nieva H. y Asociados SRL: (15) Urrutibehety tr. 8, 453 a 2000.
Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (317) Agrop. La María Pilar v. 10, 605 a 1800; 9, 621 a 1900; 9, 630 a 2000; Est. La Llovizna tr. 7, 496 a 2700; Grassetti v. 5, 590 a 2800; Iruanyak nt. 16, 394 a 3400; 10, 374 a 3450; 54, 361 a 3500; vq. 9, 327 a 3400; 36, 315 a 3450; 15, 303 a 3500; Manes n. 15, 467 a 2750; 29, 368 a 2900; Regueira n. 80, 466 a 3400. Santamarina e Hijos SA: (140) Carayta nt. 40, 356 a 3450; El Sombrerito tr. 9, 589 a 2100; v. 16, 463 a 2400; vq. 6, 375 a 2600; Est. El Guanaco tr. 9, 725 a 2300; v. 16, 470 a 2100; 35, 487 a 2800.
Otras noticias de Mercado Agroganadero
- 1
Invirtieron US$500.000: son emprendedores y crearon un sorprendente material similar al cuero que es sensación
- 2
“Sigamos adelante”: el secretario de Agricultura y el presidente del Banco Nación llevaron tranquilidad al campo ante la tensión electoral
- 3
Llegaron US$1818 millones: se desplomó un 55% el ingreso de dólares de la agroexportación
- 4
Canal de Beagle: la espectacular investigación del Conicet para la producción a gran escala de mejillones