Vampiros: confirmaron dos casos de rabia paresiante en bovinos y el Senasa recomendó qué hacer

El Senasa confirmó dos casos de rabia paresiante en bovinos, uno en la provincia de Corrientes y otro en la de Misiones, luego de 15 años sin registros en la zona. Tras conocerse estos casos, el organismo sanitario instó a los productores a vacunar y revacunar el ganado de inmediato. Ante la reaparición de la enfermedad en Misiones, el organismo intensificó el control de vampiros transmisores y recordó que, por ser una zoonosis, el contacto con animales sospechosos debe evitarse estrictamente.

Según informaron desde el organismo, en Corrientes, el caso se detectó en un establecimiento productivo ubicado en la localidad de Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro. El análisis de laboratorio en la muestra, tomada ante la sospecha clínica compatible con la enfermedad, arrojó resultado positivo, lo que motivó la inmediata activación de las acciones sanitarias correspondientes en la zona.

Por su parte, en Misiones, el brote fue confirmado en un predio rural del municipio de Aurora, más precisamente en el paraje Londero, sobre el arroyo Los Muertos.

Este caso adquiere especial relevancia sanitaria, ya que en la zona no se registraban casos positivos de rabia paresiante desde hace aproximadamente 15 años, lo que refuerza la necesidad de sostener y profundizar las medidas de vigilancia epidemiológica.

En esa línea, explicaron que ante estas confirmaciones, el Centro Regional Corrientes - Misiones del Senasa desplegó tareas de control sanitario, monitoreo epidemiológico y acciones preventivas, en coordinación con autoridades provinciales y productores, con el objetivo de proteger el capital ganadero y la salud pública.

El Senasa recomienda vacunar y revacunar el ganado a los 20 días posteriores a la primera dosis y, de ser posible, aplicar una nueva dosis al año

Resaltaron que el organismo implementa un protocolo de intervención sanitaria que incluye la delimitación del área afectada, la vacunación de emergencia en los establecimientos dentro del radio de riesgo, el relevamiento de posibles contactos, la intensificación de la vigilancia epidemiológica y acciones de control sobre poblaciones de murciélagos hematófagos, principales transmisores del virus. Por otro lado, añadieron que se refuerzan las tareas de difusión y concientización dirigidas a productores y a la comunidad.

Qué es la rabia paresiante

La rabia paresiante es una enfermedad viral que afecta principalmente a bovinos y otros herbívoros, y es transmitida por la mordedura de murciélagos hematófagos (vampiros). Se trata de una enfermedad zoonótica, es decir, que puede transmitirse a las personas, por lo que reviste importancia sanitaria y productiva.

Entre los principales signos clínicos en animales se encuentran cambios de comportamiento, incoordinación, parálisis progresiva y muerte.

El Senasa recomienda a los productores y a la población en general:

•Vacunar y revacunar el ganado a los 20 días posteriores a la primera dosis y, de ser posible, aplicar una nueva dosis al año.

•Notificar de inmediato al Senasa ante la presencia de animales con síntomas nerviosos.

•Evitar el contacto directo con animales sospechosos.

•Dar aviso urgente ante personas mordidas por murciélagos vampiros y acudir de inmediato al sistema de salud.

•Denunciar ante el Senasa la presencia de posibles refugios de murciélagos hematófagos, para que el organismo pueda intervenir con las acciones de control correspondientes.

La detección temprana y la notificación oportuna son claves para reducir el impacto de la enfermedad y resguardar la sanidad animal y la salud pública.