Los proveedores de insumos niegan ventas con el dólar paralelo o MEP

20 de abril de 2020 • 11:52

La cámara que agrupa a nivel nacional a los distribuidores de agroquímicos y otros insumos del campo negó que la venta de estos productos se esté realizando por el dólar paralelo o MEP (dólar bolsa).

El viernes pasado, en una charla virtual con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, dirigentes de la Mesa de Enlace le advirtieron al funcionario que había intentos de vender los productos al dólar no oficial .

Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), expresó la preocupación por el efecto en los insumos de la brecha entre los diferentes precios del dólar. Dijo que al productor le quedaba a $40 para vender su producción cuando otros precios del dólar (CCL y MEP) llegaron a superar los $100.

"El valor del dólar es el que fija el Banco Nación, no vamos a permitir que este enorme esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos y argentinas se lo quieran llevar algunos especuladores", dijo Basterra en la conferencia online tras escuchar los planteos.

En este contexto, la Federación de Distribuidores de Insumos Agropecuarios (Fedia) cruzó las versiones que circularon sobre este tema.

"Desmentimos categóricamente que las operaciones de venta de insumos efectuadas por las agronomías y cooperativas, se establezcan en función de la cotización del llamado dólar paralelo o MEP", dijo.

"No es cierto que el alza en el tipo de cambio libre afecte negativamente las operaciones de compra de insumos en desmedro de los productores. Los distribuidores siempre hemos comercializado insumos considerando la cotización a la fecha del precio del dólar divisa vendedor operado por Banco Nación", agregó.

Entre otros puntos, Fedia remarcó que "toda vez que una empresa proveedora de insumos o intermediario financiero, exija otras condiciones que no sean las avaladas por la ley y las buenas prácticas, deberá el productor o la entidad que lo representa, señalar al particular y denunciarlo donde corresponda, como sucede en cualquier actividad comercial. Pero atribuirle a todo un sector una conducta ilegal no solo es injusto, sino que demuestra un total desconocimiento de la actividad".