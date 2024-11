Carlos Melconian habló del dólar y apuntó al futuro de la inflación

El economista Carlos Melconian habló este sábado del valor del dólar -que bajó $70 en un mes y cierra cada vez más la brecha con el oficial- y apuntó al futuro de la inflación, en medio de especulaciones sobre si continúa a la baja en noviembre o sube. En ese marco, el expresidente del Banco Nación volvió a insistir en terminar de sincerar los precios de la economía.

“Cuando vienen estos programas que intentan modificar la situación preexistente buscando reformas de fondo, que en la Argentina tienen la intención de ser de libre mercado, del tipo de cambio, apertura económica, sumada a la historia argentina, se genera psicológicamente una postura de que vienen contra mí. Este programa no está eximido de eso, de esa postura y de esos actores”, analizó Melconian en diálogo con radio Mitre.

Y sumó: “La predisposición es esta. Los modelos estos traen eso, tenemos que ser Australia o Corea. Es una discusión de la Argentina. Después tenemos que ir a los bifes para saber dónde estamos y qué es lo que se hace. La discusión se circunscribe al tipo de cambio”. En esa misma línea, al ser consultado por el valor del dólar blue -$1120- y el oficial -$1028- el consultor aseguró que “no le sobra nada”.

El blue como los dólares financieros cerraron la semana con bajas nominales.

Por quinto mes consecutivo, tanto el blue como los dólares financieros cerraron con bajas nominales. Desde que el Banco Central (BCRA) empezó a intervenir sobre estos últimos, sumada la oferta de divisas por el blanqueo de capitales y las liquidaciones que hacen los exportadores, hay un “veranito cambiario” que llevó a la brecha a tocar mínimos en cinco años.

“El tipo de cambio tiene que ver con el enfoque fiscal en el país, en la Argentina no se puede tener déficit, gran lección a futuro. También se relaciona con el nivel de exportaciones, el movimiento de capitales, tasas de interés, turismo y algunas cuestiones como la institucionalidad. La Argentina ha demostrado que tocar la moneda no mejora la competitividad porque es un alivio transitorio que después se lo lleva la inflación. A este dólar no le sobra nada, está justito. Está finito. Este programa intentó arrancar con un colchón, pero la inflación fue más que la devaluación”, volvió a remarcar.

En otro tramo de la entrevista, Melconian habló de las predicciones para la inflación de noviembre, que informará el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En octubre fue de 2,7%, la más baja en lo que va del año, en un marco de tranquilidad con el dólar, ajustando discrecionalmente las tarifas de los servicios públicos y sumando meses de superávit fiscal.

“La inflación estaba en el rango del 4% y ahora está en el rango de 3%. Si viene 2,99% mejor, si viene 3,1% peor, pero no cambia nada. La inflación está en el rango del 3%, estamos en el pelotudeo de si empieza con dos o con tres. Son los kilos más jodidos de bajar, no estoy de acuerdo en torturar para bajar al 1% o 2% mensual”, dijo para enviar una recomendación al gobierno de Javier Milei. Y es que en varias entrevistas el exfuncionario criticó algunas políticas económicas de la administración libertaria; el Presidente también le dedicó algunos dardos en distintos discursos.

En tanto, pidió continuar con el sinceramiento de los precios de la economía. “Si bajarla va a ser fijar el cambio o las tarifas, es peor el remedio que la enfermedad. Este gobierno recibió un quilombo marca cañón en términos de los precios relativos. Antes de ir al 5% anual, hay que acomodar los precios”, sostuvo. Y cerró: “Prefiero que a la inflación le cueste bajar y vos puedas decirle a la sociedad argentina que estamos acomodando el quilombo que nos dejaron, pero avises que va a venir un plan de estabilización de shock”.

LA NACION

