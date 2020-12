El Gobierno definió en qué lugares y días van a estar disponible los descuentos Fuente: Archivo - Crédito: Archivo/Fabián Marelli

Un kilo de asado $349, vacío $459 y matambre a $479. Esos son los precios rebajados que acordó la Secretaría de Comercio Interior con el consorcio exportador ABC para la venta de los tres cortes de carne que estarán disponibles antes de las fiestas de fin de año en las grandes cadenas de supermercados.

En el transcurso de la semana pasada, los exportadores de carne vacuna se reunieron con las autoridades del Gobierno nacional para fijar los días y precios de descuentos de los cortes de carne que podían quedarse y comercializarse en el país para las fechas festivas.

A través de un comunicado, el Ministerio de Desarrollo Productivo señaló que estos descuentos estarán disponibles entre el 19 y el 21 de diciembre. Las rebajas establecidas representan entre un 25% y 30% sobre los valores vigentes en el mercado, según indicaron las autoridades que encabezaron las reuniones.

"Los cortes de carne con calidad de exportación estarán disponibles en más de 1600 bocas de expendio de todo el país, que incluye a supermercados y las carnicerías de los frigoríficos nucleados en el Consorcio ABC, que concentra el 80% del mercado", observaron.

El acuerdo se hizo con exportadores del Consorcio ABC que van a destinar una parte de la producción en el mercado nacional Fuente: Archivo

De acuerdo con la información provista por las autoridades nacionales, los frigoríficos se comprometieron a proveer 1300 toneladas de carne vacuna de exportación para el consumo en los hogares argentinos. El convenio también incluye a la cadena de supermercados Coto, que abastece a su propia red de locales desde sus frigoríficos.

"El acuerdo va a desaparecer después de las fiestas. No es duradero. Lo que ofrecen es cubrir el 10% de la demanda que se va a generar en ese tiempo", dijo Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra).

"Solamente va a estar disponible en las grandes cadenas de supermercados, no en las carnicerías", aclaró. Según agregó el presidente de Ciccra, con el resto de los frigoríficos que no exportan y se dedican al mercado interno, "intentaron llegar a un convenio similar, pero no lo consiguieron".

En su oportunidad, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, dijo: "Este acuerdo forma parte de la política que estamos llevando adelante desde el Ministerio de Desarrollo Productivo para proteger el poder de compra de las y los consumidores".

La medida sería, en un principio, hasta el 21 de diciembre Crédito: Shutterstock

En paralelo, señalaron en el comunicado que la secretaria de Comercio Interior está trabajando con los distintos actores del sector para alcanzar un acuerdo integral y estructural respecto del precio de la carne para 2021. "En este proceso es clave el diálogo con otros ministerios, que son autoridad de aplicación, para lograr acuerdos de largo plazo con todos los actores de la cadena cárnica en precios y abastecimiento", agregó Español.

En el último informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva) se refleja que el precio del asado subió un 10,9% en noviembre respecto de octubre, y 62,5% en comparación a mismo mes del año anterior, por lo que el precio promedio por kilo se ubica en $433,62, mientras que el octubre ese valor estaba en $390,91.

El el vacío, en tanto, se fue de $451,26 a $494,25, lo que significó un crecimiento del 9,5% mensual y 58,6% interanual. Solo en las primeras tres semanas de noviembre el valor en mostrador escaló 7,4% en promedio respecto de octubre, mientras que en la comparación interanual el aumento promedio fue del 53,6%.

