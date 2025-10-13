WhatsApp ahora te pone al día con lo que se dijo en un chat grupal gracias a la IA

Es el mal de estos tiempos: estás con el teléfono siempre encima, pero justo cuando lo dejás por un ratito, se activa algún grupo de chat y caen quichicientos mensajes en un minuto. Y la avalancha la encontrás después, cuando volvés a tener el celular cerca (o tenés tiempo para mirarlo). Es entonces cuando surge la duda: ¿hay que leerlos todos? ¿Hacer un desplazamiento rápido en la catarata vertical de mensajes para ver si uno se destaca por algún motivo? ¿Fingir demencia y apostar a que si alguno de esos mensajes era relevante, alguien lo referenciará más adelante?

WhatsApp genera con IA un resumen de todos los mensajes no leídos de un chat grupal

WhatsApp ofrece ahora una alternativa para los usuarios hispanos, según comunicó la compañía, que habilitó para la región una función que debutó en junio último pero hasta ahora estaba limitada al inglés: la posibilidad de pedirle a la IA de Meta que lea todos los mensajes y genere un pequeño resumen señalando lo más relevante de la conversación.

El resumen, llamado Message Summaries, corre solo en el teléfono del usuario, por lo que ese análisis de los mensajes no viaja a ningún lado: se genera localmente en el dispositivo del usuario, preservando la privacidad de las conversaciones analizadas.

La herramienta es de uso opcional, y viene desactivada en forma predeterminada; WhatsApp la irá habilitando para los usuarios en forma progresiva.

Cómo activar los resúmenes de mensajes

Según explica WhatsApp en su sitio de soporte, “una vez que tengas suficientes mensajes no leídos, tendrás la opción de resumir tus mensajes. Para resumir tus mensajes, se te pedirá que aceptes las condiciones y deberás tocar Continuar." Luego, habrá que