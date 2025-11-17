Vacunos: remate especial en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Comenzó la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero MAG) de Cañuelas con un ingreso de 1077 animales que correspondieron al 7º Remate Aniversario de la firma consignataria Irey Izcurdia y Cía. SA. Las ventas tuvieron una demanda sostenida y los operadores de compra ejercieron competencia por todas las categorías y clasificaciones expuestas.

Los precios destacados fueron: en novillos, $4100 con 449 y con 472 kg; $4000 con 501 kg, y $3870 con 435 kg. Por las mejores vacas se pagó $3900 con 438 kg; $3500 con 465 kg, y $3400 con 541 kg.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4330 con 337 kg; $4250 con 351 kg, y $4210 con 407 kg, y en vaquillonas, $4230 con 329 kg; $4150 con 338 y con 361 kg, y $4020 con 395 kg.

El detalle de la venta fue 86 novillos; 281 novillitos; 318 vaquillonas; 325 vacas; 17 conservas; y 50 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3578,870, mientras que el peso promedio general resultó de 432 kilos.

Irey Izcurdia y Cía. SA: (1077) Agrop. Juan Lázaro tr. 5, 844 kg a $3300; 5, 722 a 3400; 6, 627 a 3550; v. 6, 525 a 3170; 6, 438 a 3900; vq. 21, 395 a 4020; 11, 366 a 4060; 17, 332 a 4140; Agrop. La Criolla nt. 68, 382 a 4220; Agrop. Los Pinares nt. 27, 428 a 4150; 13, 407 a 4210; Avalis nt. 11, 337 a 4330; vq. 18, 340 a 4100; 21, 323 a 4200; Avalos v. 13, 482 a 3000; Cano v. 11, 550 a 2600; Carranza v. 10, 657 a 2600; Comercializadora Morres vq. 20, 359 a 3600; 15, 361 a 4150; Consignataria Jp v. 9, 490 a 3200; 15, 473 a 3300; 11, 450 a 3310; Da-Nes n. 15, 449 a 4100; nt. 16, 445 a 4150; 30, 378 a 4200; El Carpincho Ganadera nt. 28, 422 a 3700; 29, 412 a 4200; v. 35, 510 a 2650; 21, 466 a 3160; vq. 16, 376 a 3500; 16, 342 a 3600; 19, 344 a 4100; 19, 327 a 4200; Envanira v. 5, 530 a 3200; Gregorini v. 6, 453 a 2520; Klug nt. 10, 454 a 3970; vq. 5, 360 a 2100; La Helvecia v. 10, 472 a 3100; La Ilusión tr. 7, 607 a 2670; v. 21, 475 a 2950; La Leopoldina tr. 9, 733 a 3320; v. 38, 579 a 3320; 11, 541 a 3400; Leche Gral. Paz v. 10, 475 a 2150; 9, 520 a 2250; 9, 544 a 2300; López Seco n. 11, 512 a 3550; 6, 501 a 4000; nt. 7, 418 a 4130; Los Taleros v. 7, 465 a 3500; Medici v. 6, 563 a 3000; Parissia nt. 14, 392 a 4200; vq. 17, 333 a 4120; 14, 338 a 4150; 55, 307 a 4200; Prodeif nt. 10, 351 a 4250; vq. 15, 344 a 4100; 15, 329 a 4230; Rouquaud Hnas. n. 15, 472 a 4100; nt. 15, 452 a 4100; Sinforiano tr. 5, 640 a 3250; v. 10, 509 a 2900; El Carpincho Ganadera n. 39, 465 a 4150; v. 9, 445 a 2800; Klug vq. 5, 409 a 2500; La Ilusión vq. 7, 411 a 2750; Sinforiano vq. 6, 380 a 2650; Zmolnig vq. 10, 388 a 2250; 7, 426 a 2600.