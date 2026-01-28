El riesgo país se consolida por debajo de los 500 puntos, el valor más bajo en más de siete años

El riesgo país se consolida por debajo de los 500 puntos básicos, valores que no se veían hacía siete años y medio. En un contexto de mayor apetito por el riesgo emergente a nivel global, y con una racha de compras de reservas del Banco Central (BCRA) que viene ininterrumpida desde el 5 de enero, los bonos tienden al alza y se abre la posibilidad de la vuelta de la Argentina a los mercados internacionales de deuda.

Nuevamente, el riesgo país retrocede y abre la rueda en 486 puntos básicos, equivalente a una baja de ocho unidades frente al cierre anterior (-1,62%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. La última vez que se vio un valor similar fue el 8 de junio de 2018, cuando el índice cerró en 476 puntos.

Tras haber lateralizado en torno a los 550 puntos básicos desde mediados de diciembre, el índice que elabora JP Morgan quebró la tendencia luego de que el Banco Central sumara más de US$1040 millones para sus reservas, más del 10% de la meta prevista por el Gobierno para 2026. Así, el riesgo país acumula una caída de 85 puntos en lo que va de enero (-14,9%).

“Una compresión adicional del riesgo país acercaría aún más a la Argentina a una instancia de acceso gradual a los mercados, en línea con experiencias recientes en la región, como el caso de Ecuador. Ese acceso es clave no solo para refinanciar vencimientos, sino también para consolidar la estabilización, reducir la dependencia de fuentes internas de financiamiento y facilitar una recuperación más rápida del crédito bancario, lo que a su vez ayuda a apuntalar el crecimiento", dijo Eric Ritondale, economista jefe de Puente.

El riesgo país mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de las naciones Bloomberg - Bloomberg

La baja del riesgo país se debe a la suba de los bonos soberanos, ya que el indicador mide la sobretasa que tienen que pagar los bonos emergentes frente a los títulos del Tesoro de Estados Unidos. Este miércoles, sin embargo, la tendencia es mixta: algunos Globales suben 0,94% (GD46D) y otros caen hasta 0,15% (GD41D).

El optimismo inversor también se ve reflejado en la Bolsa porteña, la cual avanza 1,4% y cotiza en 3.290.867 unidades, equivalentes a US$2183 al ajustar por el CCL (+1,2%). Es el valor en dólares más alto en un año. En el panel principal, se destacan Sociedad Comercial del Plata (+4,4%), BBVA (+3%), Metrogas (+2,6%) y Banco Macro (+2,6%).

Con foco en el mercado de cambios, las cotizaciones atraviesan otra rueda de calma, en un contexto de tasas de interés en pesos altas en términos reales, liquidaciones del agro y el boom de emisión de obligaciones negociables. Así, el tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1441,32, equivalente a una baja diaria de $1,16 (-0,08%).

El dólar oficial minorista aparece estable en el homebanking del Banco Nación a $1465. Sin embargo, el precio negociado varía de un banco a otro, lo que explica que el precio promedio del mercado sea de $1463, según el relevamiento diario que hace el BCRA.

El dólar atraviesa otra rueda estable, en un contexto de oferta de divisas y tasas de interés en pesos elevadas Southern Wind - Shutterstock

Los tipos de cambio financieros tienden a la baja. El dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1462,82, lo que significa una caída de $1,84 frente al cierre de ayer (-0,1%). El contado con liquidación (CCL) retrocede $8,09 y se ubica en $1498,30 (-0,4%).

“En la medida en que el BCRA siga acumulando reservas, el esquema cambiario va ganando credibilidad, lo que refuerza la demanda de dinero y permite que este proceso se sostenga sin generar tensiones sobre el tipo de cambio. En este marco, mantenemos una visión optimista sobre el proceso de desinflación y consideramos que la recalibración del esquema cambiario fue un primer paso adecuado hacia un sendero más sostenible", dijo María Belén San Martino, economista en Balanz.