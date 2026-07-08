Luis Caputo anunció que Kristalina Georgieva visitará la Argentina este mes

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles la visita de la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a la Argentina, a finales de julio. De acuerdo al posteo que hizo el funcionario en la red social X, la titular del organismo multilateral fue invitada por el presidente Javier Milei.

“Tengo el agrado de anunciar que a fin de mes recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien visitará nuestro país invitada por el presidente Javier Milei”, introdujo Caputo.

Y dio más detalles: “Su visita se da en el contexto de la excelente relación y el diálogo constructivo de este gobierno con el organismo, en el marco del exitoso programa económico en curso, y permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que la titular del FMI, Kristalina Georgieva, visitará la Argentina a fin de mes

El anuncio del titular de la cartera económica sucedió luego de que el organismo mantuviera sin cambios las proyecciones de incremento del PBI del país para 2026 (+3,5%) y 2027 (+4%), por encima del promedio regional y global.

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