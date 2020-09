Carlos Casamiquela Crédito: INTA

Víctima del coronavirus, hoy falleció, a los 72 años, el exministro de Agricultura de la Nación Carlos Casamiquela. Fue el último funcionario de la expresidenta Cristina Kirchner en ese cargo en la cartera agrícola.

Nacido en Viedma, Río Negro, Casamiquela llegó a ministro de Agricultura luego de una amplia trayectoria en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo del cual fue presidente antes de ser ministro, entre 2009 y 2013. En noviembre de ese último año asumió como ministro de Agricultura en reemplazo de Norberto Yauhar y estuvo hasta diciembre de 2015. Casamiquela también fue vicepresidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) entre 2003 y hasta que pasó a ser presidente del INTA.

Casamiquela se había recibido de ingeniero agrónomo en la Universidad de La Plata y era diplomado en Desarrollo Económico Local de la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Autónoma de Madrid.

En el INTA había acumulado una amplia trayectoria tras ingresar en 1974. En el organismo técnico se desempeñó como director del INTA Alto Valle del Río Negro y director del Centro Regional Patagonia Norte (Neuquén).

Tenía un perfil técnico que lo llevó a ser reconocido por eso en el sector. El INTA lo recordó en un comunicado destacando que "dejó una huella imborrable, no solo por su honestidad personal e intelectual, sino por la impronta que dejó en el organismo durante los cuatro años en los que ejerció la presidencia. El valor agregado en origen, la innovación tecnológica, la soberanía alimentaria, la equidad social y especialmente la proyección internacional fueron los ejes reconocidos de su gestión".

"Al frente del INTA, con una mirada profunda sobre la articulación de los diversos actores del Estado y los organismos privados, Casamiquela mantuvo su vocación de promover el desarrollo integral del sector, para aumentar la competitividad de manera sustentable. También impulsó la capacitación y promoción del personal joven. La importancia de la regionalización y descentralización de los organismos públicos", agregó el organismo.

Durante su mandato en el INTA, el instituto tuvo desarrollos como "la secuenciación de los genomas de la papa, el tomate, moha, trigo, girasol -entre otros- hasta la primera ternada clonada bitransgénica del mundo, Rosita Isa, pasando por la vacuna Bio Jaja contra el complejo tristeza bovina, la recuperación del memoria institucional durante la década del 70 y el desarrollo de maquinaria para pequeños productores -Javiyú, Cañera, Reconquista, La Lola".

Como ministro ocupó el cargo en un momento de tensión entre el gobierno de la expresidenta y el campo debido, entre otros factores, a las trabas para exportar y los cupos que ya venía aplicando el entonces gobierno nacional.

En el INTA fue presidente entre 2009 y 2019. También estuvo en el Senasa Crédito: INTA

Casado con Cristina, tenía dos hijos, Tomás e Ignacio. Su familia le informó al INTA que dejó por escrito como última voluntad: "Quiero que mis cenizas las tiren a las aguas del Río Negro en cualquier parte de su trayecto. Roca, Choele o donde se pueda".

Diversas personalidades del sector y de la política recordaron a Casamiquela en las redes sociales. El ministro de Agricultura, Luis Basterra, señaló: "Con profundo dolor despedimos a nuestro compañero y amigo, Carlos Casamiquela, trabajador incansable, ex ministro de Agricultura, con quien tuve el honor de trabajar en el INTA. Una pérdida muy sentida para nuestro país. Un abrazo fraterno para su familia".

El INTA expresó en su cuenta de Twitter: "Con profundo pesar y enorme tristeza lamentamos informar que hoy falleció Carlos Casamiquela, quien fuera presidente de INTA, vicepresidente de Senasa y ministro de Agricultura. Lo abrazamos en silencio y acompañamos a su familia en este difícil momento".

El ex ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, sostuvo: "Mis condolencias a la familia y amigos de Carlos Casamiquela, ex Ministro de Agricultura 2013-2015 y ex Presidente del @intaargentina, un hombre de bien y excelente ser humano. Hasta siempre Carlos".

Gabriel Delgado, que fue secretario de Agricultura con Casamiquela, escribió en Twitter: "Carlos Casamiquela fue como un padre para muchos de los que nos formamos en el INTA. Su partida deja un vacío muy difícil de llenar. Gracias Carlos por todo lo que hiciste por la agricultura de nuestro país. Que en paz descanses, amigo".

Lamento profundamente el fallecimiento de Carlos Casamiquela, ex presidente de @intaargentina y ex ministro de @AgriculturaAR ; tuve la suerte de conocerlo y tratar mucho con el, se fue un gran profesional y una mejor persona; mi abrazo a su familia y amigos, hasta siempre Carlos!&- Leo Sarquís (@ljsarquis) September 12, 2020