Una cámara de contratistas que brindan servicios de siembra y cosecha a los productores dolarizará sus tarifas, según señaló su presidente.

“No nos gustaría dolarizar una tarifa, yo no apoyo la dolarización del país, pero no me queda otra alternativa, si no nos fundimos”, dijo Jorge Scoppa, presidente de la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (Facma), anticipando así la medida.

Facma tiene unos 4000 socios en todo el país dedicados, entre otras labores, justamente a la siembra y la cosecha. Según señaló Scoppa en declaraciones a LED FM, en la actualidad en su página de Internet la cámara ya tiene una tarifa en pesos y otra en dólares. Sin embargo, más allá de ese formalismo, ahora la decisión es avanzar con la tarifa dolarizada, al cambio mayorista de $350, para que los pagos en pesos se comiencen a realizar siguiendo el valor en dólares.

“El productor lo entiende porque el grano está dolarizado; los productores, los pooles [de siembra que trabajan tierras de terceros] van a entender si quieren un servicio de calidad, pagar en pesos pero con la conversión del dólar oficial”, señaló el titular de Facma. Aclaró que “la propuesta es hasta que esto se estabilice”. Añadió: “No tenemos otro camino”.

El dirigente señaló que a esto la entidad lo hizo en otras oportunidades en determinados momentos del país. “Lo hicimos otras veces y quedó sin efecto porque se estabilizó, ahora tenemos que volver a lo mismo”, apuntó.

Todavía se está terminando en algunas regiones la cosecha de maíz y para esto brindó el siguiente ejemplo. Un maíz que rinde 5000 kilos por hectárea tiene una tarifa de $31.913 por hectárea o US$119,4. En tanto, si el cereal es de 7000 kilos por hectárea ahí la tarifa trepa a 35.852 pesos por hectárea o US$134,2.

Jorge Scoppa: “Algunos han quedado en el camino, muchos han dejado campos, entregaron todos los campos y se quedaron con las máquinas y endeudados” Gentileza

Según el dirigente, el Gobierno tendría que hacer una suerte de “plan de convertibilidad, un volver a empezar”. Aclaró que, más allá de que la entidad llevará adelante la dolarización de las tarifas, tiene diferencias con Javier Milei, que promueve esa salida si gana las elecciones presidenciales. “A Milei en algunas cosas lo apoyo, pero no en la dolarización, hay casos que generaría grandes problemas y no estamos para perder el tiempo. Me inclino más por otras políticas, por Patricia [por Bullrich, la candidata de JxC]”, afirmó.

Scoppa realizó un duro diagnóstico de la realidad de los contratistas de maquinaria agrícola tras la última sequía. “Algunos han quedado en el camino, muchos han dejado campos, entregaron todos los campos y se quedaron con las máquinas y endeudados”, dijo, añadió. “Los contratistas van a hacer lo posible para seguir”. Explicó que hay contratistas con 8 a 12 cosechadoras que pasaron de renovar una o dos máquinas por año a “cero”.

La tarifa para la cosecha de maíz ya dolarizada

En marzo pasado, cuando ya se descontaban las fuertes pérdidas por la sequía, con 50 millones de toneladas menos de producción entre soja, maíz y el trigo que ya se había recolectado en diciembre último, Facma le pidió por carta al ministro de Economía, Sergio Massa, que se ordene la postergación de una cuota de créditos que vencía para esa fecha y se pasara para el final del préstamo.

En efecto, tras ese planteo los contratistas tuvieron encuentros con diferentes funcionarios del Gobierno, pero no pasó nada. Así lo explicó Scoppa: “Quedó en la nada, es un gobierno interesado en recaudar. Nos defraudó porque siempre nos han atendido, con las promesas no quedamos en nada”.

Luego le apuntó a Massa: “No ha tenido en cuenta a los contratistas y a los productores; tuvimos grandes quebrantos con los alquileres”.

Consultado sobre qué hicieron entonces los contratistas para afrontar la situación, Scoppa amplió: “Algunas se pueden cumplir [las cuotas de los créditos] y otras por ahí los mismos bancos, las concesionarias te refinancian”. Insistió, no obstante, que del lado del Gobierno no hubo “nada”.

En este marco, el dirigente indicó: “Hay falta de insumos, problemas de las cuotas en dólares tomadas. Algunos hemos tomado en pesos. Un 50% se tomó en dólar oficial y hay que salir a pagar a $350″.