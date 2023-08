escuchar

Nueve de Julio es el único departamento en donde en los mapas que reflejan los resultados de las PASO en la provincia de Santa Fe el color violeta está en su máxima intensidad: un reflejo de la marcada diferencia con la que Javier Milei logró la victoria como precandidato a presidente. Allí, el candidato de La Libertad Avanza obtuvo más de 18 puntos de ventaja sobre Juntos por el Cambio y duplicó en votos a Unión por la Patria. Un distrito donde en 2019 Alberto Fernández le ganó por 10 puntos a Mauricio Macri.

Este departamento del noroeste de la provincia fue de los que más sufrió, y aún padece, los efectos de la sequía y donde los productores ven morir sus animales, pasan horas acarreando agua y las palabras “abandono”, “bronca”, “tristeza” son utilizadas para describir cómo se sienten frente a la gestión del Gobierno.

Jorge Mercau, productor ganadero: “Nos sentimos completamente abandonados”

“Nos sentimos completamente abandonados”, dice el productor ganadero Jorge Mercau, quien manifiesta que no se sorprendió por el resultado de las elecciones, que calificó de “voto castigo” por la situación en que se encuentra el país. Hasta hace un mes, se desempeñaba como presidente de la Sociedad Rural de Tostado, donde arrienda un campo ganadero. Cuenta que siente tristeza al pensar en los bajos niveles de asistencia que recibieron allí por la sequía.

“Es una vergüenza la manera en la que se comportan con el sector. Las ayudas que nos dan no alcanzan ni para pagar los camiones de agua. Con 500.000 pesos un productor no puede hacer nada”, reclama.

El trabajo de los productores para tratar de tener agua en un campo

En el departamento azotado por la sequía el espacio liderado por Milei se alzó con el 43,92% de los votos. Por su parte, Juntos por el Cambio logró el 25,13%, dividido en un 16,23% para Patricia Bullrich y un 8,89% para Horacio Rodríguez Larreta. Unión por la Patria obtuvo el 21,36%, con Sergio Massa el 19,01% y Juan Grabois el 2,32%. Este resultado contrasta notablemente con lo ocurrido en las PASO de 2019, cuando Alberto Fernández obtuvo el 47,68% y Mauricio Macri el 37,74%.

En Nueve de Julio ya es el cuarto año consecutivo de escasas precipitaciones. Los productores alertan que las napas se encuentran por debajo de los 14 metros en muchos casos y el agua disponible es de muy baja calidad. En este contexto, el ganado consume agua con niveles de sales entre 10 a 14 gramos por litro cuando en un rodeo de cría lo común es un máximo de 9 gramos por litro.

Los campos están secos y los productores se ven forzados a transportar agua en camiones y a adquirir fardos o suplementos, lo que los lleva a un proceso de descapitalización por mayores gastos. Muchos ya han vendido más de la mitad de su ganado, mientras que otros consideran abandonar por completo la actividad.

Después de más de 60 años, Mercau comenzó a vender su hacienda para retirarse de la actividad. “Se convirtió en algo completamente improductivo, lo único que estoy haciendo es perder mi capital”, dice. Cuenta que empezó con la venta de los novillos, luego con los terneros y las vacas viejas. El año pasado tenía 700 cabezas y actualmente se quedó con 200. “Solo me queda el rodeo de cría, que voy a vender en la feria de este mes porque ya no puedo aguantarlo más en el campo. Me es completamente imposible, así que prefiero venderlo antes de fundirme”, comenta.

Para el productor ganadero Nicolas Wepler, de la misma localidad, los resultados electorales de ayer son la prueba del descontento que hay en el sector con el Gobierno. En ese sentido, explica que, en un contexto sumamente complejo por los efectos de la sequía, la única ayuda que podían recibir, que eran las declaraciones de emergencia, no se tradujeron nunca en un beneficio. “Fue una pérdida de tiempo mía y del contador en llenar papeles que no sirven para nada”, lamenta.

En los campos no hay pasto porque no hubo lluvias que permitieran una recuperación

Por otro lado, le preocupa que el sector carezca de herramientas financieras de fácil acceso en un momento como el actual. “La sequía resultó un golpe sumamente impactante”, señala. “Estamos viviendo una de las peores sequías, con un acompañamiento del Gobierno muy escaso. Lo que para ellos es mucho, para nosotros es poco o nada”, afirma Gerónimo Senn. Las ayudas económicas de créditos a los productores por 600.000 pesos “son completamente insuficientes dadas las corridas cambiarias”.

“No queremos que nos regalen nada, pero tampoco hay líneas financieras que ayuden a paliar semejante situación”, dice. El productor explica que está recurriendo a desfinanciar un negocio propio de productos veterinarios para destinar fondos al campo y mantener la producción. “Tengo dos cajas y eso de alguna forma me está salvando, aunque no evita que esté al borde de la quiebra. Los costos de producción que enfrento son altísimos e insostenibles para financiarlos con una producción genuina”, concluye.