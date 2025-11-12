Domingo Cavallo advirtió que el Gobierno tiene que acumular reservas para defender el techo de la banda

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo cuestionó la falta de respaldo para mantener el sistema de bandas en medio de las dudas sobre el esquema monetario y cambiario que adoptará el Gobierno en la segunda etapa de la gestión libertaria.

En el evento de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) resaltó la importancia de acumular reservas en un contexto en el que el Banco Central (BCRA) todavía presenta un balance neto negativo de más de US$11.000 millones, según estimaciones de distintas consultoras económicas.

En el evento también participaron Nicolás Dujovne y Ricardo López Murphy

“Es imposible pensar que puede estar bien la economía sin reservas o con reservas negativas como las que tenemos ahora. ¿Quién le va a creer al Ministro de Economía que van a asegurar el techo de la banda si no tienen divisas para intervenir en ese caso?”, remarcó en la conferencia anual de FIEL en la que también participaron Nicolás Dujovne y el diputado Ricardo López Murphy.

Asimismo, defendió la eliminación del cepo. “No estamos en condiciones de pensar en un sistema totalmente dolarizado, sino en un sistema bimonetario que funcione sin restricciones y que permita el uso tanto del dólar como del peso”.

En ese sentido, expresó que el Gobierno debe avanzar en “la libertad monetaria, cambiaria y financiera cuanto antes”. Y propuso “transformar al peso en convertible no en el sentido de tipo de cambio fijo, sino sin restricciones sin controles de cambio, para que sea realmente convertible y se puede pasar de peso a dólar y de dólar a peso”.

Además, opinó que hay que declarar al dólar “moneda de curso legal para dar seguridad respecto de las inversiones”. “Así va funcionar bien el sistema”, enfatizó.

“Va a ser muy parecido a lo que es hoy Uruguay, pero sobre todo más parecido a Perú donde el sistema bimonetario funciona muy bien”. En esa línea, resaltó que la acumulación de reservas es ineludible “por más que estén Trump y Bessent atrás”.

El Presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en Nueva York. FMI

“La clave está en las reservas propias y con esas puede, en momentos en que necesita, intervenir sin que se desaten expectativas de especulación y desorganización”, insistió.

Como informó LANACION, para cumplir con la meta de reservas del Fondo Monetario Internacional (FMI) para fin de año, que fue flexibilizada en agosto pasado, la entidad debería acumular al menos US$9000 millones en dos meses. De esta manera, diciembre de 2025 terminaría con un balance de reservas neto negativo en torno a US$3300 millones, que es el objetivo planteado con el organismo.

Hasta fin de año, el Gobierno aún enfrenta vencimientos de deuda por alrededor de US$1200 millones, entre compromisos con organismos multilaterales y acreedores privados (por el pago del Bopreal).