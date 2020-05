Carlos Melconian. Sus definiciones sobre la economía de Alberto Fernández

Carlos Melconian: "En los primeros 100 días de gobierno no había un programa económico marcado". Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de mayo de 2020 • 13:59

El economista Carlos Melconian habló de la reestructuración de la deuda y de la relación entre el éxito y el fracaso de la economía en la postcuarentena, la emisión monetaria y cómo evitar un rebrote inflacionario. En el programa de Marcelo Longobardi, que se emite por Radio Mitre, el expresidente del Banco Nación mencionó que el Gobierno nacional "ni siquiera en los primeros 100 días de gobierno tenía un programa económico marcado" y que no habría que pedirlo ahora, que se está saliendo de una etapa de cuarentena, por la pandemia de coronavirus.

En una charla distendida, el economista se refirió a que lo primero que hay que hacer es parar la pelota. "En el medio de la pandemia no pidamos un programa, lo único que hubo fue decir: bueno, ahora hay que salir de este problema evitando el colapso. Pero el tema más relevante de esta gestión es el tema micro y la focalización a lo que llegue. Sin embargo, después de 50 días siguen apareciendo aquellos a los que no les llegaron los $10.000 o los sueldos", señaló.

También remarcó el costo de la pandemia y la importancia de salir de la cuarentena. "Esto te va a salir plata y va a ser un montón de plata. Usémosla bien, pero no usémosla retacionándola. Hay que ser muy preciso a dónde y qué cantidad ponés. Lo cierto es que vamos camino a una esterilización en la segunda parte del año", amplió el exfuncionario.

Según el economista, la Argentina está ante números móviles frente a la pandemia, en un proceso secuencial y que en los primeros 100 días de Gobierno y pandemia, se apostó por la emisión de moneda. Es un "lo hago lo mejor posible y que llegue. Ustedes no saben lo que implica en el mundo al formato de la salida de la cuarentena por el impacto económico que puede generar. No es inocuo, abriendo el 10% y el 30%, pero acá nos quedamos siempre en si viene el running , acá la cuestión económica es esencial" , destacó.

De acuerdo con su postura, se necesita que haya alguien dando el rumbo en una democracia con división de poderes, que alguien diga hacia qué lugar va el país. "Saber qué se va a hacer con la economía", sin quemar etapas y que la Argentina sin tener un programa se está preparando para ir al nuevo mundo. Por lo que, para Melconian, la economía argentina va a pasar a la zona de evacuación. "Y evacuar esta moneda va a ser acumulando deuda. Colocando bonos, cuasi Lequiqs , un menú. Son varias cosas dentro de este marco, frente a la falta de un programa que no lo teníamos, yo no quiero ponerme en el pelotón de pedir un programa. Es para mojar la oreja pedir un programa hoy, es chicana. Hoy no hay chance de un programa", resumió.

Al respecto dijo que el pocker es admitido con un acreedor externo con una negociación. "Pocker con la transparencia con la sociedad no debe haber. En las refinanciaciones en pesos que están ocurriendo, todavía podemos ver bien en forma transparente la separación en las renegociaciones en pesos del mercado local y de cuántos son del sector privado y cuántos son del organismo público que van a ese roll-over ", aseveró. Y mencionó que es relevante saber cuáles son las que van a la refinanciación.