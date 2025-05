Carlos Melconian opinó del plan del Gobierno para sacar “los dólares del colchón” y habló de la inflación de mayo

El economista Carlos Melconian opinó este jueves del plan del Gobierno para sacar “los dólares del colchón”, cuyo anuncio está previsto para hoy con el objetivo de que los argentinos puedan usar sus ahorros en moneda estadounidense para comprar distintos bienes “sin brindar explicaciones”.

Si bien ni el tope ni la letra chica del decreto fueron revelados, el extitular del Banco Nación aseguró que la medida “no cambia la vida”. Además, habló de la inflación de mayo, en medio de una expectativa que continúe a la baja tras la salida del cepo cambiario.

“La economía sigue la ruta de un proceso de idas y vueltas ante cosas prometidas que se hicieron y otras que no, que el Gobierno se ocupa de vivir en fases”, introdujo Melconian sobre el rumbo económico a niveles generales de la administración de Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo.

En ese contexto, el economista admitió que él hubiese hecho este tipo de medida como una especie de “blanqueo” pero dijo que se hace “demasiada expectativa”. E

n diálogo con Radio La Red, consideró: “En lo que hubiera sido un desembarco nuestro, esto estaba contemplado dentro de un régimen bimonetario explícito para el primer día, de la mano de un blanqueo. Y que saliera a la cancha. Cuando lo ponés así en un proceso de prueba y error y pasás de la dolarización a la dolarización endógena con tanta expectativa, se agranda y se pone a las apuradas. A todo eso le saco expectativa porque hay muchas cosas en la Argentina que van a depender del paso del tiempo y confianza, no por una norma”.

Luis Caputo. AmCham Argentina

Mientras insistió que la medida “está dentro de un proceso de prueba y error”, Melconian brindó un ejemplo sobre cómo funcionan los dólares “en el colchón”.

“El canuto es el canuto. Yo tengo un canuto, me decís que puedo comprar una moto, si es mi canuto es mi canuto. Tengo US$20.000 y me dicen que puedo comprarla, pero es mi canuto de toda la vida. Hay una economía en la que el pago en billete va y viene todos los días, es lo que se quiere blanquear ahora. Se quiere blanquear una cosa que ya ocurría, el sol no se puede tapar con la mano. ¿Habrá un boom de salida a la calle? Eso depende de otra cosa", expresó el exfuncionario, poniendo reparos en la expectativa que se generó para con el inminente anuncio, que se iba a realizar la semana pasada, pero fue postergado para después de las elecciones legislativas en la Ciudad.

Además, el economista volvió a insistir en que él “no lo hubiese hecho a las apuradas”, sino que tiene que realizarse “en el marco de un programa” de estabilización, en línea con anteriores declaraciones, en las que hizo hincapié que la administración libertaria no diseñó un plan a largo plazo.

“Me gusta la reforma, ¿cambia la vida? No. No hay un antes y después en este anuncio. La bimonetaridad no es un repudio al peso, la Argentina no ha repudiado al peso, es la utilización de dos monedas, una transaccionalmente y otra para ahorro", analizó, para luego agregar: “Cuanto más confianza tenga un país en el programa económico, mayor es el proceso de ‘desdolarización’ del país, no de dolarización”.

Carlos Melconian Ricardo Pristupluk

“Lo que no me gusta es el relato de que vamos a ser campeones del mundo con esto. Eso lo juzga la gente”, marcó.

En otro tramo de la entrevista, Melconian habló de la inflación de mayo, que será anunciada días después del comienzo de junio. “La inflación de mayo ha bajado. El Gobierno venía a un proceso de inflación del 2% mensual y por dos o tres boludeces (sic) en marzo, se le escapó a 3,7%“, dijo sobre una abrupta suba.

“Cuando me preguntaban si estaba preocupado, dije que no porque se escaparon un par de precios. Si en los meses que están por venir el Gobierno logra volver al 2% mensual, estamos bárbaro. El éxito es recomponer los precios y que la gente no te putee. Un gobierno son cuatro años. Cuanto más bajen la inflación, mejor, pero en una maratón si da 2% mensual está bien”, cerró.