“Lo hago por el bronce”: volvió al país una icónica marca alemana de tractores

“A esta edad, lo hago por el bronce, no por la plata”, define a LA NACION José Walter Berger. El empresario, que hoy encabeza Berger SA, asumió la representación oficial de Deutz-Fahr en la Argentina bajo la órbita del grupo Same Deutz-Fahr (SDF) y una premisa: “Nunca pondría mi nombre en un proyecto que no tenga lo mejor que yo pueda dar. Detrás de cada unidad vendida, está el apellido en juego”. A los 66 años, Berger lidera una estructura como “Máster Importador” que genera 200 empleos directos e indirectos en todo el país para el regreso de una marca con 150 años de historia en la fabricación de maquinaria.

La firma retomó operaciones de forma oficial en el mercado local en julio de 2025. Berger proyecta para marzo de 2026 la inauguración de un centro de distribución en Trenque Lauquen, clave para garantizar el soporte técnico y la provisión de repuestos originales.

En el agro nadie puede prometer eternidad, pero sí estructura. Cuando hay repuestos, capacitación y concesionarios, la marca deja de ser promesa y pasa a ser sistema

Actualmente, la firma Berger SA ya opera con ocho concesionarios oficiales y cuenta con unidades de negocios en sectores como la ganadería y agricultura. El enfoque no se limita a la venta, sino a la construcción de una red sólida.

Walter Berger, empresario y fundador de Berger SA Gentileza Berger SA

Las cifras del desembarco

La operación tiene una estimación —en una primera fase— que ronda entre los 5 y 10 millones de dólares de inversión, contemplando toda la estructura importadora. Desde octubre ya han ingresado al mercado local más de 100 unidades. La oferta actual incluye más de 15 modelos de tractores que cubren potencias desde los 35 HP hasta los 280 HP, orientados a distintos segmentos de la actividad agrícola.

En este contexto, la Argentina será sede por primera vez del “Dealer Meeting”, una reunión de importadores de toda América Latina. El encuentro contará con la presencia de la cúpula mundial de la firma SDF: el CEO Ludovico Bussolati; el CCO Alessandro Maritano; Paolo Rivolo, director de la región internacional, y el responsable comercial para América Latina, Ignacio Barrenese, junto a Darío Fernández gerente comercial para América del Sur. La marca tendrá por primera vez un stand propio en Expoagro 2026.

Walter Berger en la Expoagro 2025 Gentileza Berger SA

Historia

La trayectoria de la marca en el país registra hitos desde 1959, con la fabricación local de tractores y motores bajo el sello de DECA. Tras la fusión global en 1968, que unió la ingeniería de motores de Deutz con la tecnología de Fahr, la firma se consolidó en el campo argentino. Sin embargo, los vaivenes económicos de la década del 90 forzaron cambios en el modelo de negocios: en 1996, el grupo AGCO adquirió la filial local y, dos años después, fundó un joint venture para fabricar unidades con un 75% de componentes nacionales, como la recordada línea 6.125 A.

Ese vínculo con AGCO luego se disolvió. Según explicó Berger, la alianza caducó al desdibujarse la “prestancia y eficiencia” original de la ingeniería alemana y perderse pilares como el servicio técnico y el suministro de repuestos.

A nivel global, la marca encontró su estabilidad definitiva en 1995 cuando el grupo SAME —que luego se convierte en SDF— adquiere la división de maquinaria agrícola Deutz-Fahr a la alemana KHD y la marca queda dentro del holding liderado por la familia Carozza.

Antes del regreso con Berger SA., el retorno de la marca enfrentó tropiezos logísticos y comerciales. En 2016, un intento de regreso de la mano de la firma Pla se truncó cuando esta fue adquirida por John Deere. Posteriormente, la representación pasó brevemente por el grupo Caldomaq y la firma Gauss Landtechnik.

Hoy Berger asumió el control total como “Máster Importador” directo del grupo SDF. La estrategia actual se enfoca en la importación de tecnología europea de última generación.

Walter Berger conduce uno de los tractores Gentileza Berger SA





La nueva etapa se plantea como la reconstrucción de un sistema que prioriza el soporte técnico. “El producto solo no alcanza. Sin red, repuestos y servicio, incluso una gran máquina pierde valor”, sostuvo Berger.

Las unidades provienen de las plantas de SDF en Alemania, Italia, Turquía e India. Berger señaló que el escenario actual de desregulación facilita el ingreso de maquinaria, lo que permite competir por valor operativo. “El peor de los negocios es tener una unidad parada”, definió el empresario, cuyo enfoque se centra en la productividad real por hora trabajada. Con la mira puesta en la próxima Expoagro este empresario agropecuario busca consolidar a la marca como un activo productivo de largo plazo para el productor argentino.