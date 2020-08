Vicentin. Trabajadores de Algodonera Avellaneda se niegan a levantar un piquete

Empleados del gremio algodonero bloquean el ingreso al parque industrial Reconquista

Belkis Martínez Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de agosto de 2020 • 19:29

Trabajadores de la Algodonera Avellaneda, perteneciente a la firma Vicentin, bloquearon el acceso al parque industrial Reconquista, en la provincia de Santa Fe, por un conflicto con la empresa y se niegan a cumplir la orden de juez para levantar el piquete que instalaron. Desde la administración del complejo, aseguran que hay 23 empresas y 2500 personas afectadas que no tienen que ver con el reclamo.

El conflicto, que lleva ya más de 40 días, se inició porque los trabajadores de Algodonera Avellaneda, que están afiliados al gremio textil, quieren pasarse al sindicato de aceiteros. La compañía lo rechaza.

La planta permanece paralizada y en los últimos días el conflicto se agravó con un piquete en el parque industrial de Reconquista. Frente a eso, el juez Santiago Banegas ordenó a la policía de Santa Fe que garantice el ingreso a las empresas del parque industrial. No obstante, la orden no se acató y ahora un fiscal deberá investigar las causas.

"A mí me convocaron a intervenir porque había una situación de un estado antijurídico para que la policía y el Ministerio de Seguridad garantizaran el ingreso y la seguridad al parque industrial. Por qué la policía no acató, no lo sé, desconozco", le dijo a LA NACION el juez de la causa.

Según manifestó Banegas, la única intervención que tienen los jueces es celebrar el pedido de las partes en la audiencia. "Y yo dispuse que se autorice a los manifestantes a hacer su pedido. Es un derecho, que se realice esa manifestación, sin embargo, quedó en claro que no se podía impedir el ingreso al parque industrial", sostuvo.

Según aclaró el juez, su intervención cesa una vez que finaliza la audiencia. "Había una parte del Ministerio de Seguridad que se había cumplido con lo que se dispuso en la orden y otra que no. Mi procedimiento finaliza una vez que yo doy la orden, si después de eso se incurre en el delito de desobediencia sobre el incumplimiento de mi orden, es algo que tendrá que investigar el fiscal. Saber por qué no se acató", expresó.

Empleados del gremio algodonero queman ruedas en las afueras del complejo

Por otra parte, mencionó que la policía y el Ministerio de Seguridad no necesitan una orden para hacer cumplir la ley. "Ser juez solo resuelve petición de parte. Mi intervención fue respecto al parque de Reconquista, luego de la audiencia del 17 de agosto para entonces yo dispuse hacer lugar al cese y que la policía garantice el ingreso a los trabajadores, al personal, proveedores, pero me enteré que eso no está pasando", afirmó Banegas.

El fiscal de la Unidad Fiscal Reconquista del Ministerio Público de la Acusación, según sostuvo el Juez, deberá investigar qué es lo sucede en ese lugar. Dispuso, dijo, que se investiguen las denuncias que se tenían para que ver si hay un delito en curso para conocer los motivos de la manifestación, pero aclaró que, todo parece indicar a que son temas políticos.

En el transcurso del día, los gremialistas se habrían trasladado al parque industrial de Avellaneda, desbloqueando la entrada del complejo en Reconquista. Fuentes consultadas en esa zona, confirman que el conflicto ahora se transformó en un problema político, lo que dificulta todas las reuniones que se mantienen puertas adentro.

En esa línea, Jorge Faccioli, presidente del parque industrial Reconquista, sostuvo que el conflicto con el gremio viene de larga data, pero que se profundizó por cuestiones políticas en los últimos meses. "Quieren pasarlo al gremio aceitero para lo cual la empresa, una del grupo Vicentin, les dice que es imposible. Hay un grupo de empleados que están a favor y otros que no; y a esos no los dejan ingresar a la planta", afirmó.

El parque estuvo cerrado el 22, 23 y 24 de julio y al ver repetido el bloqueo, las partes concurrieron a la Justicia, en donde el Juez Banegas dispuso continuar con la manifestación sin impedir el ingreso de empleados y empresas que trabajan dentro del complejo.

Así hacen guardia los gremialistas en las afueras del complejo

"La realidad es que los empleados que quieren ingresar no pueden. Estuvieron toda la semana cortando la ruta entre Avellaneda y Reconquista y ahora se fueron a Avellaneda. Lo que nos sorprende es la falta de atención que se le da a la parte judicial; es la primera que vez que sucede esto acá; que un caso haya llegado a judicializarse y que la policía no está actuando", señaló Faccioli.

Luego de que los gremialistas se trasladaran a Avellaneda, advirtieron, dijo, que pueden volver a cortar el ingreso al parque. Dentro del complejo, hay 23 empresas "que no tienen que ver con Vicentin o el conflicto, más 2500 personas afectadas económicamente", opinó.

Hasta el momento, a la medida de fuerza se habrían adherido 201 empleados, de los 430 que pertenecen a la empresa Algodonera Avellaneda. El beneficio que buscan es un sueldo mucho mayor al que tienen en su gremio, ya que el sector aceitero, aparentemente, tiene más fuerza y mejores paritarias.

"Todos los empleados textiles deberían ponerse de acuerdo para ganar el mismo sueldo, no es un reclamo que pueda hacerse desde Vicentin. Esto tiene que ver con el no respeto a las layes y el reclamo llegó al bloqueo del parque industrial. Consideramos que esto merece tener una respuesta", concluyó el presidente del complejo.