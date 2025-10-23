Caputo dijo que está cómodo con el valor del dólar y confirmó una nueva intervención del Tesoro de Estados Unidos

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo este jueves sentirse “cómodo” con el valor del dólar -que está alrededor de los $1500 en la previa electoral- e insistió con que está “holgadamente arriba” de lo que podría ubicarse, al contrario de lo que consideran parte de los economistas, que ven una tendencia a la alza del tipo de cambio.

Entrevistado en LN+ y a tres días de las elecciones nacionales del próximo domingo 26 de octubre, el funcionario de Javier Milei confirmó que el miércoles hubo una nueva intervención del Tesoro de Estados Unidos, por un monto “alrededor” de los US$400 millones.

El ministro negó que fueran a producirse cambios en su equipo más allá del resultado que obtenga el Gobierno en los comicios. Sin embargo, en el mismo momento fuentes de la Casa Rosada confirmaban que el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, se transformará en el nuevo canciller, en reemplazo de Gerardo Werthein.

El dólar

“Estoy más que cómodo”, aseguró Caputo al respecto del valor del dólar oficial.

Luis Caputo en LN+

“La moneda es un reflejo de cómo te va en la economía. No es una casualidad que heredamos un tipo de cambio real más alto, allá arriba, con la economía hecha pomada. A las economías que les va bien tienen una moneda más fuerte“, marcó el ministro de Economía y comparó con las épocas de Cambiemos, gestión de la que también formó parte.

”Cuando se salió del cepo con Mauricio Macri había un tipo de cambio que hoy sería de $1280, pero Macri tenía seis puntos de déficit fiscal y tres de déficit de cuenta corriente. Hoy tenemos superávit fiscal y un punto de déficit de cuenta corriente, que se usa para financiar al sector privado. Tenemos una situación muchísimo mejor“.

“Si de algo podríamos darnos el lujo es de tener un tipo de cambio más bajo, el de $1500 está holgadamente arriba”, señaló Caputo. Además, se mostró de acuerdo con que “el mercado elija el precio que quiera”, siempre que el dólar se mantenga dentro de la banda.

“Si va a uno de los extremos, actuamos”, reafirmó y, sobre la compra de pesos que aplicó ayer el Tesoro de Estados Unidos, deslizó no saber “el número exacto” aunque dijo que estuvo “alrededor” de los US$400 millones.

De nuevo, el ministro remarcó que el esquema cambiario quedará “exactamente igual” tras las elecciones y negó así una devaluación ya que, según planteó, esto implicaría “salarios más bajos y una subestimación de la gente y del empresariado”.

“Estamos en un esquema de bandas perfectamente calibradas, un Banco Central capitalizado, fundamentos económicos y un soporte financiero de Estados Unidos como ningún país en el mundo recibió, ni siquiera México en el 94. Estamos frente a una oportunidad histórica. El país mas importante de mundo está diciendo: ‘Quiero que le vaya bien a los argentinos’”, enumeró.

Siempre en esa línea, cargó contra los economistas que vaticinan un dólar por encima del actual después de los comicios. “Les han quemado el cerebro a muchos colegas y demás, que creen que la única forma de ser competitivos es si tenemos un tipo de cambio totalmente subvaluado, un dólar que valga cualquier cosa. Ese es el modelo viejo, con salarios en dólares bajísimos y una economía cerrada, donde los que menos tienen pagan precios carísimos y el modelo no funciona”, dijo.

Post elecciones

Bajo esa postura, el ministro pidió que "la gente sepa que nada va a cambiar" y acusó además de a los economistas mediáticos, también a la prensa. “Vos ponés cualquier canal en cualquier horario y están metiéndole temor a la gente. Yo que soy el ministro digo que no cambia nada. La competencia es un poco desleal, no puedo estar todo el tiempo en los canales diciéndolo”, se quejó.

Convencido de que hay un problema de “credibilidad” en la Argentina, Caputo remarcó: “Para graduarnos de país serio necesitamos tener menos volatilidad política. No puede ser esto [por el gobierno libertario] o el comunismo”.

El funcionario negó cambios en el equipo económico en medio de la salida ya confirmada del canciller Werthein y la partida del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que se oficializará luego de los comicios. Asimismo, en el marco de las reformas en el Gabinete que dijo el Presidente que aplicará para la segunda etapa de su mandato. No obstante, LA NACION confirmó que Quirno pasará al Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que deberán buscar un reemplazo.

En tono electoral, Caputo consideró necesario un apoyo a La Libertad Avanza (LLA) para potenciar la llegada de inversiones a la Argentina.