Casi 12 millones de argentinos viajaron al exterior en 2025 y el saldo negativo en turistas fue de a 6,6 millones, el más alto en una década

En 2025, la diferencia entre los argentinos que viajaron para hacer turismo en el exterior y los extranjeros que vinieron con ese fin al país fue la mayor una década. En concreto, durante 2025 el turismo emisivo fue de 11,9 millones de personas, mientras que el receptivo fue de 5,3 millones, lo que dejo un saldo negativo de 6,6 millones de personas –en 2017, esa cifra había sido de 6,2 millones–.

Sucede que, bajo el estímulo de un tipo de cambio favorable, el número de argentinos que decidió viajar al exterior con fines turísticos aumentó, mientras que disminuyó la cifra de extranjeros que ingresan al país con el mismo objetivo.

Estos datos fueron publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en su informe sobre Estadísticas de Turismo Internacional (ETI). En ese documento también se informó que, en diciembre, 705.100 argentinos viajaron al exterior, mientras que 535.800 no residentes llegaron al país, provocando un déficit de US$76,3 millones.

En cuanto al déficit en dólares de la balanza de turismo, el Indec informó que alcanzó los US$4054,2 millones. “Esto se dio como resultado del arribo de turistas no residentes que gastaron US$3110 millones y de la salida de argentinos que vacacionaron en el exterior, con un gasto de US$7164,2 millones”, indicó el organismo oficial.

Pero hay que tener en cuenta que los datos del Indec surgen de una encuesta, en la cual, entre otros datos, se recolecta información sobre la residencia habitual, el motivo del viaje, el tamaño del grupo, la duración de la estadía, el tipo de alojamiento utilizado en cada uno de los sitios visitados y la modalidad de organización del viaje.

Por eso, la estimación del secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, que se basa sobre los datos que surgen del balance cambiario del Banco Central, arroja un déficit en turismo más abultado: según su cálculo sería de US$6935 millones.

Las consultoras privadas también manejan cifras más elevadas, aunque aclaran que hay que esperar a que el BCRA publique –el próximo viernes– el balance cambiario correspondiente a diciembre. En Empiria, por ejemplo, afirman que el déficit desde noviembre de 2024 a noviembre de 2025 ascendió a US$9200 millones –por lo que se deduce que de diciembre a diciembre será similar o incluso superior–.

También Equilibra había proyectado para todo el año un déficit de US$10.000 millones. Al tiempo que un informe del Ieral, de la Fundación Mediterránea, había proyectado un rojo de entre US$7000 millones y US$8500 millones.

Este desbalance, que se tornó una constante en 2025 y buena parte de 2024, no es inocuo, ya que en tiempos en los que el Gobierno necesita acumular dólares para las reservas del Banco Central, el turismo provoca el efecto contrario; es decir, incrementa el rojo en la balanza del sector.

En este sentido, hay que recordar que, al revés de lo que ocurre en el caso del intercambio de bienes, lo que sale en dólares por gasto en turismo de argentinos en el exterior es considerado una importación, y lo que ingresa en concepto de consumos de turistas extranjeros en la Argentina es tomado como exportación.

En este contexto, Marcelo Elizondo, especialista en negocios internacionales, opinó: “La Argentina está estancada en un déficit turístico externo y eso va más allá del tipo de cambio. Hay asuntos pendientes en materia de infraestructura, vuelos y transporte interno, hotelera, servicios”.