Vacunos: oferta moderada y precios con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 5988 vacunos que fueron descargados de 182 camiones. Las ventas tuvieron una demanda selectiva y precios que variaron según la necesidad y la calidad de cada lote expuesto. El Índice General bajó un 8,04% al pasar de $3604,460 a $3314,578, mientras que el Índice Novillo ganó un 1,92% al pasar de $4241,290 a los $4322,919.

Los novillos, con 810 cabezas, representaron el 13,53% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4920 con 439 kg; $4600 con 470 y con 478 kg, y $4550 con 510 y con 523 kg. Por las mejores vacas se pagó $4400 con 473 kg; $4100 con 432 kg, y $3500 con 500 y con 558 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5260 con 354 kg; $5200 con 377 kg, y $4900 con 400 kg, y en vaquillonas, $5500 con 293 kg; $4850 con 362 kg, y $4600 con 396 kg.

El detalle de venta fue 810 novillos; 977novillitos; 976 vaquillonas; 2154 vacas; 892 conservas, y 177 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3314,578, mientras que el peso promedio general resultó de 450 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4322,919. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4322,920. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4345,053. Detalle de venta: 810 novillos; 977novillitos; 976 vaquillonas; 2154 vacas; 892 conservas, y 177 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (263) Caminos Alternativos nt. 14, 411 kg a $4650; El Pajonal n. 114, 484 a 4500; vq. 16, 437 a 4300; 15, 407 a 4500; Gómez Videla v. 14, 471 a 2500; Escobar de Campomar n. 12, 523 a 4550; 26, 478 a 4600; Urruti n. 16, 439 a 4100; nt. 13, 406 a 4000. Aguirre Urreta Jorge SA: (35) Hijos de Ducos v. 28, 446 a 3500. Asoc. de Coop. Argentinas: (135) Rodríguez vq. 16, 389 a 3200; Wisner vq. 16, 385 a 4400; 31, 367 a 4600. Blanco Daniel y Cía. SA: (212) Díaz vq. 14, 384 a 4300; López nt. 15, 359 a 5000; Russo nt. 35, 350 a 5200.

Brandemann Consignataria SRL: (216) El Mate de Ameghino nt. 35, 377 a 5200; López nt. 16, 428 a 4750; 16, 400 a 4900; Majoval vq. 12, 405 a 2000; Pilosio vq. 12, 400 a 4100; Villa María Pampeana v. 13, 472 a 1900; 13, 530 a 2400. Campos y Ganados SA: (51) Indio Nuevo v. 14, 476 a 3500. Casa Usandizaga SA: (112) Maillos vq. 12, 420 a 2500. Colombo y Colombo SA: (135) Adm. de Campos La Colina n. 46, 458 a 4100; Bello Arias Agrop. vq. 12, 404 a 3300; Giardino vq. 19, 411 a 1700; Iturbe vq. 13, 386 a 2150. Colombo y Magliano SA: (257) Agrop. La Criolla vq. 27, 367 a 4600; 23, 340 a 4900; 20, 337 a 5000; Gaccio v. 32, 510 a 3500; Hitce vq. 27, 366 a 4500; Escobar de Campomar n. 20, 510 a 4550; 18, 470 a 4600; Maxuell v. 13, 445 a 2100. Consignataria Blanes SRL: (129) Culacciatti vq. 23, 394 a 4500; Manduca v. 34, 499 a 3250.

Consignataria Melicurá SA: (147) Estab. Los Manantiales v. 16, 500 a 2500; Fund. de Asist. San Luis Orione vq. 12, 408 a 2200; v. 12, 432 a 2300; La Guarida del Zorro v. 12, 444 a 2700; María Teresa Sur vq. 15, 404 a 2100; v. 14, 469 a 2700. Crespo y Rodríguez SA: (91) Aguaribay vq. 40, 396 a 4600; El Indio de Juárez vq. 14, 374 a 4500; 15, 361 a 4700; 16, 350 a 4800. Dotras, Ganly SRL: (106) Est. San Javier de Rauch vq. 16, 350 a 1850; Gaviña v. 20, 517 a 3300; Sol Ganadera v. 14, 522 a 3000. Ferias Agroazul SA: (53) Consultora Agrop. Int. Srl. nt. 23, 321 a 3500; vq. 15, 293 a 3500. Gahan y Cía. SA: (72) Louge v. 23, 591 a 2500. Ganadera Salliqueló SA: (33) Ganadera Salliqueló v. 28, 542 a 3100.

