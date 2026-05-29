La liquidación de la primera cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario), destinada a los trabajadores registrados y jubilados y pensionados, siembra la duda de cómo se calcula el aguinaldo proporcional en junio 2026.

La fórmula de cálculo para el aguinaldo proporcional LUIS ROBAYO - AFP

La fórmula de cálculo del aguinaldo es sencilla y corresponde al 50% del sueldo de mayor remuneración mensual percibida por el trabajador en el semestre correspondiente. En este caso es el sueldo más alto del período de enero a junio. Sin embargo, los trabajadores que no cumplieron el semestre, deben realizar otro cálculo específico.

Cómo se calcula el aguinaldo proporcional en junio 2026

Si un trabajador no completó los seis meses, el aguinaldo se liquida de manera proporcional a los meses trabajados. Debido a que cada cuota del aguinaldo toma como referencia el primer o segundo semestre, según el caso, es preciso saber la fecha de inicio de actividades para realizar el cálculo exacto.

Para este caso, la fórmula para este cálculo es: (salario del empleado / 12) * meses trabajados. Por ejemplo, si el salario máximo fue de $100.000 y se trabajó 6 meses, el aguinaldo sería (100.000 / 12) * 6 = $50.000.

Cuándo se cobra el aguinaldo en junio 2026

La primera cuota del SAC coincide con el mes de junio y se puede pagar hasta la última jornada laboral del sexto mes del año, que coincide con el martes 30 de junio.

Sin embargo, las empresas cuentan con un período de gracia de cuatro días hábiles posteriores a la fecha. Eso quiere decir que algunos trabajadores registrados llegarán a cobrar su aguinaldo el lunes 6 de julio.

Cabe aclarar que el aguinaldo está destinado a los trabajadores registrados y a los jubilados y pensionados del sistema previsional.

Quedan excluidos de este concepto los trabajadores no registrados, las personas que son monotributistas o tienen un empleo informal sin aportes.

Para los jubilados de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), el pago del aguinaldo ocurre en la misma jornada en que cobran su prestación principal. El organismo define el cronograma según el nivel de ingresos y la terminación del documento nacional de identidad, por lo cual los pagos se distribuyen a lo largo de la segunda, tercera o cuarta semana del mes.

Los interesados deben consultar el calendario difundido por la Anses al comenzar el período para verificar la fecha exacta según su prestación específica.

El aguinaldo proporcional tiene un método de cálculo específico

Quiénes no cobran el aguinaldo de junio

Es importante mencionar quiénes quedan fuera de este esquema de pagos. El aguinaldo no alcanza a los trabajadores informales que carecen de aportes, tampoco a los monotributistas ni a quienes se encuentran fuera del sistema de relación de dependencia laboral. Estas exclusiones definen el alcance del beneficio en la estructura económica del país.

El cumplimiento de esta obligación legal abarca a todos los empleadores y constituye un pilar esencial en el esquema de ingresos de los trabajadores registrados.