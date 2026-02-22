Carlos Melconian manifestó sus dudas sobre la reforma laboral: “Hay cosas que terminan en la Corte”

El economista Carlos Melconian manifestó sus dudas sobre la reforma laboral, que aprobó la Cámara de Diputados, y cuestionó la falta de confianza en el plan económico.

Si bien consideró el proyecto impulsado por el gobierno como un “paso adelante” o un “avance”, relativizó su impacto real en la macroeconomía. Advirtió también un escenario de conflictividad legal que podría escalar inevitablemente hacia el Poder Judicial.

“El crecimiento económico no tiene que ver con la reforma laboral. A esta altura, después de tantos años, el empleo tampoco. La prueba de fuego de que alguien vuelva a contratar empleo es el equivalente a que alguien vuelva a creer, van de la mano. Detrás de ambas cosas vamos a ver el nivel de judicialización, hay cosas de estas que terminan en la corte, no hay ninguna duda. Seguro algunos de estos eventos cuando ocurran terminan en la corte. Va a fallar, luego hay que ver el acatamiento”, aseguró en diálogo con Radio Splendid.

Sobre el blanqueo laboral, el economista lo describió como un “evento de modernización” que ya se ha intentado en el pasado sin resultados transformadores. “Ni la demanda laboral quiere blanquearse ni el blanqueo es costo laboral”, argumentó.

Para Melconian, el incentivo para contratar es idéntico al incentivo para tomar crédito: depende de si el empresario tiene demanda para sus productos o servicios. “Es lo mismo. Dejo afuera la porquería política. Creer que con la reforma laboral llegaste a la Luna…Que el gobierno haya hecho todo el show de la historia, el peronismo, fenómeno, para empujar, después hay que traducir”.

Al ser consultado sobre las condiciones para invertir en la Argentina y la situación particular de la empresa Fate cerrada desde hace cinco días tras anunciar el cese de su producción, pese a la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno, Melconian optó por desvincular el caso puntual del fabricante de neumáticos del modelo del gobierno, apuntando a una “politización” del tema. Sin embargo, reconoció que el el círculo empresarial está sufriendo las consecuencias de la inflación.

“Está crujiendo todo por la inflación. Fate no es un leading indicator de relacionar la inflación con un modelo exclusivo del despelote empresarial. Al final del día, la moneda y la inversión juegan un modelo definitivamente, y el modelo de Milei no logró penetrar en eso”, analizó.

El economista, en esa línea, definió la gestión actual como un “modelo disruptivo” y un “show de anarcocapitalismo” que aún no logra ofrecer la estabilidad necesaria para atraer inversiones de largo plazo.

Según su análisis, para que se produzca un shock de inversión y se recupere la confianza en la moneda, deben confluir la historia argentina, las personas a cargo de un gobierno, el programa económico y el arco opositor, algo que “todavía no ocurre en la Argentina”.

En cuanto a la política cambiaria, Melconian describió la situación actual como “una cosa muy rara” y advirtió sobre los riesgos de un retraso en el valor de la divisa.

“Desinternacionalizaría a la Argentina. Estamos lejos de los movimientos cambiarios entre países, estamos a años luz de eso todavía. Hablar de tipo de cambio de equilibrio en Argentina tiene muy poco sentido. La recomendación es que no se hagan los vivos atrasando el tipo de cambio. Eso le mete miedo al empresario. No se sabe bien lo que está pasando”, apuntó.

Además, expresó su preocupación por el bajo nivel de importaciones a pesar del “superávit comercial inédito” que registra el país.

“Lo que digo es que con semejante catástrofe de superávit comercial porque no reaccionan las importaciones. No hablo de ropa china, hablo de glóbulos rojos para la economía. No tiene que comprar 1000 el central, tiene que comprar 3000. Como no hay cagazo a que gane Kicillof desapareció del escenario la dolarización”.

Sobre el cierre de la entrevista, Melconian criticó la conformación del equipo económico del gobierno, al que le atribuyó una especialidad excesivamente financiera que excluye a otros sectores productivos. Señaló aunque el equipo pueda “jugar bien”, los resultados no se perciben en la economía real.

“La pelota no entra y al final del día tiene que entrar la pelota. Yo quiero laburo, que me alcance la guita, crédito”, manifestó.

Y concluyó refiriéndose a la baja de la inflación como una posibilidad probable.

“Probablemente baje la inflación, los programas que tienen vigor son aquellos en los que convive el crecimiento con la estabilidad. No es pedirle a Milei que arregle en dos años lo que se rompió en 80. El mejor ejemplo es diciembre-febrero, no hay réplica monetaria a la compra de dólares. No se está monetizando la economía”.