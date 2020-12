Carlos Iannizzotto (Coninagro), Jorge Chemes (CRA), Daniel Pelegrina (Sociedad Rural Argentina) y Carlos Achetoni (FAA) Crédito: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de diciembre de 2020 • 21:11

La Mesa de Enlace dijo que las autoridades del Gobierno "volvieron a defraudar al campo" con el cierre de las exportaciones de maíz. Esta tarde, el Gobierno suspendió un registro para anotar las ventas al exterior del cereal.

La medida generó un fuerte rechazo del sector en general y la Mesa de Enlace se hizo eco de ese malestar.

"Este año ha sido muy complicado para el país, y para los productores, y creíamos que, luego de que el propio Presidente Fernández nos asegurara que no volverían este tipo de medidas, ya no había lugar para acciones inconsultas. Evidentemente, volvieron a defraudar al campo y a todo el interior productivo con una decisión que además vuelve a generar una nueva transferencia de recursos de la producción primaria a otros eslabones de la cadena", dijo la agrupación donde confluyen la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y Federación Agraria (FAA).

Según la Mesa de Enlace, la medida afecta el ingreso de divisas y genera una falta de confianza a los productores, que estaban en plena siembra del cereal.

"No poder exportar impide el ingreso de divisas al país y, a la vez, genera una gran crisis de confianza, que impacta negativamente sobre el precio de la producción y pone en duda la intención de siembra de este y otros productos. Y es que, con este tipo de medidas, el productor interpreta que sigue funcionando la discrecionalidad y la arbitrariedad, en lugar de la lógica y el diálogo", precisó la agrupación.

De acuerdo a las entidades del sector, se vuelve a "tropezar con la misma piedra". En rigor, el kirchnerismo en el poder hasta 2015 aplicó un fuerte control sobre el maíz, el trigo e incluso la carne.

"No se entiende por qué esperan resultados diferentes, aplicando las mismas recetas. Como miembros del gobierno deberían bregar por mejorar las condiciones productivas. Si no quieren hacerlo por el bien del sector como debieran, al menos podrían hacerlo por el bien de todo el país. Pero no es así. Por el contrario, se nos sigue castigando, estigmatizando, a través de la implementación de medidas que -no cabe duda- nos llevarán a nuevos fracasos", expresó.

"No queremos más medidas inconsultas y tomadas entre gallos y medianoche. Esperamos que el gobierno reflexione y vea que este no es el camino. Que cometen, una vez más, un error, que nos perjudica a todos. Están a tiempo de resolverlo. Esperamos que lo hagan", remarcó.

Conforme a los criterios de Más información