Vacunos: tres remates especiales en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 6253 vacunos, ingresados en 170 camiones jaula. Con los compradores abastecidos y lotes de calidad diversa, las ventas tuvieron poca competencia por parte de los operadores de compra para la hacienda general, en cambio se registraron valores con subas en los lotes pertenecientes a los tres remates especiales del día, dos de la raza Angus y uno correspondiente a la raza Hereford y sus derivados. El Índice General bajó un 4,60% al pasar de $3026,606 a $2887,492, mientras que el Índice Novillo perdió un 1,09% al pasar de $3313,578 a los $3277,336.

Los novillos, con 610 cabezas, representaron el 9,76% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $3650 con 491 kg; $3570 con 468 kg, y $3420 con 432 kg. Por las mejores vacas se pagó $3600 con 320 kg; $3440 con 368 kg, y $3000 con 416 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3760 con 350 kg; $3720 con 358 kg, y $3560 con 408 kg, y en vaquillonas, $3600 con 320 kg; $3440 con 368 kg, y $3000 con 416 kg.

El detalle de venta fue 610 novillos; 1698 novillitos; 1783 vaquillonas; 1510 vacas; 436 conservas, y 214 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $2887,492, mientras que el peso promedio general resultó de 419 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3277,336. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3277,336. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3296,260.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (119) Agrop. Arg. Centro Sud nt. 15, 306 kg a $3500; Est. El 30 de Diciembre nt. 44, 318 a 3500; Isadelca nt. 40, 441 a 3200. Asoc. de Coop. Argentinas: (149) A.C.A. nt. 49, 331 a 3400; 34, 324 a 3450; vq. 35, 324 a 3400; La Balear nt. 15, 301 a 3500. Blanco Daniel y Cía. SA: (353) De Dios v. 20, 547 a 2800; Depaoli vq. 17, 416 a 2300; Ercoli v. 33, 471 a 2800; Grupo D y V vq. 30, 364 a 3300; 30, 337 a 3400; Piermattei vq. 16, 357 a 3300; 16, 320 a 3600; Sala nt. 17, 401 a 3400; vq. 16, 346 a 3400; Sala M. nt. 19, 393 a 3400; vq. 17, 340 a 3400; Suc Ind. Re vq. 18, 316 a 3500. Brandemann Consignataria SRL: (288) Agrop. Mayaco nt. 21, 385 a 3400; 19, 370 a 3420; Ratto nt. 20, 445 a 3350; Cereigido v. 26, 566 a 1600; 21, 712 a 1700.

Campos y Ganados SA: (141) Stornini vq. 29, 373 a 2000; 41, 400 a 2250; v. 24, 443 a 2500. Colombo y Magliano SA: (891) Especial Angus de Primavera, Agrop. La Criolla nt. 40, 390 a 3450; 25, 352 a 3470; Agrop. Los Grobitos vq. 57, 283 a 3490; 99, 289 a 3500; 20, 278 a 3540; Butynski vq. 20, 368 a 3440; 61, 341 a 3450; Cao nt. 18, 375 a 3390; vq. 22, 320 a 3370; Cuatro Hnos. nt. 17, 426 a 3420; El Recado vq. 30, 517 a 3350; 15, 460 a 3400; 16, 463 a 3410; Estab. La Negra v. 20, 563 a 2850; Frigorífico Angelani vq. 18, 301 a 3470; 19, 279 a 3540; Gamajo vq. 35, 473 a 3000; Jacobs v. 24, 558 a 2950; Jubete tr. 15, 772 a 2200; La Veneta v. 32, 459 a 2200; Larregain n. 16, 540 a 2000; 17, 475 a 2200; Untermann vq. 15, 391 a 2810; Valco vq. 15, 423 a 2400; v. 15, 453 a 2550.

Consignataria Melicura SA: (81) Fund. De Asist. San Luis Orione nt. 19, 429 a 3200. Crespo y Rodríguez SA: (186) Arancet v. 15, 462 a 2700; 15, 492 a 2800; vq. 17, 296 a 3450; Marín vq. 23, 323 a 1900; Pucheu nt. 15, 372 a 2900; Trenton v. 26, 470 a 2800. Dotras, Ganly SRL: (149) Albizu Hnos. vq. 17, 391 a 2100; 15, 378 a 2600; Ganadera Mapa nt. 17, 389 a 3300; Monte Ovejero nt. 74, 380 a 2900. Ferias Agroazul SA: (94) 23 de Abril de Chirinian vq. 20, 398 a 2100; 15, 417 a 2500; Isidro vq. 15, 352 a 3000.

