El Gobierno ganó la pulseada: las prepagas con más clientes aumentaron por debajo de la inflación en 2025

Una de las batallas económicas del Gobierno en 2024 tuvo a las prepagas arriba del ring por el valor de sus cuotas. Un año después de ese episodio, las empresas de medicina privada que concentran a la mayor cantidad de pacientes aumentaron por debajo de la inflación, según los números medidos por el Indec y los incrementos que las propias compañías informaron a sus afiliados y a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

La inflación acumulada del año pasado terminó en 31,5%. En paralelo, cuatro de las prepagas más grandes del país registraron aumentos por debajo de ese número. Según las cifras que informaron, Swiss Medical culminó 2025 con un aumento del 26,4%. La firma de Claudio Belocopitt fue la que menos incrementó sus cuotas dentro del llamado “grupo de las 5″.

Por debajo del 30% se ubicó Osde, que finalizó el año pasado con una suba del 29,5%. Medifé marcó un salto del 30,4% y Galeno, del 31,45%. La única del “grupo de las 5″, llamado así porque son las que más afiliados concentran, que tuvo un incremento por arriba de la inflación fue Sancor Seguros: 32,5%, es decir, un punto por arriba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Indec.

El ministro de Salud, Mario Lugones Fabián Marelli

Estas empresas de medicina privada suman 4.668.627 afiliados. En Osde se concentra un poco menos de la mitad de ese número, según pudo reconstruir este medio. Una fuente que trabaja dentro del “grupo de las 5″ describió que el sistema de medicina privada concentra a aproximadamente al 15% de la población, es decir, un número que ronda los seis millones de afiliados. La mayoría de ese universo posee el servicio porque se los paga el empleador y una porción más pequeña es la que lo abona de su propio bolsillo.

Según fuentes de Salud, la desregulación de las prepagas habría llevado a que sus números no aumentaran por arriba de la inflación. Esto hace referencia a las distintas alternativas que, según el Gobierno, ahora tienen las empresas de medicina privada para diferenciar sus productos por planes y por zona geográfica, entre otros factores.

Este capítulo de la relación entre el Gobierno y las prepagas dista mucho del punto de partida. En los primeros meses de la gestión de Javier Milei, las empresas de medicina privada habían promediado aumentos promedios del 151%, lo que había motivado una medida de la Secretaría de Industria y Comercio que buscaba retrotraer esas subas y que estuvieran más en línea con la inflación de ese momento.

“Le están declarando la guerra a la clase media”, había apuntado el ministro Luis Caputo por esos días. Después de eso, el Gobierno y las prepagas iniciaron una nueva etapa, que también incluyó el fin de la triangulación de aportes a las obras sociales sindicales con la posibilidad de que el empleado pueda direccionarlos directamente a la empresa de medicina privada que desee.

LA NACION contactó a otras fuentes gubernamentales que señalaron que durante el año pasado las prepagas tampoco perdieron clientes.

Con la inflación de diciembre, que fue del 2,8%, según el Indec, las prepagas informaron las actualizaciones de sus cuotas a pagar en febrero. En ese sentido, Osde anunció un aumento promedio del 2,7%, mientras que la mayoría se ubicó en el mismo guarismo que el IPC.