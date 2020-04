Carlos Rottemberg en el programa de Comunidad de Negocios de LN+ 08:28

El empresario teatral Carlos Rottemberg habló de las consecuencias del coronavirus en la actividad teatral y contó que no ven cercano el regreso a los escenarios que, si bien fueron los primeros en cerrar, van a ser los últimos en abrir. "Le digo a mis colegas que en mi empresa tengo virtualmente terminado el año y, sin embargo, eso no me hace no darme cuenta que lo sanitario va primero", extendió.

En una entrevista en el programa Comunidad de Negocios de LN+, Rottemberg explicó que la situación en el rubro afecta más a aquellos empresarios que están iniciando en la actividad. "No es lo mismo mirar aquellas empresas que tenemos muchos años a cuesta, que por lo tanto tenemos un respaldo totalmente diferente a aquel socio de cualquier ciudad de Argentina, que comenzó hace dos o tres años y que realmente no está preparado para esto. No nos olvidemos que tenemos una cadena de contratos eventuales enormes, que tiene que ver con los espectáculos que se presentan y no tienen continuidad", dijo, preocupado.

Para el empresario teatral, el efecto del coronavirus se divide en tres fases, y según su percepción, en la Argentina estamos en la fase uno que es la de clausura general. "Después vamos a entrar en la fase dos que es la apertura paulatina, en la cual nosotros vamos a hacer cola, como es lógico y cuando termine la fase, siendo cola, viene la tres. Y ésta se da hasta estabilizar el barco, con los números acompañando, incluso, en una economía maltrecha como la que tenemos. Tomará más o menos 3 meses hasta que la gente tome confianza en volver a los lugares cerrados", sostuvo.

Carlos Rottemberg: "Hace 45 años que tengo una empresa de espectáculos. A esta altura, tengo que estar preparado para algunos meses de este costo hundido cien por ciento".

Además, Rottemberg dijo que por el costo hundido que tienen en el sector, van a seguir de cerca cada uno de los decretos que emite el Gobierno nacional en concordancia con la economía de las pymes teatrales. "Tampoco podemos pretender que las pymes y, ahí estamos incluidos la gente del espectáculo, no tenga ciertos beneficios que el Estado. No tengo dudas. Van a tener que darse a partir de esta sorpresiva película de ciencia ficción, donde todos somos voluntarios y protagonistas", agregó.

"Nosotros estamos muchas horas por día haciendo videoconferencia con los más de 180 socios que tienen las cámaras de música y teatro y por supuesto la realidad de cada uno es diferente y es imposible de comparar. En mi caso, hace 45 años que tengo una empresa de espectáculos. A estas alturas tengo que estar preparado para algunos meses de este costo hundido cien por ciento", avisó.

Sobre la iniciativa del Teatro en Casa para mantener al público en sus hogares en los días de cuarentena obligatoria, contó que si bien en su caso prefiere ver cine en el cine y teatro en el teatro, es importante adecuarse a los modelos en momentos de crisis sanitaria.