Caravana en Abasto: los shoppings piden reabrir tras seis meses sin actividad

La medida fue decidida luego de que empresarios del sector supieran, por vías informales, que no estarían incluidos en la lista de próximas reaperturas Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Delfina Torres Cabreros Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de septiembre de 2020 • 18:50

Decenas de vehículos rodean esta tarde la manzana del Abasto Shopping, en una caravana organizada para reclamar que se reabran los centros comerciales del Área Metropolitana de Buenos Aires, cerrados hace seis meses. La medida fue decidida en las últimas horas, luego de que empresarios del sector supieran, por vías informales, que no estarían incluidos en la lista de próximas reaperturas, tal como esperaban.

"Estábamos con muchas expectativas de volver a funcionar porque ya tenemos los protocolos sanitarios aprobados y estamos en mejores condiciones que muchas otras actividades que ya están abiertas", dijo a LA NACION Mario Nirenberg, gerente general de la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC), que convocó a la manifestación junto con locatarios y empleados de los comercios.

Según detalló Nirenberg, se calcula que el 25% de los locales de los shoppings no pudieron soportar la parálisis y ya decidieron cerrar de manera definitiva, con las bajas concentradas en aquellos que pertenecen a pymes y no a grandes marcas. "Estamos en una situación tan crítica para nuestros locatarios que realmente no podemos estirarla más. Esto se va a traducir en que 1225 locales de los alrededor de 5000 que hay en el AMBA no van a volver a abrir y en 10.000 puestos de trabajo perdidos", precisó.

En la CASC calculan que el 25% de los locales no volverá a abrir Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Desde el inicio de la pandemia, los shoppings no cobran el alquiler a los locatarios, que sin embargo deben continuar pagando las expensas, que representan alrededor del 26% del canon total de los espacios. Según calcula Nirenberg, solo en los primeros cuatro meses de la cuarentena los shoppings del AMBA generaron una deuda de expensas de $550 millones.

"Yo soy uno de los que se va", dice Juan Manuel Martelli, que tiene un stand de filtros de agua en el tercer piso del shopping Alto Palermo y que calcula que las bajas serán superiores al 25%. "Mi contrato venció el mes pasado, sin poder hacer casi uso del shopping en los últimos seis meses y no voy a renovar. Conozco a mucha gente en la misma situación y creo que van a quedar solo marcas consagradas, que tal vez lograron compensar lo que no vendían en el local implementando políticas más fuertes de marketing digital", apunta.

La caravana rodeó el Abasto Shopping, en reclamo por la reapertura de los centros comerciales 00:31

Video

Según datos la CASC, que representa a 41 shoppings en el Área Metropolitana de Buenos Aires, más del 90% de los locales son de pymes, que "no tienen espalda" para sobrevivir a tantos meses de cierre. Así, apuestan a que las grandes marcas funcionen como ancla y traccionen la recuperación en la etapa inicial de la recuperación.

La semana pasada el ministro de Desarrollo Económico y Producción del Gobierno porteño, José Luis Giusti, recorrió las instalaciones de Abasto Shopping para verificar las medidas sanitarias dispuestas, lo que disparó las expectativas de reapertura. Para la cámara, era casi un hecho tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires.

Caravana en Abasto: los shoppings piden reabrir tras seis meses sin actividad Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

"Ahora esperamos una justificación que nos permita entender y abordar el tema con adultez. Nosotros comprendemos la situación de la pandemia; cuando comenzó y nos solicitaron cerrar lo hicimos inmediatamente y se nos dijo que cuando abrieran las galerías comerciales también abriríamos nosotros, pero eso no sucedió", dijo Nirenberg. "Esta manifestación viene a poner de relieve la diferencia, la discriminación que hay entre actividades" agregó.

En la CASC aseguran que todos los shoppings ya han adoptado los protocolos correspondientes para reabrir de manera segura. Una de esas medidas es el aforo limitado, de una persona por cada 15 metros cuadrados. Según explicaron en el sector, no se alcanzó el límite de concurrencia ni siquiera en los shoppings que ya están abiertos, como Distrito Arcos (el único activo en la ciudad de Buenos Aires por ser a cielo abierto) y centros comerciales del interior.

Caravana en Abasto: los shoppings piden reabrir tras seis meses sin actividad Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

"No entendemos por qué si todas las demás actividades comerciales están habilitadas nosotros no. No entendemos cuál es el riesgo mayor que tiene un shopping respecto de un supermercado. No entendemos por qué insisten con el tema de las multitudes cuando ya sabemos que no va a haber", coincidió Sergio Dattilo, gerente de Relaciones Institucionales de IRSA, firma que tiene 14 shoppings en el país y la mitad de ellos en la zona del AMBA.

Dattilio anticipó que, incluso con la habilitación para operar, la concurrencia de los shoppings será muy limitada, porque en una primera instancia no estarán disponibles los tres servicios que mayor cantidad de visitantes generan: el patio de comidas, los juegos infantiles y los cines. "Hemos visto en los shoppings ya abiertos que la gente va con la intención de comprar, no a pasear como antes", precisó.

Conforme a los criterios de Más información