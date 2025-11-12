Vacunos: oferta moderada y precios con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria de hoy en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 6686 vacunos descargados de 189 camiones. Con los operadores de compra abastecidos, las ventas tuvieron una demanda selectiva y precios que variaron según la necesidad y la calidad de cada lote expuesto. El Índice General bajó un 1,04%, de $3250,234 a $3216,418, mientras que el Índice Novillo ganó un 0,61%, de $3782,386 a los $3805,363.

Los novillos, con 623 cabezas, representaron el 9,42% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4220 con 463 kg; $4200 con 508 kg, y $4170 con 447 kg. Por las mejores vacas se pagó $3790 con 490 kg; $3500 con 470 kg, y $3360 con 589 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4220 con 350 kg; $4200 con 362 kg, y $4140 con 403 kg, y en vaquillonas, $4100 con 296 y con 309 kg; $3900 con 362 kg, y $3400 con 405 kg.

El detalle de venta fue 623 novillos; 1549 novillitos; 1490 vaquillonas; 2378 vacas; 201 conservas, y 375 toros ESV

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3216,418, mientras que el peso promedio general resultó de 437 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3805,363. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3805,380. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3830,690.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (167) Agrop. El Chucao v. 15, 479 kg a $3000; Otamendi n. 12, 455 a 4000; Suri Pintado nt. 31, 384 a 3500. Aguirre Urreta Jorge SA: (98) Acevedo v. 36, 503 a 2600; Relacionar vq. 12, 369 a 1700; 13, 392 a 1900; 13, 407 a 2000. Balcarce y Cía. SRL: (39) San José de la Colonia v. 16, 480 a 2700; vq. 22, 424 a 2800. Blanco Daniel y Cía. SA: (284) Agropecuaria Las Marías nt. 39, 378 a 4000; vq. 13, 372 a 3800; 13, 332 a 4000; Dinagro vq. 20, 362 a 3800; Mi Tata vq. 12, 337 a 3800; 38, 308 a 4000; Gurdulich nt. 13, 352 a 4100; Santandrea n. 27, 478 a 4200; vq. 41, 352 a 3800; Usandizaga v. 23, 488 a 3000. Brandemann Consignataria SRL: (295) Agrop. Mayaco nt. 24, 386 a 4050; v. 12, 589 a 3360; Alonso n. 15, 558 a 3600; Díaz v. 14, 530 a 3000; Ratto nt. 49, 401 a 3980; Cereigido v. 21, 570 a 2100; 12, 730 a 2600; Vicente n. 14, 508 a 4200.

Campos y Ganados SA: (81) Bressay vq. 14, 395 a 2100; v. 14, 470 a 3100; Los Hermanos vq. 15, 316 a 4000. Casa Usandizaga SA: (220) Est. El Jabalí vq. 27, 380 a 2100; Gamajo v. 23, 509 a 3150; Ganadera La Providencia v. 22, 436 a 2200; vq. 18, 418 a 2600; Maillos vq. 13, 407 a 2400. Colombo y Colombo SA: (210) Adm. de Campos La Colina v. 12, 444 a 2400; Curras v. 38, 476 a 2000; El Reparo de Orense vq. 17, 330 a 3900; 18, 323 a 3950; Ganadera La Batea v. 62, 508 a 3150; Grottoli vq. 20, 422 a 2500. Colombo y Magliano SA: (1095) Aveztrus nt. 21, 350 a 3070; Budrovich y Budrov v. 19, 618 a 3300; Campiela nt. 21, 399 a 3800; 21, 376 a 3900; Carayta nt. 40, 355 a 4100; Colombo y Magliano vq. 20, 274 a 3150; 49, 321 a 3200; 18, 308 a 3250; 80, 283 a 3550; 25, 358 a 3850; Conexpor nt. 25, 343 a 4130; 15, 346 a 4140; Copra vq. 32, 402 a 3700; Cosufi v. 32, 580 a 3260; vq. 22, 481 a 3340; Delfinagro n. 39, 463 a 4220; Don Benjamín tr. 15, 680 a 3240; v. 31, 570 a 2750; La Estelita vq. 44, 299 a 3850; 24, 288 a 3900; 16, 288 a 4100; 16, 295 a 4210; La Porfía nt. 38, 436 a 3950; López vq. 17, 397 a 2450; v. 18, 458 a 2700; Paillet v. 12, 487 a 2500; Riart v. 14, 442 a 2650; Rincón del Chañar n. 12, 478 a 4150; nt. 12, 412 a 4000; vq. 59, 521 a 3840; Russo v. 12, 514 a 2900; Suc. Blanco Villegas n. 39, 506 a 4220; Tamarindo nt. 24, 406 a 4000; vq. 34, 349 a 3960; Terra Garba v. 12, 443 a 2550; 16, 532 a 3000.

