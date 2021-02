El economista y expresidente del Banco Nación Carlos Melconian Fuente: Archivo

Carlos Melconian, expresidente del Banco Nación, volvió a criticar con dureza la gestión del Gobierno al responsabilizarlo de una emisión desbocada, un acuerdo inconducente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de pisar precios. En diálogo con Radio Mitre, el economista consideró necesario "un giro, un cambio de régimen".

"La película debería ser vista como que por 'h o por b' la política macro, a lo largo de todo el 2020, justifica más una inflación mensual del orden de lo que está dando que de lo que ocurría mientras estábamos encerrados en mayo", evaluó el economista sobre las cifras difundidas recientemente.

Después que el Indec informara ayer que en el primer mes del año la suba de precios fue de 4%, Melconian consideró que la cifra responde a razones macroeconómicas. "El ministro [Martín] Guzmán si cree en eso, debería decirle al Presidente: 'no digas más que el problema de la inflación, son los commodities internacionales'".

"La última parte del gobierno de Macri emitió a tasa cero durante un año y medio, entonces se producen fenómenos macro donde si uno tiene una recesión espantosa, a la gente encerrada y durante más de un año no se puso un peso en la calle y recién ahora sí, el proceso de rechazo de la moneda característico de la sociedad argentina tarda un poco", detalló Melconian. Y sobre ello completó: "Se pasó de un 1% y pico al 4%. Era esperable".

"Casi todos los gobiernos del mundo encararon políticas económicas destinadas a bajar la inflación sabiendo que es un mal", indicó Melconian. Y en ese sentido, consideró que para no tener más inflación es necesario tener un presupuesto equilibrado. "Esto no es ortodoxia liberal de derecha, esto es lo que hacés vos en tu casa", resaltó el economista.

"Lo que no podés hacer es inventarte una macroeconomía como la que está implícita en el presupuesto. No podés decir que sos una persona que hace política contracíclica, que los ajustes no van, que no podés cargar sobre la sociedad, que no vas a hacer cosas contra las tarifas, que vas a generar todo el gasto necesario, que no va a faltar nada y después decir que la inflación es de índole macroeconómica y pretender que dé 1%. Lo más importante es que no te tomen de boludo", apuntó Melconian.

"Berretalandia"

Una vez más el extitular del Banco Nación dijo que en medio de esta coyuntura económica el mejor escenario es "berretalandia". Para el economista el término es "el lugar donde se puede flotar sin explotar" en medio de la crisis económica.

"En este escenario, 'berretalandia' es el antiexplosivo, por eso hay que mirarlo con cariño", destacó Melconian. Da la impresión que esta opción es mejor que lo otra porque si uno no tiene un programa económico la explosión es jodida", sentenció Melconian.

Según el economista, en la actualidad la única forma de evitar una "explosión" de la economía o convivir en "berretalandia", es decir con el impuesto inflacionario, que es la emisión de moneda, "tiene que que es ser un giro, un cambio de régimen, no de gobierno".

