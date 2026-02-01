Cavallo celebró la baja del riesgo país pero hizo una advertencia sobre el mercado interno

El exministro de Economía, Domingo Cavallo analizó la actual coyuntura económica y, si bien celebró la tendencia a la baja del riesgo país, lanzó una fuerte advertencia sobre la sostenibilidad del esquema actual.

Según el economista, el Gobierno de Javier Milei no debe “entusiasmarse” con la calma cambiaria lograda a través del carry trade, ya que este fenómeno, impulsado por la diferencia entre las tasas de interés en pesos y el ritmo de ajuste del tipo de cambio, oculta, según él, "un clima recesivo" en los sectores que producen para el mercado interno. En ese sentido, aconsejó reactivar la economía.

“La baja del riesgo país conseguida con compra de reservas por parte del Banco Central es una muy buena señal y esta política, si se acompaña con reformas cambiarias y financieras, puede transformarse en la mejor opción para reactivar la economía”, empezó.

Cavallo pidió reactivar el mercado interno Captura

En un texto publicado en su blog personal “Re-monetización por compra de reservas, la mejor opción para reactivar la economía”, el ex ministro sostuvo que la prioridad debe ser que 2026 se convierta en un período de “fuerte reactivación” sin que la inflación, que durante 2025 osciló cerca del 2% mensual, tienda a aumentar de forma sostenida.

Asimismo, Cavallo aseguró que la política de comprar reservas con emisión es la más apropiada actualmente, ya que la acumulación de divisas libres en el Banco Central (BCRA) es el factor principal que permite bajar el riesgo país. “En la medida que este fenómeno continúe, se irá aproximando el momento en el que Argentina recupere el acceso al mercado internacional de capitales”, afirmó.

Sin embargo, remarcó no confundir la compra de reservas para acumularlas en el BCRA con la adquisición de divisas que deben hacer el Tesoro y las provincias para pagar intereses de deuda externa.

“Para la compra de divisas por parte de los Tesoros Nacional y provinciales, se necesita que la nación y las provincias generen superávit fiscal primario suficiente. Si no lo logran, tendrán que financiar esta compra de divisas con endeudamiento, sin afectar las reservas del Banco Central. Es decir, la responsabilidad de conseguir las divisas para pagar los servicios de la deuda es claramente del Tesoro Nacional y de los Tesoros Provinciales. En otros términos, esta es una regla de política fiscal. Se trata de una suerte de reaseguro de la política de déficit cero, que habrá que mantener mientras no se consiga la estabilización completa de la economía”, resaltó.

El economista sostuvo que el gobierno debe seguir acumulando reservas Soledad Aznarez

Uno de los puntos centrales de su advertencia radica en el nivel de las tasas de interés en pesos. Cavallo considera “peligroso” que estas se mantengan elevadas en términos reales, una situación que atribuye a la continuidad del cepo cambiario. Según su diagnóstico, las restricciones sobre empresas actúan como una “espada de Damocles” que impide que el costo del endeudamiento en pesos baje a la par del riesgo país.

En esa línea, propuso que el Gobierno siga “acumulando reservas sin inducir carry trade sino avanzando rápidamente hacia la eliminación completa del cepo con garantías de que no va a ser reintroducido bajo ninguna circunstancia”. Su plan incluye declarar al dólar como moneda de curso legal, derogar la ley penal cambiaria y liberalizar la intermediación financiera.

Sobre el final del texto, Cavallo consideró “fundamental” avanzar pronto con las reformas cambiaria y financiera.

“El efecto que tendrá esta reforma financiera y cambiaria sobre la competitividad de la economía será mucho más rápido y efectivo que el que pueda derivarse de una reforma laboral discutida y aprobada en un contexto de recesión en vastos sectores del mercado interno. Por esa razón en mi informe anterior al hablar de la secuencia de las reformas insistí que esta reforma financiera y cambiaria debería preceder a las demás reformas estructurales, incluidas la laboral y la apertura de la economía”, concluyó.