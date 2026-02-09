Verano, calor y sequía: ¿qué rol juegan los bioestimulantes contra el estrés?

En estos meses de la campaña es habitual que los cultivos de gruesa presenten situaciones de estrés por limitaciones hídricas y altas temperaturas. En este contexto, ciertos productos biológicos aparecen como promesa para mejorar la tolerancia del cultivo frente a condiciones adversas. Pero ¿cuál es su performance a campo? ¿Qué resultados podemos esperar? ¿Cuál es el momento más oportuno para intervenir?

“Los bioinsumos orientados a la tolerancia al estrés buscan acompañar al cultivo, ayudándolo a sostener su funcionamiento metabólico” explica el experto de la Red de Biológicos de Aapresid Alfredo Curá (Conicet-Fauba).

¿Qué son los bioinsumos para la tolerancia al estrés? Según el reporte, dentro de esta categoría se incluyen principalmente microorganismos conocidos como rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR), que interactúan con la planta y pueden influir sobre distintos procesos fisiológicos.

“No se trata de productos con acción directa sobre el ambiente, sino de herramientas que actúan modulando la respuesta de la planta frente al estrés, favoreciendo su capacidad de adaptación”, explica Curá.

Estos microorganismos, detalla el informe, pueden actuar induciendo cambios en el metabolismo que resultan clave en condiciones adversas. Por ejemplo, incrementando el desarrollo radicular - lo que amplía la superficie de exploración del suelo y mejora la absorción de agua y nutrientes -, regulando metabolitos asociados al equilibrio osmótico celular, hormonas relacionadas con el estrés, o manteniendo la actividad fotosintética”, asegura el experto de la Red de Biológicos de Aapresid.

A nivel de lote, si bien estas tecnologías no eliminan el impacto del estrés, logran atenuarlo al permitir que la planta mantenga su metabolismo activo durante más tiempo, protegiendo el sistema fotosintético y retardando la pérdida de área foliar verde.

La aplicación efectiva de estos bioinsumos depende de la interacción de varios factores: estado fenológico del cultivo, producto elegido según modo de acción; condiciones ambientales y calidad de la aplicación. “Los errores más comunes radican en desatender estas variables o en generar expectativas que superan el alcance real de la tecnología. De hecho, estas fallas suelen explicar la mayor parte de la variabilidad observada en los resultados a campo”, asegura Curá.

Curá sostiene que la aplicación de bioinsumos debe considerarse una medida preventiva clave, incluso ante la incertidumbre climática. “El costo de incorporar estos consorcios bacterianos oscila de los 3 a 5 dólares/ha, una inversión mínima frente al riesgo de pérdidas mayores”, precisa.

Según se detalla en el reporte, esta “vacuna biológica” no solo prepara a la planta para un mayor desarrollo radicular y exploración del suelo, sino que garantiza un piso de rendimiento en escenarios críticos. Mientras que en años con buen régimen hídrico las diferencias pueden ser sutiles, en campañas de sequía extrema los cultivos de soja tratados han logrado sostener rendimientos de hasta 1000 kilos, frente a testigos que apenas alcanzaron los 200 o 300 kilos, validando una relación costo-beneficio altamente favorable para el productor”, lanza Curá.

La clave, sostuvo, es anticiparse desde el manejo y comprender que estas tecnologías funcionan mejor cuando forman parte de una estrategia planificada. Aunque en situaciones donde confluyen distintos tipos de estrés, hídrico, térmico y nutricional, la respuesta del cultivo se vuelve más compleja, los bioinsumos pueden contribuir a mejorar la tolerancia general, aunque su efecto debe analizarse siempre dentro de un manejo integral del sistema.

En esa línea, enfatizó que los bioinsumos no reemplazan a la fertilización, la genética ni las buenas prácticas agrícolas. Por el contrario, su aporte se potencia cuando se integran dentro de esquemas de manejo bien diseñados.

La sequía impactó en los cultivos

¿Qué se viene viendo en redes de ensayos? En esta línea se indicó que la Red de Biológicos de Aapresid es un espacio colaborativo para la generación y difusión de conocimiento relacionado con el uso de bioinsumos en la agricultura.

“En 2024/25 la Red evaluó en 6 sitios (del oeste de Bs As a Tucumán) la performance de PGPRs aplicados en semilla y de forma foliar (entre V4 y R1) en soja, en condiciones de campo (es decir, en macroparcelas que recibieron el manejo tecnológico habitual de los productores en cuanto a genética, fecha de siembra, nutrición, etc.)”, indica el informe de Aapresid.

“Las respuestas en rinde - plasmadas en el último informe de la Red - fueron muy variables. En los tratamientos de semillas, solo en 2 de los 6 sitios se vieron respuestas significativas, que fueron de los 147 kg/ha hasta los 1356 kg/ha. En las aplicaciones vía foliar, el resultado fue similar, solo en 2 de los 6 sitios se vieron aumentos de rinde por el uso de PGPRs en valores de hasta 114 kg/ha”, explica el Coordinador de la Red, Ignacio Sanguinetti; y concluye: “El siguiente paso de la Red es entender el por qué detrás de esta respuesta, sí tiene que ver con causas ambientales, con el momento de aplicación, el modo de acción elegido, etc”.