Carlos Melconian habló sobre el auxilio económico de Estados Unidos al Gobierno

En medio de la expectativa por la posibilidad de nuevos anuncios sobre el auxilio financiero del Tesoro norteamericano en la inminente reunión bilateral entre Javier Milei y Donald Trump en Washington, el economista Carlos Melconian compartió este lunes su opinión sobre el escenario económico del país y sobre el fuerte respaldo al gobierno argentino.

El expresidente del Banco Nación resaltó, en diálogo con el programa Pan y Circo, conducido por Jonatan Viale por Radio Rivadavia, que todavía faltan conocer más detalles sobre la compra directa de moneda nacional y el acuerdo de swap por 20 mil millones de dólares, anunciado el jueves pasado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Melconian destacó la necesidad de “acumular reservas” y “reactivar el mercado interno” Ricardo Pristupluk

“Quiero que salga bien, no se conoce mucho. Por ahora sigue siendo el tuit, aunque sin saber la cifra, el jueves hubo algo más de eso, aparentemente no hay monto, formalmente cómo, cómo se devuelve, todavía eso no lo sabemos”, afirmó el economista

En ese sentido, sugirió que la ayuda económica de EE.UU. a la Argentina era la última opción que le quedaba al Gobierno.

“En una cadena de buscar dólares, este era el último timbre que le quedaba. Si arrancás con la calendarización de las importaciones, después seguís con el blanqueo, después con el préstamo adelantado del fondo, después con lo de los exportadores, después la colocación de títulos en dólares y el último timbre que te daba es este”.

Sobre este punto, reflexionó: “Si no aparecía Bessent estábamos jodidos. Terminábamos con algo sino. Bessent es: ‘llegué de pedo, me caí en la vereda de la clínica y me metieron dentro y salí con 3 stents. Eso fue Bessent. No aparecía Bessent y ¿que era hoy el mercado?”.

En esa línea, sintetizó que Bessent “prolongó la vida” de la economía argentina, sobre todo, del mercado cambiario por una determinada cantidad de tiempo.

Consultado por cuánto tiempo, respondió: “La primera etapa son estos diez días hábiles. Mañana va a haber un anuncio seguramente. Todavía no sabemos qué contiene”.

La segunda etapa

Asimismo, aseguró que “las reservas siguen siendo negativas”. “Si mañana fuera un cambio de gobierno, te dejaría muy maniatado para el que viene atrás. No está en ejercicio, porque sigue estando el mismo. Pero esta especialidad de buscar dólares o tomar deuda, algún día tiene que ser parte del cambio de rumbo”, opinó.

Noticia en desarrollo