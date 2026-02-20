Vacunos: cierre de semana con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 5722 cabezas que hicieron un acumulado semanal de 13.144 animales, un 32,14% inferior a los 19.371 ingresados en la semana anterior. Las ventas tuvieron una demanda selectiva y los operadores de compra buscaron los lotes de calidad por los que se ofrecieron valores superiores a los de la rueda precedente.

El Índice General registró una baja respecto al miércoles del 1,11%, de 3970,853 a 3926,891 pesos, mientras que el Índice Novillo ganó un 2,75%, de 4559,038 a 4684,540 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores ganaron un 1,75% en el General y un 4,48% en el Novillo frente a los 3859,130 y a los 4483,605 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 720 cabezas, representaron el 12,47% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $5100 con 441 kg; $5000 por 4 lotes de 450 a 497 kg, y $4950 con 556 kg. Por las mejores vacas se pagó $4780 con 453 kg; $4700 con 471 kg, y $3900 con 556 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5650 con 339 kg; $5640 con 344 y con 379 kg, y $5350 con 406 kg, y en vaquillonas, $5750 con 255 kg; $5340 con 360 kg, y $5000 con 393 kg

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3926,891, mientras que el peso promedio general resultó de 434 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4684,540 con un promedio semanal de $4601,238. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4684,540 y el promedio semanal de $4601,459. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4617,917. Detalle de venta: 720 novillos; 1519 novillitos; 1335 vaquillonas; 1739 vacas; 281 conservas, y 178 toros. Base 15 cabezas.

El detalle de venta fue 720 novillos; 1519 novillitos; 1335 vaquillonas; 1739 vacas; 281 conservas, y 178 toros

Blanco Daniel y Cía. SA: (233) Franceschini v. 35, 483 kg a $3600; Nori v. 30, 494 a 3450; Sol de Mayo vq. 25, 367 a 5200; Stertz nt. 45, 370 a 4200; 65, 387 a 5300. Brandemann Consignataria SRL: (83) López nt. 16, 407 a 5100. Casa Massola SA: (52) Lena vq. 22, 438 a 3800. Casa Usandizaga SA: (94) Aotearoa vq. 23, 378 a 2200.

Colombo y Colombo SA: (180) Magnificat Familia v. 21, 435 a 3300. Colombo y Magliano SA: (406) Bravo vq. 21, 323 a 5750; 20, 288 a 5900; Butynski vq. 17, 358 a 5200; 33, 347 a 5370; Doña Julia vq. 17, 429 a 3600; El Recado vq. 32, 412 a 4800; 15, 405 a 4810; 16, 386 a 5000; Ganagrin vq. 15, 427 a 4200; López y Bernat n. 50, 453 a 4700; Monsalvo v. 16, 455 a 2700; 43, 476 a 2800; 16, 548 a 3100.

Consignataria Melicurá SA: (328) La Guarida del Zorro v. 17, 449 a 2800; Ripa v. 15, 450 a 3300; 17, 485 a 3450; 18, 453 a 3500; Sánchez nt. 16, 399 a 5200. Crespo y Rodríguez SA: (76) Arancet v. 27, 452 a 3000; Pucheu nt. 31, 389 a 5500. Gahan y Cía. SA: (218) Areco v. 15, 437 a 2250; Campomar n. 15, 460 a 5000; La Romelina nt. 24, 428 a 4400; Land-Management nt. 19, 369 a 5400; 20, 333 a 5500; Paso Rocha v. 19, 486 a 3300. Ganadera Salliqueló SA: (65) Ganadera Salliqueló vq. 65, 467 a 3800. Gananor Pujol SA: (143) Raposo n. 16, 452 a 5050; 15, 441 a 5100.

