“Oportunidad enorme”: el gran continente que podría aprovechar 400 millones de hectáreas, pero solo usa el 10%

En primera persona, productores de la Argentina, África y Alemania compartieron sus experiencias en el Agrievolution Summit 2025, donde expusieron cómo están impulsando una agricultura consciente y sostenible que ya comienza a transformar el sistema global. Se trata de la octava edición del evento, organizado por la Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma) y Expoagro, que se realiza por primera vez en el país. Con un fuerte espíritu de resiliencia, coincidieron en que la digitalización, la innovación tecnológica y el cuidado de los suelos son pilares esenciales para alimentar a millones de personas, enfrentar el cambio climático y garantizar un futuro sustentable.

De la Argentina, Pedro Vigneau relató el tránsito desde los trabajos manuales que realizaba su abuelo a una agricultura digitalizada en el presente. Su visión incluye gestionar el campo como un sistema integrador donde la agricultura sin labranza y el cuidado del suelo como un ecosistema vivo son pilares fundamentales. Mostró un compromiso firme por hacer de la agricultura una parte activa para la solución al cambio climático.

Vigneau, oriundo de Bolívar, provincia de Buenos Aires, detalló su decisión de participar de la política para darle a los agricultores una voz real y fuerte en la toma de decisiones. Y, basado en la premisa de que el conocimiento hace que se puedan lograr más granos en menos tierra, dejó una reflexión final: “Podemos dejar a nuestros hijos un suelo mejor del que nos dejaron nuestros padres“.

Con más de 15 años de experiencia en África, el ingeniero agrónomo Jorge López Menéndez observó con esperanza el potencial de ese “gran continente”. El experto destacó que la mecanización, la intensificación mediante tecnología y el cuidado del suelo pueden transformar la productividad de una región con vastas áreas pendientes de utilizar para cultivar.

Según López Menéndez, “actualmente solo el 10% de 400 millones de hectáreas disponibles se aprovechan para producir alimentos, mientras millones de personas viven en pobreza extrema".

La brecha de productividad, que agrava desigualdades, puede mejorarse mediante el acceso a maquinaria, conocimientos y prácticas sostenibles como la siembra directa, que evita la erosión y captura carbono, indicó. El trabajo manual, la falta de insumos y el desconocimiento son limitantes para la población africana.

Para ejemplificar la brecha, comparó la producción en África y en Estados Unidos: mientras que en el primero durante una hora se logra recolectar 10 kilos de grano, en el segundo se cosechan 800 kilos. Y agregó el dato que “una persona camina 248 kilómetros para producir un cultivo”, lo que provoca pérdida de tiempo, energía y recursos en el conteo final de la producción. Cómo síntesis de su experiencia afirmó: “África es una oportunidad enorme para los fabricantes de maquinaria agrícola”.

Tecnología y datos

Con epicentro en el noroeste de Alemania, la visión de Stefam Cramm reflejó un balance entre tradición e innovación. El agricultor, de 36 años, maneja una superficie de 1300 hectáreas y presta servicios de contratista. Su sistema de producción se basa en la diversificación. Los cultivos que produce son trigo, maíz, arvejas, canola, pasturas, remolacha azucarera, cebada y barbechos. Por lo que puso énfasis en la importancia de la rotación de cultivos en campos con 20 generaciones de agricultura. “Cada uno de los cultivos juega un papel muy importante”, aseguró Cramm.

En ese sentido, señaló tres factores limitantes: los años de agricultura sobre el suelo, la dificultad para conseguir mano de obra calificada y las regulaciones del Estado. Por último, el productor europeo se mostró cauto a la hora de incorporar tecnología y datos ya que “la decisión de cada nueva inversión -dijo- depende de la posibilidad que proporciona en el ahorro de insumos, el retorno en el tiempo y la performance para mantener la liquidez en los campos”.