Gogorza y Cía. SRL: (89) Brumana de Squirru vq. 17, 411 a 2100; Suc. Arbelbide v. 22, 499 a 2700. Harrington y Lafuente SA: (42) De Lusarreta n. 14, 455 a 4000; nt. 14, 352 a 4500. Hourcade Albelo y Cía. SA: (116) Aguerre v. 13, 503 a 2900; El Laurel vq. 20, 473 a 4400; 22, 403 a 4500. Irey Izcurdia y Cía. SA: (138) Daglio y Berdina n. 17, 603 a 4300; Raposo v. 16, 605 a 3400. Jáuregui Lorda SRL: (169) Concha nt. 32, 437 a 4750; Costa Paraná vq. 13, 428 a 2300; Dapoto vq. 17, 397 a 1500; Mugnaga nt. 23, 327 a 5200; 24, 293 a 5500; Panozzo Galmarello vq. 12, 388 a 2000.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (111) Daymalu Agropecuaria v. 12, 742 a 2500; Fortaleza Ganadería vq. 13, 373 a 2200; 13, 370 a 2300 Tierras del Bermejo vq. 17, 391 a 2350. Llorente-Durañona SA: (54) Establecimiento Blanchard v. 13, 574 a 2300; v. 12, 498 a 2400. Madelan SA: (317) Comisso n. 44, 439 a 4920; Cumeco vq. 24, 427 a 1900; Kle nt. 16, 350 a 5000; 15, 324 a 5260; Mabren v. 12, 527 a 2780; Maldonado vq. 16, 407 a 2240; Mendizábal vq. 17, 421 a 2200; v. 14, 462 a 2720; Santarossa de Scalise v. 16, 475 a 2350; 14, 530 a 2700; Sheridan nt. 15, 378 a 4050; vq. 12, 371 a 4080.

Martín G. Lalor SA: (387) Cepacia vq. 36, 419 a 4050; Comp. de Tierras Tecka nt. 42, 380 a 4700; vq. 20, 320 a 5370; De La Peña v. 15, 593 a 3400; Echenique nt. 21, 383 a 4900; 12, 375 a 5000; Escobar de Campomar nt. 38, 484 a 4500; Mediodía nt. 15, 364 a 5000; Premium Coadyuvantes nt. 15, 386 a 2600. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (229) Abrego nt. 16, 410 a 4200; Arotcarena vq. 17, 327 a 4300; Carclase vq. 22, 389 a 4600; 17, 350 a 4830; 17, 362 a 4850; 34, 338 a 5040; Muñoz v. 34, 585 a 2600; Penna vq. 18, 274 a 5300.

Monasterio Tattersall SA: (551) Agropecuaria Santa Celia n. 32, 461 a 4600; nt. 18, 424 a 4800; Ancho de Espada v. 13, 493 a 3000; 15, 607 a 3100; Diez nt. 17, 323 a 4250; 16, 348 a 5100; Est. Nueva Aurora vq. 22, 370 a 4300; Extension v. 16, 474 a 3300; Innovaciones Tecnológicas Agro n. 13, 497 a 4350; 20, 517 a 4500; 43, 460 a 4600; La Blanqueada nt. 15, 423 a 4200; Salentinos vq. 14, 308 a 4600; Sillero nt. 12, 323 a 5150; 32, 292 a 5200; Troya vq. 13, 282 a 4600. Pedro Genta y Cía. SA: (137) Hernández n. 15, 520 a 4000; 22, 492 a 4100; Montenegro nt. 13, 362 a 5100; vq. 12, 353 a 4900.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (356) Cabaña Mrm vq. 15, 405 a 2120; Caldenes tr. 17, 575 a 3250; Don Jacinto Agrop. vq. 25, 414 a 2200; Est. y Cab. Santo Domingo nt. 36, 493 a 3800; La Armonía n. 37, 489 a 4520; Las Chicas vq. 14, 424 a 2450; v. 15, 502 a 2800; Russ v. 12, 536 a 2100; Sacfil n. 28, 444 a 4800. Wallace Hermanos SA: (80) Agrop. Los Ombúes v. 15, 548 a 3470.

Otras consignaciones: Consignataria Nieva y Cía. SA (26); Gananor Pujol SA (78); Goenaga Biaus SRL (38); Heguy Hnos. y Cía. SA (13); Iriarte Villanueva Enrique SA (69); Nieva H. y Asociados SRL (14); S. L. Ledesma y Cía. SA (47); Umc SA (31).