Gahan y Cía. SA: (121) Louge nt. 18, 419 a 2900. Gananor Pujol SA: (32) Mayoraz vq. 15, 432 a 3200; 17, 378 a 3350. Gregorio Aberasturi SRL: (56) Bertola v. 56, 486 a 1400. Harrington y Lafuente SA: (118) Dos de Agosto v. 20, 488 a 2700; Fernández Montes tr. 25, 437 a 1700; Moro Hue vq. 17, 333 a 2800. Iriarte Villanueva Enrique SA: (37) Alma Pampa vq. 23, 326 a 2900.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (79) Rimagro nt. 21, 354 a 2500; vq. 27, 421 a 2000; 23, 322 a 2400. Lartirigoyen & Oromí SA: (56) Hijos de Polero n. 18, 432 a 3420; nt. 26, 372 a 3450. Llorente-Durañona SA: (121) Establecimiento Blanchard n. 17, 435 a 3200; nt. 25, 402 a 3200; vq. 17, 354 a 3100; 28, 328 a 3200; Pazzaglia v. 17, 530 a 2500. Martín G. Lalor SA: (312) Álvarez nt. 22, 329 a 3500; vq. 25, 307 a 3450; El Combate nt 48, 322 a 3500; Ganadera San Vicente vq. 19, 341 a 2250; Ketran-Bonifacio vq. 31, 448 a 3000; Martín nt. 22, 400 a 3400; Ramos n. 24, 434 a 3400. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (374) El Gaucho vq. 27, 398 a 1800; Estancias Santa Clara n. 38, 462 a 3300; Fundación Funisal vq. 15, 296 a 3400; Km389 nt. 20, 362 a 3420; vq. 20, 289 a 3420; Muñoz vq. 17, 340 a 3000; 18, 298 a 3100; Teti Laboranti n. 23, 434 a 3200; Teti vq. 16, 390 a 2950.

Monasterio Tattersall SA: (1143) Especial Gordo de Primavera, Agrop. La Criolla nt. 43, 416 a 3440; 22, 385 a 3480; Algarra Hnos. nt. 41, 358 a 3720; 19, 350 a 3760; Berca nt. 23, 411 a 3440; Bernal nt. 15, 394 a 3480; vq. 21, 341 a 3450; Bespa n. 35, 461 a 3640; Camafer vq. 17, 315 a 3400; Cía. Inversora Agropecuaria n. 18, 497 a 3450; E.N. Asesoramiento Agrop. nt. 16, 384 a 3540; Escribano vq. 19, 274 a 3500; García n. 16, 453 a 3500; nt. 24, 427 a 3460; Innovaciones Tecnológicas Agro n. 27, 463 a 3470; vq. 16, 427 a 3200; 22, 380 a 3300; Ipsden vq. 19, 315 a 3490; 17, 300 a 3500; 20, 277 a 3560; La Isgra nt. 16, 392 a 3500; Lizzano nt. 22, 366 a 3540; 27, 408 a 3560; Mónaco nt. 15, 402 a 3440; vq. 42, 321 a 3500; 17, 289 a 3520; Munarriz n. 16, 435 a 3450; Neifert nt. 40, 301 a 3600; vq. 36, 261 a 3550; Pérez n. 17, 445 a 3450; Ponto vq. 15, 295 a 3450; 35, 297 a 3500; Trueba nt. 43, 372 a 3450.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (425) Especial Hereford y sus Derivados, Agrop. La María Pilar v. 30, 591 a 2500; Arata Queijeiro n. 25, 435 a 3400; Camurri Hnos. v. 48, 534 a 2900; Est. y Cab. Santo Domingo n. 25, 454 a 3320; La Clorindita nt. 30, 350 a 3500; vq. 18, 286 a 3500; Los Ángeles n. 16, 461 a 3000; v. 18, 631 a 2500; vq. 16, 544 a 2700; Monvale n. 16, 501 a 3220; 22, 491 a 3650; Vivorata nt. 32, 368 a 3450. Santamarina e Hijos SA: (239) Carayta nt. 40, 377 a 3000; Don Simón vq. 45, 419 a 2600; La Guardia vq. 38, 442 a 2500; 39, 401 a 2600; Willis vq. 19, 320 a 2000. Umc SA: (63) Anayak nt. 30, 419 a 3400; vq. 15, 365 a 3380. Wallace Hermanos SA: (103) Agrop El Cóndor v. 15, 442 a 2500; vq. 22, 290 a 3070; Paturlanne n. 39, 492 a 3500.

Otras consignaciones: Casa Usandizaga SA (86); Colombo y Colombo SA (18); Consignataria Nieva y Cía. SA: (46); Goenaga Biaus SRL (10); Gogorza y Cía. SRL (16); Hourcade Albelo y Cía. SA (27); Irey Izcurdia y Cía. SA: (33); Jáuregui Lorda SRL (93); Madelan SA (31); Pedro Genta y Cía. SA (36)