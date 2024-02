escuchar

El día después de la caída de la ley ómnibus en el recinto y de que volviera a comisión, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, volvió a minimizar lo ocurrido en la Cámara de Diputados. En la misma línea que mostró horas antes en redes sociales, este miércoles ratificó que tiene las herramientas para continuar con su programa aunque no haya avances en el plano legislativo, pero sí aseveró que el ajuste será mayor. Convencido de su estrategia, marcó que los planes van mejor de lo esperado, ya que enero termina con déficit cero y la inflación marca menos de lo que pronosticaban los economistas. “Tenemos la expectativa de un mejor segundo semestre”, dijo.

Caputo asimismo justificó que la no aprobación de la ley “no afecta en lo más mínimo” el programa económico, con base en estabilizar las cuentas fiscales, porque cuando se creó esa iniciativa que la Casa Rosada giró al Congreso incluyeron solo 20 a 25% de las medidas que tenían pensadas aplicar desde el Ministerio de Economía, mientras que 75% de lo ideado estaba por fuera de la ley -que en ese momento tenía el capítulo fiscal-. “Nosotros sabíamos que iba a existir la posibilidad de que no pasara”, aseguró el funcionario en LN+, a la vez que afirmó: “Como ministro no se me va la vida en esa ley porque es muy poco lo que hemos puesto ahí. Si tenía que pasar ayer o pasa dentro de un mes, no es un gran problema”.

No obstante, insistió con que esta baja de la iniciativa implicará un mayor ajuste. “Algunos lo tomaron como que estaba peleándolos, prepoteando, y no; estoy diciendo la realidad, lo que es prácticamente una obviedad”, indicó en un dardo a los gobernadores, los principales apuntados por el presidente Javier Milei por, según considera, haber instado a sus legisladores a votar contra el proyecto por no estar definida la forma en que se financiarán este año las provincias. “¿Cómo vamos a lidiar con eso [con la no aprobación]? Profundizando el ajuste en las partidas conocidas ”, anticipó el ministro.

En tanto, se mostró esperanzado con las variables que arrojó enero, pese a ser un mes “más sensible” por incluir el pago de los intereses de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “ En enero ya estamos en equilibrio financiero sin ley , no somos improvisados acá”, anunció. “Los números están viniendo mejor porque todo lo que hemos planeado está pasando y mejor de lo que la mayoría esperaba. Los números vienen mejor, ya hoy en enero sin ley, el primer mes, hemos ido a déficit cero, para los que dudaban de cómo íbamos a llegar si no aprobaban la ley”, enfatizó sobre el principal objetivo del Gobierno para luego contener la inflación.

Sobre este último indicador, aseveró que va a la baja y pronosticó que la situación de alivio para la gente llegará cuando se controle esa cifra y la Argentina crezca. “La mayoría de los economistas pronosticaba 30% de inflación para diciembre; 30% para enero y 20% para febrero. Bueno, vino 25% en diciembre, 20% en enero y en febrero va a estar por debajo de 20%”, sostuvo y acotó: “Está viniendo significativamente por debajo de lo que se esperaba, altísimo, pero por debajo de lo que se esperaba; y lo más importante es rescatar la señal: que está funcionando”.

Marcó también Caputo que el ancla fiscal, la no emisión y el mejoramiento del balance del Banco Central “dan sus frutos” y bajo esa postura indicó: “Pronósticos y horizontes nunca son buenos porque si se demoran, uno siempre queda preso de estas predicciones que no son fáciles. Sí tenemos la expectativa de un mejor segundo semestre”.

A pesar de eso, aclaró que todo llevará tiempo y aseguró que el Gobierno de cara hacia adelante “está abierto al diálogo”. Sus dichos se dieron luego de los fervientes mensajes que envió el Presidente contra los gobernadores y diputados que no apoyaron la ley.

Seguro de verse “mucho más cerca” de alcanzar una nueva fórmula jubilatoria en consenso con la oposición, el ministro de Economía dijo estar siempre “ocupado y preocupado” por el dólar, aunque defendió este valor del oficial y la marcha del crawling peg, y evitó precisar si habrá una devaluación.

LA NACION