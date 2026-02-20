Melconian puso en duda una promesa de Milei para 2026 y advirtió sobre un problema con el dólar

El economista Carlos Melconian puso en duda este viernes una de las grandes promesas del presidente Javier Milei para este 2026: que para mitad de año la inflación comience con cero. Además, advirtió sobre la continua compra de dólares por parte de los argentinos a pesar de un tipo de cambio planchado este verano.

“Salto [inflacionario] no va a haber. La tendencia hacia arriba la llamamos a 2,8%, pero escapar no se va a escapar, entra en un terreno resbaladizo donde le va a costar bajar. Estos son procesos largos. No debería ser una conversación de blanco o negro. Ir de 300% [anual] a 30% es un éxito, ir de 30% a un dígito anual va a ser muy complicado, muy. Yo no perdería crédito en la palabra diciendo que vamos a cero coma y todo eso", analizó el extitular del Banco Nación.

En diálogo con radio Mitre, aseguró que a mitad de año el IPC mensual no va a comenzar con un cero, pero luego consideró: “La inflación va a colapsar. Este es un modelo ortodoxo, clásico, tradicional, que hace que se mantenga la inflación a raya. No es un plan de estabilización que tiene una baja tortuosa”.

El economista Carlos Melconian Hernan Zenteno - La Nacion

Y sumó: “Va a costar mucho [bajar la inflación]. El mundo no juega en contra, sino que depende de la credibilidad de las personas hacia el programa, la política de oposición que puede ser gobierno y la ruptura con la historia que genera un shock de inversión que tampoco tiene. Esto va a ser muy difícil para adelante, muy. El Gobierno tiene que ganar confianza y crédito, y no lo está haciendo”.

En otro tramo de la entrevista, Melconian advirtió que “la dolarización no baja” a pesar del tipo de cambio planchado en estos meses de este verano. “Estamos en un problema que va a trascender en las próximas semanas. Está dando muy bien la exportación, lástima la importación. Mientras hay una discusión de avalancha china y de apertura económica, se sigue derrumbando [en términos de insumos]. Eso está mostrando un reflejo nítido del estancamiento de la economía”, sostuvo el economista.

En paralelo, ahondó en la “dolarización de la gente”. “En el momento del verano tranquilo, del dólar que no sube y del Banco Central que compra, la gente no para de comprar dólares. Esto lo vas a ver en las próximas semanas. Entonces estamos muy confundidos por lo que está pasando en el mercado cambiario, que no está reflejando lo que era la pretensión del Banco Central: que de la mano de comprar dólares empiece a aparecer el crédito y mejore el nivel de actividad”, expresó.

Y cerró: “Si las importaciones no suben, la economía no va a salir. No estoy hablando de ropa china, ni de cubiertas. Estoy hablando de importaciones de insumos, o sea, importaciones que tengan que ver con el vigor de una economía”.