Shoppings. La reapertura está cerca, pero llegará con grandes cambios

Cerrados desde hace casi seis meses, los shoppings de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires esperan tener esta semana luz verde para sumarse a las reaperturas progresivas. Y aunque en el sector se entusiasman con la idea, saben que al subir las persianas se encontrarán con un panorama muy distinto al anterior a la pandemia: se calcula que el 25% de los locales habrán cerrado de manera definitiva, con las bajas concentradas en aquellos que pertenecen a pymes y no a grandes marcas.

"Estamos en una situación tan crítica para nuestros locatarios que realmente no podemos estirarla más. No hay empresa que pueda resistir seis meses de cierre y eso se va a traducir en que 1225 locales de los alrededor de 5000 que hay en el AMBA no van a volver a abrir y en 10.000 puestos de trabajo perdidos", dijo a LA NACION Mario Nirenberg, gerente general de la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC), que cree que habrá novedades sobre la reapertura antes de que venza el nuevo plazo de aislamiento obligatorio, el 20 de septiembre.

Nirenberg asegura que desde el inicio de la pandemia los shoppings no le cobran el alquiler a los locales, que sin embargo deberían continuar pagando las expensas para el mantenimiento de los espacios. Según calcula, solo en los primeros cuatro meses de cuarentena los shoppings de AMBA generaron una deuda de expensas de $550 millones.

"Hay que pensar que los propietarios de los shoppings hacen una inversión cuantiosa para que le sea restituida en los arriendos al cabo de muchos años. Ahora llevamos seis meses que hay que descontar de esa ecuación", apuntó.

Según datos del representante de la cámara, más del 90% de los locatarios de los shoppings son pymes, que "no tienen espalda" para sobrevivir a tantos meses de cierre y que, por lo tanto, son los más afectados. Por otro lado, apuestan a que las grandes marcas funcionen como ancla y traccionen la recuperación en la etapa inicial de la nueva normalidad.

La semana pasada el ministro de Desarrollo Económico y Producción del Gobierno porteño, José Luis Giusti, recorrió las instalaciones de Abasto Shopping para verificar las medidas sanitarias dispuestas, lo que disparó las expectativas de reapertura. Según contaron a este medio fuentes que estuvieron presentes, mientras hacía la recorrida el funcionario pudo ver de primera mano cómo algunos locales eran desmontados para cerrar de manera definitiva.

En la CASC aseguran que todos los shoppings ya han adoptado los protocolos correspondientes para reabrir de manera segura. Una de esas medidas es el aforo limitado, de una persona por cada 15 metros cuadrados. Según explicaron en el sector, no se alcanzó el límite de concurrencia ni siquiera en los shoppings que ya están abiertos, como Distrito Arcos (el único activo en la ciudad de Buenos Aires por ser a cielo abierto) y centros comerciales del interior.

"Estamos en mejores condiciones para dar el servicio que las galerías a la calle, donde nadie controla el aforo y hemos visto aglomeración de gente", apunta Nirenberg, y detalla que en el ingreso de los shoppings habrá una pantalla que indicará la cantidad de gente que hay dentro, alfombras sanitizantes, alcohol en gel a cada paso y cartelería que dé cuenta de los límites de personas por local y que ordene el sentido de circulación de los clientes.

"No entendemos por qué si todas las demás actividades comerciales están habilitadas nosotros no. No entendemos cuál es el riesgo mayor que tiene un shopping respecto de un supermercado. No entendemos por qué insisten con el tema de las multitudes cuando ya sabemos que no va a haber", dijo a este medio Sergio Dattilo, gerente de Relaciones Institucionales de IRSA, firma que tiene 14 shoppings en el país y la mitad de ellos en la zona del AMBA.

Dattilio anticipó que, incluso con la habilitación para operar, la concurrencia de los shoppings será muy limitada porque en una primera instancia no estarán disponibles los tres servicios que mayor cantidad de visitantes generan: el patio de comidas, los juegos infantiles y los cines. "Hemos visto en los shoppings ya abiertos que la gente va con la intención de comprar, no a pasear como antes. Por eso las ventas van bien, pero la cantidad de gente y el tiempo de permanencia es mucho menor", precisó.