Consignataria Blanes SRL: (25) Santa Inés del Plata v. 13, 514 a 2200. Consignataria Melicurá SA: (194) Agrop. F.A. v. 17, 508 a 3170; Omanona nt. 13, 404 a 4050. Consignataria Nieva y Cía. SA (78) Ajg Tambo Doble “A” v. 12, 438 a 2000. Crespo y Rodríguez SA: (68) Aguaribay vq. 12, 362 a 3900; 16, 317 a 4000; Litoux nt. 28, 401 a 4100. Dotras, Ganly SRL: (96) Est. San Javier de Rauch tr. 15, 617 a 2500; v. 32, 473 a 3100; Montani Agrop. v. 21, 518 a 2700. Ferias Agroazul SA: (129) Agrop. Roma vq. 54, 369 a 3400.

Gahan y Cía. SA: (84) Agre. Pastoril La Tehuelche v. 14, 481 a 3000; 14, 542 a 3100; Land-Management nt. 16, 344 a 4100; vq. 18, 294 a 4100. Gananor Pujol SA: (130) Bastanchuri Hnos. vq. 13, 391 a 3000; Camicia vq. 36, 337 a 3980; Plantco vq. 22, 277 a 3950. Goenaga Biaus SRL: (29) Suc. Noetinger v. 13, 438 a 2500. Gogorza y Cía. SRL: (37) Gran Trébol v. 37, 520 a 3150. Harrington y Lafuente SA: (229) Campomar nt. 42, 420 a 4000; Cendoya tr. 13, 670 a 2500; De Lusarreta n. 24, 457 a 3600; vq. 16, 399 a 3200; Haras El Bagual nt. 29, 370 a 3500; Suc. Davancens v. 20, 472 a 3000. Jáuregui Lorda SRL: (121) Cabaña El Respiro v. 15, 635 a 3000; Ciurlandi vq. 15, 411 a 2400; v. 13, 485 a 2800; Pascua v. 15, 460 a 2700; 15, 491 a 2850; vq. 15, 406 a 3000.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (79) El Abati vq. 19, 298 a 3000. Lartirigoyen & Oromí SA: (81) La Baya Vieja nt. 15, 422 a 3500; 15, 365 a 4000; Sgarbossa nt. 18, 300 a 3985; vq. 12, 260 a 4050. Martín G. Lalor SA: (125) Cab. El Nuevo Remanso v. 12, 438 a 3000; Comp. de Tierras Tecka tr. 13, 709 a 2700; Payeras nt. 13, 408 a 3950. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (95) Campo Cuatro v. 12, 488 a 2900; Fundación Funisal nt. 16, 361 a 4000; vq. 17, 330 a 3950; 17, 315 a 4000.

Monasterio Tattersall SA: (806) Agrop. La Criolla nt. 32, 425 a 4100; 22, 403 a 4140; 13, 350 a 4220; Algarra Hnos. nt. 23, 388 a 4100; 13, 387 a 4160; 15, 359 a 4180; 14, 362 a 4200; Campo El Ombú v. 23, 461 a 2900; Cía. Inversora Agropecuaria n. 15, 449 a 4000; nt. 13, 389 a 4000; Estancias V.P. vq. 15, 324 a 4000; 26, 296 a 4100; Exportlan n. 31, 485 a 3800; Extensión v. 13, 455 a 3000; García nt. 16, 426 a 3600; Mónaco vq. 15, 301 a 4200; 14, 270 a 4280; Mugnaga v. 13, 464 a 3100; Ponto nt. 14, 359 a 4160; 18, 333 a 4180; Salentinos nt. 15, 320 a 3420; San José de Galli nt. 29, 354 a 4000; vq. 15, 262 a 3700; Supremo v. 27, 479 a 3100; Tattersall Argentino nt. 17, 395 a 3950; 19, 356 a 4000; 17, 350 a 4100; 12, 333 a 4200; Teresa Josefina v. 75, 445 a 2300; vq. 18, 417 a 2400; Troya nt. 15, 354 a 3500. Pedro Genta y Cía. SA: (104) Don Diego nt. 12, 414 a 3800; Nicora nt. 12, 423 a 3900; v. 12, 430 a 2600; La Esperanza de Don Eduardo nt. 15, 389 a 3920.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (185) Agroganadera Santiago nt. 14, 390 a 4000; vq. 16, 309 a 4100; Campomar n. 41, 439 a 4000; Curcio vq. 12, 330 a 4100; Estrada Agropecuaria v. 27, 539 a 3200; San Mariano vq. 13, 329 a 2100; v. 16, 448 a 3100. Santamarina e Hijos SA: (23) Arabare n. 23, 441 a 3600. Umc SA: (34) Loza nt. 12, 345 a 4100; Loza R. nt. 12, 348 a 4080. Wallace Hermanos SA: (158) Dolce v. 13, 435 a 2400; 13, 500 a 2600; Paturlanne n. 12, 530 a 4150; 14, 480 a 4200; Schneider vq. 17, 385 a 3300; Suc. Pecorena nt. 20, 400 a 3640; vq. 13, 332 a 3500.

Otras consignaciones: Ganadera Salliqueló SA (12); Hourcade Albelo y Cía. SA (37); Irey Izcurdia y Cía. SA (43); Iriarte Villanueva Enrique SA (20); Llorente-Durañona SA (12); Madelan SA (56); S. L. Ledesma y Cía. SA (43).