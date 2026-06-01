Asignación Universal: cuándo cobro la AUH de junio 2026
La prestación ya cuenta con el cronograma de pagos completo del sexto mes del año; cuál es la cifra en cada caso y cuándo se acredita
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Los beneficiarios de la AUH (Asignación Universal por Hijo) que mensualmente reciben la prestación de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) ya pueden conocer la fecha de pago correspondiente a junio, según la terminación del DNI.
En junio, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 2,58%, en concordancia con la inflación registrada en abril, que fue del 2,6%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Esta actualización abarca a los titulares de la AUH, prestación destinada a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan determinados requisitos. Actualmente, la prestación llega a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia aproximadamente a 4,3 millones de menores.
Cuándo cobro la AUH en junio 2026
El organismo previsional ha dado a conocer el cronograma de pagos para la Asignación Universal por Hijo en junio, organizado según la terminación del número de DNI del beneficiario. Las fechas de cobro son las siguientes:
|Terminación de DNI
|Fecha de pago
0
8 de junio
1
9 de junio
2
10 de junio
3
11 de junio
4
12 de junio
5
16 de junio
6
17 de junio
7
18 de junio
8
19 de junio
9
22 de junio
De cuánto es la AUH en junio 2026
Los titulares percibirán los siguientes importes en junio, con la actualización del 2,58%:
|Tipo de Asignación
|Monto
Asignación Universal por Hijo
$115.944,04
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad
$377.530,06
Asignación por Embarazo
$115.944,04
El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.
A quiénes les corresponde el cobro de la AUH de junio
Esta asignación está dirigida al los siguientes grupos poblacionales:
- Desocupado
- Trabajador no registrado o sin aportes
- Trabajador de casas particulares
- Monotributista social
La AUH está destinada a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan determinados requisitos. Actualmente, la prestación llega a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia aproximadamente a 4,3 millones de menores.
Pasos para presentar la Libreta AUH
- Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- En la sección “Hijos”, dirigirse a “Libreta AUH” para consultar la información sobre los menores a cargo por la que se recibe la asignación.
- Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargarla o enviarla por correo electrónico.
- Imprimir el formulario en una sola hoja y con buena calidad de impresión y llevarlo a completar al centro de salud o a la escuela, según corresponda. Es importante revisar que se complete con letra clara y sin tachaduras, y que contenga las firmas y los sellos requeridos.
- Sacar una foto al formulario completo. Se recomienda tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada, y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro. La imagen debe tener un peso menor a 3 MB y estar en formato JPG.
- Luego, reingresar a Mi Anses y seleccionar la opción “Hijos”. Dirigirse a “Libreta AUH” y hacer click en “Subir Libreta AUH”. Seguir las instrucciones para completar el trámite.
- El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.
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