La Argentina volvió a subir posiciones en un ranking sobre libertad económica que difunde el Gobierno

El Gobierno celebró que la Argentina volvió a mejorar su posición en un ranking internacional que mide la libertad económica. Según el índice elaborado por la The Heritage Foundation, difundido por funcionarios en redes sociales, el país avanzó del puesto 124 al 106 a nivel global y registró la mayor suba entre todas las economías evaluadas durante el último año.

De acuerdo con el Índice de Libertad Económica 2026, la calificación de la Argentina aumentó 3,2 puntos respecto de la edición anterior. Con esa mejora, el país obtuvo un puntaje de 57,4 sobre un máximo de 100.

En la clasificación global, el primer lugar es ocupado por Singapur. En América Latina, el país mejor posicionado es Chile, que figura en el puesto 17. Más atrás aparecen Estados Unidos (22), Uruguay (32), Paraguay (55), Perú (56), Colombia (91) y México (92). En la parte baja del ranking se ubican Brasil (134), Bolivia (168) y Cuba (175). El último lugar lo ocupa Corea del Norte, en el puesto 176.

El índice fue creado por The Heritage Foundation junto con el diario The Wall Street Journal y está inspirado en las ideas del liberalismo económico expuestas por Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones. El enfoque parte de la premisa de que las instituciones básicas que protegen la libertad de los individuos para perseguir sus propios intereses económicos resultan en una mayor prosperidad para la sociedad.

Desde la fundación señalaron que el resultado refleja los cambios implementados durante el último año. El estudio destaca una mejora en la gestión de las finanzas públicas y plantea que distintas reformas fiscales, monetarias y regulatorias contribuyeron a reducir el tamaño y el alcance del Estado. “El puntaje general de libertad económica de la Argentina ha estado mejorando significativamente durante los últimos tres años bajo el presidente Milei en comparación con los promedios globales y regionales”, agregaron.

La evolución del país en el ranking fue marcada en los últimos años. En 2024 se ubicaba en el puesto 145 del mundo, en 2025 había ascendido al 124 y en la última medición alcanzó el lugar 106 aunque aún está dentro de la categoría de países “mayormente no libres”.

El índice evalúa a las naciones con un puntaje entre 0 y 100, donde 0 representa ausencia de libertad económica y 100 libertad económica plena. Para elaborar la clasificación se analizan doce indicadores agrupados en cuatro grandes áreas: Estado de derecho, tamaño del Estado, eficiencia regulatoria y apertura de mercados.

Tras conocerse los resultados, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, celebró la mejora en redes sociales. “Quiero agradecer a mi equipo en el Ministerio de Desregulación por esta impresionante mejora en el ranking de libertad económica, que mide exactamente el objetivo del ministerio. Arrancamos en el puesto 145 y hoy ya escalamos al 106. La suba está entre las más grandes en la historia del índice. Falta mucho, pero el progreso es importante y visible”, escribió.