Gogorza y Cía. SRL: (92) Martínez vq. 16, 424 a 2600; Peiretti vq. 15, 402 a 3800; San Sebastián nt. 18, 378 a 4750. Heguy Hnos. y Cía. SA: (50) Duhalde vq. 24, 355 a 4700; 26, 320 a 4900. Irey Izcurdia y Cía. SA: (75) Rebzda nt. 33, 293 a 5300. Iriarte Villanueva Enrique SA: (73) Hijos de Don Pablo n. 16, 467 a 4400; vq. 17, 436 a 4100. Jáuregui Lorda SRL: (162) Campomar n. 40, 459 a 5000; Mugnaga vq. 18, 282 a 5500; Rocío de Abril vq. 15, 393 a 3200.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (242) El Tracusu v. 55, 521 a 3600; Guidi nt. 19, 370 a 4000; vq. 25, 355 a 4000; Gaztambide nt. 20, 392 a 5200; 20, 385 a 5400; Neyra v. 64, 489 a 3600. Lartirigoyen & Oromí SA: (74) El Espartillar nt. 20, 408 a 4100; Ponzio vq. 22, 322 a 4550; Sociedad Anónima de Cuatro vq. 17, 309 a 5550. Llorente-Durañona SA: (95) Don Alberto nt. 16, 402 a 4400; 27, 408 a 4600; Ferreiro nt. 15, 391 a 4500; 30, 374 a 4700. Madelan SA: (174) Estancia Don Julio vq. 15, 356 a 5200; Váldes vq. 17, 360 a 5340. Martín G. Lalor SA: (143) Da-Nes nt. 20, 416 a 5200; 40, 406 a 5350; 19, 379 a 5640. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (112) Mendizábal vq. 17, 378 a 4500; 17, 351 a 5000; Huelquen vq. 19, 353 a 2500.

Monasterio Tattersall SA: (713) Campomax nt. 15, 421 a 4240; Edilzia Molise vq. 38, 408 a 3050; 47, 364 a 3100; Estb. Ganadero San Antonio vq. 16, 348 a 5150; 17, 339 a 5250; García nt. 26, 497 a 4950; La Gueya nt. 16, 383 a 5500; 22, 359 a 5550; 16, 355 a 5580; 22, 339 a 5650; Martin nt. 15, 418 a 4400; Martus n. 15, 559 a 4200; Miranda nt. 22, 435 a 4900; Mónaco vq. 31, 300 a 5640; Mugnaga vq. 25, 302 a 5500; Salentinos v. 15, 597 a 3200. Pedro Genta y Cía. SA: (137) Jovanovic vq. 15, 378 a 4850; Jovanovic R. vq. 16, 358 a 5100; Zubieta v. 17, 528 a 3000.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (519) Armentera vq. 34, 351 a 4500; Armentera vq. 15, 350 a 4500; Chiesino vq. 17, 411 a 4700; Don Benjamín v. 21, 595 a 3650; Estab. Maraju nt. 17, 377 a 5200; 18, 351 a 5300; Herreras Vegas y Aleman nt. 32, 405 a 5100; Monvale n. 79, 524 a 4950; 59, 495 a 5000; Ginocchio e Hijos vq. 28, 346 a 5100; 42, 317 a 5600; Santa Mónica vq. 15, 471 a 4700; 20, 384 a 5000. Santamarina e Hijos SA: (102) Ñanduces nt. 40, 392 a 4000; Herreras Vegas y Aleman nt. 19, 402 a 5000; La Vía Láctea v. 15, 449 a 2400. S. L. Ledesma y Cía. SA: (45) Manazzoni nt. 28, 422 a 3800; vq. 17, 390 a 3700. Wallace Hermanos SA: (78) Berciano n. 35, 448 a 4950.

Otras consignaciones: Álzaga Unzué y Cía. SA (117); Asoc. de Coop. Argentinas (45); Campos y Ganados SA (31); Consignataria Nieva y Cía. SA (16); Dotras, Ganly SRL (27); Harrington y Lafuente SA (29); Hourcade Albelo y CÍa. SA (13).