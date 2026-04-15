Vacunos: oferta moderada y precios con bajas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 6884 vacunos que fueron descargados de 222 camiones. Con los operadores de compra abastecidos, las ventas tuvieron una demanda selectiva y precios que variaron según la necesidad y la calidad de cada lote expuesto. El Índice General bajó un 4,87% al pasar de $3321,496 a $3159,682, mientras que el Índice Novillo perdió un 2,7% al pasar de $4180,000 a los $4067,119.

Los novillos, con 723 cabezas, representaron el 10,57% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4500 por 4 lotes de 432 a 540 kg; $4400 con 478 kg, y $3900 con 530 kg. Por las mejores vacas se pagó $4000 con 477 kg; $3600 con 504 kg, y $3000 con 435 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5400 con 332 y con 326 kg; $5000 con 374 y con 390 kg, y $4750 con 405 kg, y en vaquillonas, $5400 con 298 y con 326 kg; $4900 con 353 kg, y $4650 con 395 kg.

El detalle de venta fue 723 novillos; 830 novillitos; 1232 vaquillonas; 2483 vacas; 1292 conservas, y 279 toros ESV

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3159,682, mientras que el peso promedio general resultó de 431 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4067,119. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4067,115. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4150,685. Detalle de venta: 723 novillos; 830 novillitos; 1232 vaquillonas; 2483 vacas; 1292 conservas, y 279 toros. Base 15 cabezas.

Asoc. de Coop. Argentinas: (164) Asoc. de Cooperativas nt. 24, 334 kg a $4800; Burgardt nt. 20, 346 a 4800; 15, 407 a 4700. Blanco Daniel y Cía. SA: (106) Massa nt. 25, 346 a 5400; vq. 19, 326 a 5200; Piermattei v. 19, 486 a 3150; Russo nt. 16, 374 a 5000. Brandemann Consignataria SRL: (342) Agrop. La Totora vq. 39, 309 a 5000; Don Alfredo Agro v. 16, 505 a 2800; 17, 510 a 3000; 24, 510 a 3100; 15, 477 a 3300; La Unión de Schachenmayr v. 21, 560 a 3100; Ratto vq. 24, 374 a 4000; 21, 340 a 4300. Casa Usandizaga SA: (165) Ganadera La Providencia v. 15, 516 a 3350.

Colombo y Colombo SA: (219) Adm. de Campos La Colina n. 41, 447 a 4100; Díaz v. 24, 518 a 3300; Frani vq. 40, 387 a 4000. Colombo y Magliano SA: (519) Almarmat n. 39, 452 a 4400; Bellamar Estancias tr. 18, 629 a 2900; El Recado vq. 22, 368 a 4900; 19, 348 a 5000; 39, 339 a 5200; Est. El Porvenir v. 22, 496 a 3200; Frigerio vq. 21, 318 a 5570; Goyena Copello n. 15, 440 a 4450; nt. 18, 400 a 4700; La Arequipeña vq. 36, 353 a 2100; La Escampada v. 21, 470 a 1600; Litomar v. 20, 477 a 2500.

Consignataria Melicurá SA: (348) Alba vq. 15, 427 a 2150; La Boya nt. 15, 405 a 4600; Vergara v. 27, 504 a 3600; vq. 15, 319 a 4950; 17, 295 a 5100. Crespo y Rodríguez SA: (317) Aguaribay vq. 41, 387 a 4650; Arancet vq. 35, 341 a 4500; Carclase vq. 19, 393 a 3100; 18, 368 a 3200; 16, 342 a 3500; 20, 367 a 3700; 17, 351 a 4000; Estab. Tatay v. 20, 660 a 2600; Porcen vq. 27, 339 a 2000; 32, 383 a 2200.

Dotras, Ganly SRL: (125) Adm. Pillado Pouillier vq. 62, 366 a 1800; Ivity vq. 22, 408 a 1800; La Victoria de Irizo y Roffo n. 28, 618 a 3600. Ferias Agroazul SA: (35) Ángel n. 16, 474 a 4100. Gahan y Cía. SA: (207) Louge v. 28, 503 a 1900; 42, 499 a 2000; Escobar de Campomar n. 18, 472 a 4350; 22, 451 a 4400; Muniagurria y Gezels v. 18, 490 a 2500. Gananor Pujol SA: (212) Raposo v. 28, 578 a 3000; La Maturraca nt. 24, 315 a 3900; Scaffino vq. 23, 396 a 2220; Tessylen v. 21, 466 a 2770; Zaccagnini v. 15, 463 a 2220. Goenaga Biaus SRL: (35) Suc. Noetinger v. 18, 540 a 2300; 15, 464 a 2600. Gogorza y Cía. SRL: (91) Martínez vq. 16, 404 a 2700; v. 20, 479 a 3000. Harrington y Lafuente SA: (211) De Lusarreta nt. 17, 400 a 4000; Margat v. 17, 442 a 3000.

Iriarte Villanueva Enrique SA: (211) Alma Pampa nt. 36, 332 a 5400; Beheran Sarciat nt. 29, 425 a 4500; vq. 20, 416 a 1700; 15, 424 a 2000; Miramontes vq. 15, 291 a 5000. Jáuregui Lorda SRL: (200) De Blasio y Aragon nt. 44, 386 a 4100; La Magaliona v. 25, 477 a 3300. Madelan SA: (217) David vq. 23, 372 a 2150; Pincen vq. 15, 347 a 4450; 15, 362 a 4540; 16, 346 a 4590; 15, 331 a 4760. Martín G. Lalor SA: (246) Lohidoy nt. 15, 419 a 4400; Escobar de Campomar n. 39, 454 a 4400; Mediodía nt. 23, 389 a 4900; vq. 19, 354 a 4600; Polo vq. 33, 298 a 5400. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (295) Ballester v. 20, 477 a 2600.

Monasterio Tattersall SA: (685) Agrop. La Criolla vq, 15, 312 a 5250; Barrios Barón vq. 46, 311 a 5250; Bespa v. 20, 476 a 2900; Campomax nt. 28, 400 a 3500; La Hormiga vq. 16, 410 a 1700; Maguos nt. 18, 381 a 5000; Sillero nt. 22, 278 a 5400; Tattersall Argentino vq. 15, 393 a 4300; 17, 337 a 5000. Pedro Genta y Cía. SA: (87) De Dios Hnos. v. 29, 549 a 3300; Esposito vq. 16, 379 a 2100.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (308) Agrop. Las Helenas vq. 33, 365 a 4800; 16, 353 a 4900; Blasfer n. 40, 448 a 4500; Taboada n. 15, 432 a 4500. Wallace Hermanos SA: (264) Dolce vq. 22, 398 a 2050; Eizaguirre v. 18, 441 a 2150; 15, 485 a 2500; López Olaiz vq. 19, 342 a 4400; Urriaga y Hnas. nt. 15, 422 a 4200.

Otras consignaciones: Álzaga Unzué y Cía. SA (19); Aguirre Urreta Jorge SA (11); Balcarce y Cía. SRL (33); Campos y Ganados SA (33); Casa Massola SA (31); Consignataria Blanes SRL (90); Heguy Hnos. y Cía. SA (4); Irey Izcurdia y Cía. SA (73); Lartirigoyen & Oromí SA (7); Nieva H. y Asociados SRL (10); Santamarina e Hijos SA (37); Umc SA (38).