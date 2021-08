Carlos Melconian: “Te quisieron guardar y hacían la fiesta de cumpleaños ¿Crees que hay autoridad para bajar el gasto”

CORDOBA.- “¿Qué gasto va a bajar este Gobierno? Te quisieron guardar y hacían la fiesta de cumpleaños ¿Crees que hay autoridad para bajar el gasto público. El gasto va a requerir para transitar del ángel de la inflación. La tasa de inflación es necesaria y cómplice de este Gobierno”.

La definición es del economista Carlos Melconian ante los empresarios convocados por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (Iaef). Repasó que el FMI habla de “impulso fiscal” para el mundo, pero alertó que “acá hay que tener mucho cuidado, acá lo que sobra es impulso fiscal”.

Ante las preguntas sobre qué evolución podría tener la inflación -después de hacer un repaso de los últimos años-, señaló que se cumplió un récord de diez meses consecutivos “coqueteando con el cuatro por ciento mensual” mientras “estamos en la gansada de saber si será de 2,8% o 2,9%”. El economista compartió la conferencia con Mariel Fornoni, titular de la consultora Management & Fit.

También abordó el tema de la pobreza y apuntó que bajarla de los niveles actuales es una tarea de macroeconomía, no de derrame; el crecimiento y el empleo es el único camino. Tenga usted inversión, empleo y salario y no tenga inflación y la pobreza baja. ¿Desaparece? No, pero baja”.

Sostuvo que hay que encontrarle un piso a “berretalandia” y “no convertirla en una forma de vida; el compromiso de la dirigencia debe ser cómo resolver estos problemas cuando venga un cambio de régimen dentro de la democracia, cuando haya un horizonte, un plan de estabilidad, cuando nos abramos al mundo, cuando venga una burocracia profesional a la política. Esta es la tarea para el 2022 y 2023”.

Ratificó que si no aparecía la “‘santa soja’ esto volaba por los aires. Sin los US$10.000 millones de la soja era imposible seguir”. Sostuvo que los precios internacionales deben “seguir acompañando porque este modelo no tiene otros ingresos de dólares” y, además, “en marzo se termina el ‘bla bla’ entre el FMI y la Argentina”.

A criterio del economista, aunque haya que “pegotear” el empalme del corto plazo con el 2022 es “muy difícil pasar a un ajuste fondomonetarista” en un período electoral. “Vamos a ir, con notable seguridad -si es que hay apoyo del Norte para evitar una caída de la Argentina, que seguro habrá- a un acuerdo que del camino de acantilados no nos lleva a la autopista, iremos por camino de ripio”.

Definió el “camino de ripio” como asegurar “la estabilidad de la inestabilidad” que se vive en la actualidad. Admitió que tiene su mirada en 2023, trayecto que reparte en una vía de 100 días hasta las elecciones legislativas y de 800 hasta la presidencial.

“La Argentina tiene un problema estructural de mediano plazo, si las exportaciones no llegan a US$80.000 millones no da lugar a importar y poder producir -agregó-. El modelo kirchnerista basado en cinco cifras de superávit comercial, sumar cepo y tener deuda es imposible”.

Planteó que no hay “desborde” en los últimos días por el pedido de financiamiento del Tesoro al Banco Central ya que el problema fiscal es el mismo de comienzos de año, “pero pateado al segundo semestre”.

Melconian entiende que seguirán los reclamos sociales y la presión sobre el gasto público. Santiago Filipuzzi - LA NACION

“Hacen roll over de la deuda en pesos todo lo que pueden y emite el Banco Central -graficó-. No hay que estudiar en Chicago para saber que eso genera una inflación del 50% anual. Ya he dicho que la inflación es un aliado del Gobierno porque les licua el desbarajuste del Central y la deuda interna en pesos de Tesorería”.

Por camino de ripio

“El que tenemos por delante es un camino ‘finito’ en el que hay que estar atentos a la campaña de vacunación, la evolución de la cepa delta, la brecha cambiaria y la emisión de pesos”, definió.

Para Melconian, antes de cerrar con el FMI, el Gobierno debe decidir qué hace con el tipo de cambio: “No va más devaluar como viene haciendo, va a tener que profundizar el crawlling peg (NR: devaluación progresiva). Otro aspecto a resolver es cómo sale del problema de los precios relativos”.

“Para el 2022 tiene que subir la tasa de recaudación por encima de la del gasto público para ir cerrando la brecha porque la Argentina no tiene acceso a los mercados, ni siquiera al local. Si el Banco Central deja de emitir seis meses, se acaba el mercado de capitales”, agregó.

Consultado sobre si, en línea con las últimas regulaciones, el cepo podría seguir ajustándose, afirmó que en líneas generales: “No sé si será en forma explícita como fue la implantación. El rubro ingresos es sólo exportaciones; el resto es sólo egresos. Van a regular, porque el nivel de reservas de US$43.000 millones no existe. Será tensa la relación de cepo y abertura”.

Melconian dio la “bienvenida” a los nuevos “unicornios” argentinos: “La Argentina tiene talento, tiene servicios y gente. Pero hay mucho músculo para desarrollar en el resto de la economía. Cuando tengan cien penales pateados como la soja o la agroindustria, veremos. Bienvenidos al club”. El comentario fue ante una consulta sobre la expresión de Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá, el último unicornio, de “hacer servicios financieros que funcionen como la soja digital”.