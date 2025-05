Carlos Melconian recordó lo que Javier Milei decía sobre la competencia de monedas y apuntó contra Luis Caputo

El economista Carlos Melconian analizó este domingo por la noche las últimas medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, destinadas a favorecer el uso de dólares “bajo el colchón”. En diálogo con José del Rio en Comunidad de Negocios (LN+), Melconian dijo que el titular del Palacio de Hacienda habla actualmente sobre una libre competencia de monedas, propiciada por una mayor circulación de dólares, y advirtió: “Yo le recuerdo al ministro que su Presidente [Javier Milei] planteaba la dolarización“.

En ese sentido, el exintegrante de Fundación Mediterránea, agregó: "Ahora habla de la competencia de moneda como si se hubiera despertado a la mañana y, duchándose, se le hubiera ocurrido. La gente no es boluda”.

Melconian se expresó en contra de la “dolarización endógena”, fenómeno que según Caputo podría resultar en la decisión de la gente de volver a poner sus ahorros en moneda extranjera al servicio de los bancos. “Eso no existe. No existe tampoco la depreciación del peso. A la dolarización vamos frente al fracaso del Presidente Milei nada más. El éxito de Presidente Milei, en todo caso, sería la remonetización del peso”, opinó.

Y completó: “Que pueda complementar la aparición de una bimonetariedad, donde tenuemente aparezca el dólar de los colchones y conviva con el peso, es factible. Pero todo el mundo sabe, los profesionales lo saben y el propio ministro Caputo, antes de empezar a acompañar a Milei, lo sabía. El peso no va a desaparecer".

Para el economista, “no hay ningún pase mágico” que haga que, de un día para el otro, la ciudadanía vuelva a confiar sus ahorros tanto a los bancos como para el uso cotidiano. “Lo más rápido para llegar a eso... Hay que dejar de lado la confianza, que permitiría que eso se haga solo... Lo más rápido son los blanqueos. En este caso, el que llevó adelante el Gobierno fue una cosa muy modesta. No cambió a la Argentina”, analizó.

“[El blanqueo] lo aprovechó más el equipo económico comprando dólares de créditos que alguien que dijo ‘los saco debajo del colchón para comprar algo’. Sirvió para comprar dólares y pagar deudas”, sentenció.

En otro tramo de la entrevista, Melconian puso la caída de la inflación bajo la lupa e hizo una importante apreciación al respecto. “Me preocupan, primero, los precios relativos. No están del todo acomodados. Cuando uno mira dónde está cada precio de la economía, le falta. La secuencia de estabilidad permanente es mucho más posible cuando los precios relativos están acomodados. Yo prefiero que la inflación siga en torno al 2 o 2,5% con precios relativos más acomodados que pretender bajarla aún más pero que no se acomoden los valores”, remarcó.

Acusó también al Gobierno de emplear, con la contienda electoral como catalizador, “herramientas represivas cambiarias, salariales y tarifarias” y expresó temor por un posible escenario post comicios. “El acuerdo con el FMI no es lo que se venía discutiendo. No se cumple con lo acordado. Fuera de lo fiscal, que es lo que el Presidente lleva en la sangre, tanto lo monetario como cambiario no aparece. Mi miedo es entonces que necesitemos un nuevo punto de inflexión luego de las elecciones para corregir los desvíos. ¿Qué quiero decir? Que haya que rebobinar, barajar y dar de nuevo en lo acordado con el Fondo", admitió.

El economista concluyó con una apreciación en calidad de profesional sobre cómo ve el panorama económico: “Como persona soy ultra optimista. Solo se ir para adelante. Como profesional, tengo que mirar mejor las cosas. A mi no me gustan las alquimias, les tengo miedo. Para mí, como hace el ministro Caputo, hablar de cambios revolucionarios, de fondos de reparación... Esas cosas generar descrédito, no crédito”.