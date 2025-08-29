Vicentin: renunciaron tres directores titulares y se espera una decisión de la Corte Suprema

SANTA FE.- Tras conocerse el análisis de valuación de la empresa Vicentin que se presentó ante el juez Fabián Lorenzini, de los Tribunales de Reconquista, el contador designado en el marco del concurso de acreedores y apertura del cramdown, y como informó este diario arrojó un patrimonio neto negativo de aproximadamente mil millones de dólares, este viernes los tres directores titulares de la agroexportadora, Daniel Oreste Foschiatti, Carlos Alecio Sartor y Fernando Estanislao Bougain, presentaron sus “renuncias indeclinables” a los cargos que ocupaban en la compañía.

La decisión fue comunicada al juez que lleva adelante el concurso preventivo, en un escrito que firma del abogado patrocinante, Guido Javier Ferullo.

Los directivos recordaron que desde el 22 de abril de 2025 se encontraban desplazados de sus funciones tras la resolución judicial que designó como administradores plenos a los interventores Guillermo Nudemberg y Andrés Shocrón, quienes desde entonces asumieron la gestión de la sociedad en el marco del proceso de salvataje.

Los renunciantes apuntaron que durante estos cuatro meses perdieron todo contacto con la administración, limitándose Foschiatti a la firma de cheques requeridos por la intervención, mientras que Sartor y Bougain no tuvieron ninguna participación ni vínculo con la compañía.

En el escrito, los directivos de Vicentin renunciantes explicaron que la situación judicial de la empresa continúa abierta, con un recurso de queja pendiente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) contra el fallo de la Corte santafesina que dispuso la apertura del cramdown.

Como se sabe, si la CSJN hiciera lugar a ese recurso, la propuesta de acuerdo preventivo original podría quedar homologada, dejando sin efecto el proceso de salvataje.

También aclararon que “durante el tiempo de desplazamiento tampoco mantuvieron contacto con los accionistas ni recibieron instrucciones sobre los contratos definitivos celebrados con los inversores estratégicos, cuya última prórroga vencía el mismo día de la presentación”.

En ese punto, reconocieron que el ecosistema que rodea a la intervención logró mantener la estabilidad de la empresa y la paz social en la región, con el acompañamiento de actores relevantes y bajo el paraguas de seguridad jurídica que brinda el control judicial.

Los directores fundamentaron que su salida “no altera el normal funcionamiento de la sociedad”, ya que la compañía opera desde hace más de cuatro meses bajo la conducción de los interventores.

De esta manera, con el argumento que “lo mejor para la empresa es no alterar el equilibrio alcanzado con la actual intervención judicial”, los tres directivos comunicaron su renuncia definitiva a los cargos, cerrando así un ciclo en la conducción de Vicentin en medio del proceso concursal más grande de la historia reciente de la agroindustria argentina.