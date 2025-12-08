Casi 1,4 millones de turistas gastaron $249.370 millones en el último fin de semana largo del año

Si bien el clima inestable y los pronósticos de tormentas moderaron la decisión de viaje hacia algunos destinos, el número de turistas que se movilizó durante el fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción creció 43,5% frente al mismo período de 2023 (en 2024 no hubo feriado).

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), viajaron 1.377.810 turistas por el país, cifra que consolida a esta fecha como uno de los momentos de mayor movilidad previa al verano. La estadía promedio fue de dos noches, por debajo de los 2,6 días de 2023, una tendencia asociada al menor poder adquisitivo y al auge de escapadas cortas y de bajo presupuesto.

El gasto promedio diario por turista fue de $90.495, un 8,8% mayor en términos reales frente a 2023. En total, se gastaron $249.370 millones, lo que implica un alza real del 20,1%. Los destinos más visitados fueron la ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y Ushuaia, además de los centros religiosos del norte como Salta, Tucumán, Jujuy y Corrientes.

En lo que va del año se celebraron ocho fines de semana largos, con 13,3 millones de turistas y un movimiento económico de $2,97 billones (US$2030 millones), que favoreció a miles de pymes del sector.

Provincia de Buenos Aires. Mar del Plata cerró con más del 60% de ocupación gracias al arribo espontáneo de visitantes. La Plata alcanzó entre 90% y 100% impulsada por su agenda musical (Andrés Calamaro, Los fundamentalistas del aire acondicionado), que disparó la demanda de alquileres temporarios.

Ciudad de Buenos Aires. Recibió 107.000 visitantes y un impacto económico de $27.000 millones. La ocupación hotelera promedió el 76%, el segundo mejor registro del año.

Catamarca. Flujo moderado, sostenido por su atractivo paisajístico y patrimonial.

Córdoba. Agenda intensa en toda la provincia, con fuerte movimiento en Villa Carlos Paz, Villa General Belgrano y La Cumbrecita. Eventos deportivos como el Valle Running también traccionaron visitantes.

En Villa Carlos Paz hubo un fuerte movimiento

Chaco. Ocupación baja por el clima y la estacionalidad. El gasto diario rondó los $65.000.

Chubut. Buen nivel de actividad, con 65% de ocupación hotelera y estadías más largas (tres noches).

Corrientes. El movimiento estuvo impulsado por el turismo religioso, especialmente hacia Itatí. Las reservas iniciales del 55% crecieron con el arribo de último momento.

Entre Ríos. Desempeño moderado tras el boom del feriado anterior. Las reservas comenzaron en torno al 50%.

Formosa. Movimiento relevante, con gasto diario de $90.000 y estadía promedio de dos noches.

Jujuy. La Quebrada volvió a concentrar la mayor demanda, con 76% de ocupación. El gasto diario fue de $113.371 y la estadía promedio, de 1,7 noches.

La Pampa. Movimiento moderado asociado a festividades y turismo rural.

La Rioja. Reservas iniciales del 36% que aumentaron con turistas regionales. Gasto diario de $85.000 y estadía de dos noches.

Mendoza. Movimiento significativo impulsado por eventos y su oferta de vinos y naturaleza. Gasto diario promedio: $90.000.

Misiones. Puerto Iguazú volvió a ser el polo principal, con fuerte presencia de turistas nacionales y extranjeros. La ocupación promedió el 45%.

Neuquén. Buen movimiento en destinos cordilleranos como San Martín de los Andes y Villa La Angostura. Gasto promedio: $80.000 diarios.

Río Negro. Fuerte actividad tanto en Bariloche como en la costa atlántica (Las Grutas y Playas Doradas).

Salta. Movimiento moderado y constante, impulsado por destinos de aventura y naturaleza.

San Juan. Turismo moderado marcado por el clima adverso y reservas cautelosas que no superaron el 50%.

San Luis. Fin de semana moderado, con reservas que comenzaron en 41% y crecieron hacia el sábado. Gasto diario de $81.552.

Santa Cruz. Flujo estable vinculado a turismo de naturaleza, cultura patagónica y actividades al aire libre.

Santa Fe. Más de 40 eventos y una ocupación promedio del 64%, con picos de hasta 75% en ciudades principales. Estadía promedio: 2,3 noches.

Santiago del Estero. Reservas iniciales del 60% con incremento posterior. Gasto diario de $90.000 y un impacto económico cercano a $3000 millones.

Tierra del Fuego. Muy buen fin de semana, con 73% de ocupación, estadía de tres días y gasto diario de $317.000 por visitante.

Tucumán. Balance positivo, con movimiento concentrado en San Miguel, Tafí del Valle y destinos tradicionales. Gasto diario: $80.000.