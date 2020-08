Fernando Bertello, Eleonora Cole y Cristian Mira, periodistas de LA NACION, hicieron un panorama de la situación del sector agropecuario Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

Belkis Martínez Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de agosto de 2020 • 19:09

Los periodistas y editores de LA NACIÓN Campo, Cristian Mira y Fernando Bertello, hicieron un resumen de las decisiones que tomó el Gobierno en la primera etapa del año, y ahondaron sobre las oportunidades y los desafíos que tiene el sector agropecuario para crecer.

En una charla con la periodista y conductora de LN+, Eleonora Cole, durante el encuentro "Negocios del Campo, Capítulo 5", organizado por LA NACION y emitido por LN+, Mira recordó que, a principio de año, el Gobierno subió las retenciones a productos como la soja, maíz y trigo. Mencionó también el anuncio de intervención y expropiación de Vicentin, una de las principales exportadoras de granos a nivel nacional, que estaba en concurso de acreedores. Además, agregó que el Gobierno "pasó de eso a querer reunirse con la cadena agroindustrial para llevar un proyecto de ley para dar estabilidad financiera y fiscal para el agro".

La enseñanza que dejó al Gobierno el intento de intervenir Vicentin, aseguró Bertello, fue que "avanzar sobre la propiedad privada tiene un costo". Según el periodista, mucha gente que no estaba familiarizada con el sector, se enteró de golpe qué era Vicentin, por la amenaza de avanzar sobre la propiedad privada que intentó el presidente Alberto Fernández, a través de un decreto que posteriormente fue derogado. "Por lo menos desde esa línea quedó desactivada, al menos por ahora, y ojalá que no se siga adelante", indicó.

Bertello también destacó que, al menos en la primera parte del año, no hubo medidas de fondo para favorecer al sector, pero como contraparte, sin medidas, el campo demostró que puede seguir dando buenas noticias. Sobre todo en la exportación de carnes, con un fenomenal crecimiento en el primer trimestre del año y el proyecto de inversión para poder proveerle carne porcina a China, lo que implicaría crear más granjas en el país.

Cristian Mira: "Las únicas medidas de Alberto fueron Vicentin y las retenciones" Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

"Con proyectos de este tipo, la Argentina puede agregar desarrollo y valor a los granos, transformar de proteínas vegetales a animales. Esto implica trabajo para el sector privado", intervino Mira. El proyecto significaría albergar más de nueve mil puestos de trabajo y un crecimiento en la producción de 3 millones de toneladas extra de maíz.

"Las únicas medidas de Alberto fueron Vicentin y las retenciones. Dijo que iba a haber compensaciones, devoluciones de una parte de las retenciones a productores de menor escala, pero luego vino la pandemia y lo cierto es que terminó la cosecha de soja y nunca se llevó adelante", inquirió Mira.

Agregó, además, que el Gobierno no es que no dialoga con los productores, ya que sí lo hace el ministro de Agricultura, Luis Basterra, quien a su vez habla con la Mesa de Enlace. Es decir, "los teléfonos están abiertos, pero no se ven medidas concretas, como bajar la presión impositiva y la ley de semillas, renovar la ley de biocombustibles y fertilizantes", precisó Mira.

La mirada joven en el campo

En una charla que mantuvo con la periodista de LA NACION, Carla Quiroga, Lucía Nicolino, vicepresidente de ACA Jóvenes, habló de los desafíos que tienen las nuevas generaciones en el sector agropecuario. "El joven piensa más en el negocio financiero y el adulto, en los quintales por hectáreas", señaló. Y destacó que también son naturalmente más conscientes del impacto ambiental que producen sus acciones en el campo.

La ingeniera agrónoma señaló que las buenas prácticas agropecuarias en el cuidado ambiental son un aspecto clave para las nuevas generaciones. "Claramente este es el lugar para los jóvenes del campo, para poder producir alimentos de manera muy eficiente en empresas agropecuarias competitivas con el sello de alimento seguro", precisó. Contó también que los empresarios más tradicionales les dan lugar a la nueva generación. "Es un proceso muy difícil, las familias tradicionales, sobre todo, son un desafío", dijo.

En diálogo con Carla Quiroga (LA NACION), Lucía Nicolino, vicepresidenta de ACA Jóvenes, aseguró que las nuevas generaciones se involucran mucho en temas ambientales en la producción Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

Nicolino también hizo referencia a los cambios que tienen que darse en el campo argentino con la integración privada nacional a través de las cooperativas, que, según ella, tienen mucho para hacer en ese aspecto. "Tenemos que producir, muy eficiente con el uso de los recursos. Además, yo creo que se tiene que apostar a las buenas prácticas agropecuarias para que podamos generar alimentos seguros", indicó.

"Nosotros sabemos que hoy estamos en un mundo cada vez más hostil, en donde hay más pobreza, estrés y crisis. En ese mundo se encuentra inserto el sector agropecuario. ACA Jóvenes es un movimiento en el que se brindan herramientas técnicas de formación y desarrollo para las nuevas generaciones. "También somos un espacio de contención, con un alto impacto hacia las comunidades donde la fundación está presente", precisó.

La reina de la papa andina

Maguie Choque Vilca es ingeniera agrónoma y conocida como "la reina de la papa andina", además de ser la fundadora de la primera escuela regional de cocina argentina, en Tumbaya, Jujuy, que nació como respuesta a la demanda de muchos jóvenes rurales y productores, en el impulso de generar valor agregado a los productos autóctonos.

Choque Vilca estudió durante años todas las variedades de la papa andina y descubrió cómo la lógica de las variedades podía conversar con la lógica del conocimiento. Haber llevado toda la historia de la papa a Buenos Aires fue lo que le dio el título de la reina de la papa a nivel regional. "Las papas estaban en las casas, pero se estaban perdiendo y se usaron como forma de trueque", mencionó sobre los orígenes del tubérculo.