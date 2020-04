Carlos Melconian propuso crear una "coronamoneda" nacional alternativa al peso Fuente: Archivo

Frente a la crisis que provoca el coronavirus, el economista Carlos Melconian aseguró hoy que es necesario implementar un "Plan Maestro Económico", que incluya la creación de una "coronamoneda" nacional alternativa al peso.

"¿Estoy buscando algún mecanismo de financiamiento alternativo? No solo del gasto público, sino de la ayuda que le voy a dar al sector privado. Por ejemplo, con una 'coronamoneda' alternativa al peso, que no me inunde el mercado, que tenga vencimiento dentro de algunos años", afirmó en diálogo con Radio Mitre.

Enseguida, añadió: "¿Vos querés que en un año 44 millones de tipos financiemos este conflicto de la pandemia? Inventate una 'coronamoneda' nacional para pagar parte de estos gastos, con un perfil de vencimiento que haga de cuasimoneda y aceptala para pagar impuestos".

"Pero no que la haga Córdoba, Santiago del Estero o Corrientes. La podés hacer vos, como parte de un programa maestro", explicó.

Para Melconian, el único elemento de emisión no podrá ser solo el peso. "Hay que saber después que el único elemento de absorción no puede ser la inflación", dijo.

El economista pidió concentrarse en "el problema" que genera la pandemia y pidió que en el Gobierno "se calienten por tener un plan maestro para salir" de la crisis. " Acá podemos tener un despelote. La Argentina no es la Reserva Federal que emite y no pasa nada. Simultáneamente, no tenés otro remedio que hacerlo", señaló.

Además, Melconian criticó el proyecto de ley que impulsan diputados kirchneristas para crear un impuesto a los grandes patrimonios. "Frente al quilombo cuantitativo que veo en plata, estos son dos mangos con veinte, aunque paguen todos", apuntó.